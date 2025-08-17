ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં BRTS બસની ટક્કરે 79 વર્ષીય વૃદ્ધનું મોત, ઘટના બાદ બસ ચાલક બસ મુકીને ફરાર - BRTS BUS ACCIDENT

અમદાવાદમાં BRTS બસની ટક્કરે વધુ એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. આ મામલે BRTSના બસ ડ્રાઈવર વિરુદ્ધ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

અમદાવાદમાં BRTS બસની ટક્કરે વૃદ્ધનું મોત
અમદાવાદમાં BRTS બસની ટક્કરે વૃદ્ધનું મોત (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2025 at 12:46 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 1:19 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ: કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં ગઈકાલે શનિવારે એક ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના બની હતી. જેમાં એક BRTS બસની ટક્કરથી 79 વર્ષીય વૃદ્ધનું મોત નિપજ્યું હતું. આ ઘટના બાદ બસનો ડ્રાઈવર બસને સ્થળ પર મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો. મૃતકના પુત્ર અજીતસિંઘ નરેન્દ્રસિંઘ બત્રાએ અજાણ્યા બસ ડ્રાઈવર વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

અજીતસિંઘ બત્રાએ જણાવ્યું કે તેમના પિતા નરેન્દ્રસિંઘ અવતારસિંઘ બત્રા (ઉંમર 79) રોજની જેમ શનિવારે સવારે વહેલા બગીચામાં અને ગુરુદ્વારામાં જવા માટે નીકળ્યા હતા. સવારે લગભગ 6:30 વાગ્યાના સુમારે, જ્યારે તેઓ કૃષ્ણનગર BRTS બસ સ્ટેન્ડ પાસે ફૂટવે પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કૃષ્ણનગર ચાર રસ્તા તરફથી પૂર ઝડપે આવી રહેલી એક ઇલેક્ટ્રિક BRTS બસ (નંબર GJ-01-JT-2057)ના ચાલકે તેમને ટક્કર મારી હતી.

આ અકસ્માતમાં નરેન્દ્રસિંઘ બત્રા નામના વૃદ્ધ રોડ પર નીચે પટકાયા હતા અને તેમને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. તેમના બંને હાથની કોણી પર છોલાઈ ગઈ હતી તેમજ ડાબી આંખની ભમર પાસે અને માથાના પાછળના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, જેના કારણે તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ નિપજ્યું હતું. અકસ્માત બાદ બસનો ચાલક બસ ત્યાં જ મૂકીને નાસી ગયો હતો.

આ ઘટનાની જાણકારી ફરિયાદીના સંબંધી તેજેન્દ્રસિંહ ગરેવાલે ફોન પર આપી હતી. તેઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં 108 એમ્બ્યુલન્સ હાજર હતી. 108ના ડોક્ટરે નરેન્દ્રસિંઘની તપાસ કરતા તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. પોલીસને પણ આ અકસ્માત અંગે 108 દ્વારા જ જાણ કરવામાં આવી હતી.

કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ઘટના અંગે BNSની કલમ 106(1), 281, 125(એ) અને મોટર વ્હિકલ એક્ટની કલમ 177, 184, 134(બી) હેઠળ અજાણ્યા BRTS બસ ડ્રાઈવર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

  1. સુરતની BRTSમાં નશેડીનો હોબાળો, મહિલા પેસેન્જર અને કંડક્ટરને કોકેઈનનું પેકેટ અને સિરિંઝ બતાવી
  2. અમદાવાદમાં બેફામ દોડતી AMCની કચરાની ગાડીએ માસૂમ બાળકીનો જીવ લીધો, ટક્કર મારી ચાલક ફરાર

અમદાવાદ: કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં ગઈકાલે શનિવારે એક ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના બની હતી. જેમાં એક BRTS બસની ટક્કરથી 79 વર્ષીય વૃદ્ધનું મોત નિપજ્યું હતું. આ ઘટના બાદ બસનો ડ્રાઈવર બસને સ્થળ પર મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો. મૃતકના પુત્ર અજીતસિંઘ નરેન્દ્રસિંઘ બત્રાએ અજાણ્યા બસ ડ્રાઈવર વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

અજીતસિંઘ બત્રાએ જણાવ્યું કે તેમના પિતા નરેન્દ્રસિંઘ અવતારસિંઘ બત્રા (ઉંમર 79) રોજની જેમ શનિવારે સવારે વહેલા બગીચામાં અને ગુરુદ્વારામાં જવા માટે નીકળ્યા હતા. સવારે લગભગ 6:30 વાગ્યાના સુમારે, જ્યારે તેઓ કૃષ્ણનગર BRTS બસ સ્ટેન્ડ પાસે ફૂટવે પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કૃષ્ણનગર ચાર રસ્તા તરફથી પૂર ઝડપે આવી રહેલી એક ઇલેક્ટ્રિક BRTS બસ (નંબર GJ-01-JT-2057)ના ચાલકે તેમને ટક્કર મારી હતી.

આ અકસ્માતમાં નરેન્દ્રસિંઘ બત્રા નામના વૃદ્ધ રોડ પર નીચે પટકાયા હતા અને તેમને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. તેમના બંને હાથની કોણી પર છોલાઈ ગઈ હતી તેમજ ડાબી આંખની ભમર પાસે અને માથાના પાછળના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, જેના કારણે તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ નિપજ્યું હતું. અકસ્માત બાદ બસનો ચાલક બસ ત્યાં જ મૂકીને નાસી ગયો હતો.

આ ઘટનાની જાણકારી ફરિયાદીના સંબંધી તેજેન્દ્રસિંહ ગરેવાલે ફોન પર આપી હતી. તેઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં 108 એમ્બ્યુલન્સ હાજર હતી. 108ના ડોક્ટરે નરેન્દ્રસિંઘની તપાસ કરતા તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. પોલીસને પણ આ અકસ્માત અંગે 108 દ્વારા જ જાણ કરવામાં આવી હતી.

કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ઘટના અંગે BNSની કલમ 106(1), 281, 125(એ) અને મોટર વ્હિકલ એક્ટની કલમ 177, 184, 134(બી) હેઠળ અજાણ્યા BRTS બસ ડ્રાઈવર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

  1. સુરતની BRTSમાં નશેડીનો હોબાળો, મહિલા પેસેન્જર અને કંડક્ટરને કોકેઈનનું પેકેટ અને સિરિંઝ બતાવી
  2. અમદાવાદમાં બેફામ દોડતી AMCની કચરાની ગાડીએ માસૂમ બાળકીનો જીવ લીધો, ટક્કર મારી ચાલક ફરાર
Last Updated : August 17, 2025 at 1:19 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABAD BRTS BUS ACCIDENTAHMEDABAD BRTS BUSBRTS BUS AHMEDABADAHMEDABAD NEWSBRTS BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.