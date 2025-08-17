અમદાવાદ: કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં ગઈકાલે શનિવારે એક ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના બની હતી. જેમાં એક BRTS બસની ટક્કરથી 79 વર્ષીય વૃદ્ધનું મોત નિપજ્યું હતું. આ ઘટના બાદ બસનો ડ્રાઈવર બસને સ્થળ પર મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો. મૃતકના પુત્ર અજીતસિંઘ નરેન્દ્રસિંઘ બત્રાએ અજાણ્યા બસ ડ્રાઈવર વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
અજીતસિંઘ બત્રાએ જણાવ્યું કે તેમના પિતા નરેન્દ્રસિંઘ અવતારસિંઘ બત્રા (ઉંમર 79) રોજની જેમ શનિવારે સવારે વહેલા બગીચામાં અને ગુરુદ્વારામાં જવા માટે નીકળ્યા હતા. સવારે લગભગ 6:30 વાગ્યાના સુમારે, જ્યારે તેઓ કૃષ્ણનગર BRTS બસ સ્ટેન્ડ પાસે ફૂટવે પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કૃષ્ણનગર ચાર રસ્તા તરફથી પૂર ઝડપે આવી રહેલી એક ઇલેક્ટ્રિક BRTS બસ (નંબર GJ-01-JT-2057)ના ચાલકે તેમને ટક્કર મારી હતી.
આ અકસ્માતમાં નરેન્દ્રસિંઘ બત્રા નામના વૃદ્ધ રોડ પર નીચે પટકાયા હતા અને તેમને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. તેમના બંને હાથની કોણી પર છોલાઈ ગઈ હતી તેમજ ડાબી આંખની ભમર પાસે અને માથાના પાછળના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, જેના કારણે તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ નિપજ્યું હતું. અકસ્માત બાદ બસનો ચાલક બસ ત્યાં જ મૂકીને નાસી ગયો હતો.
આ ઘટનાની જાણકારી ફરિયાદીના સંબંધી તેજેન્દ્રસિંહ ગરેવાલે ફોન પર આપી હતી. તેઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં 108 એમ્બ્યુલન્સ હાજર હતી. 108ના ડોક્ટરે નરેન્દ્રસિંઘની તપાસ કરતા તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. પોલીસને પણ આ અકસ્માત અંગે 108 દ્વારા જ જાણ કરવામાં આવી હતી.
કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ઘટના અંગે BNSની કલમ 106(1), 281, 125(એ) અને મોટર વ્હિકલ એક્ટની કલમ 177, 184, 134(બી) હેઠળ અજાણ્યા BRTS બસ ડ્રાઈવર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.