સુરતમાં પ્લોટના વિવાદમાં વૃદ્ધ પર જીવલેણ હુમલો: CCTV ફૂટેજ હોવા છતાં પોલીસની ઢીલી કાર્યવાહીનો આક્ષેપ - SURAT CRIME

પરિવારે પોલીસ કમિશનર સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓને આ મામલે કડક કાર્યવાહી કરવાની અને ન્યાય અપાવવાની માગ કરી છે.

સુરતમાં પ્લોટના વિવાદમાં વૃદ્ધ પર જીવલેણ હુમલો
સુરતમાં પ્લોટના વિવાદમાં વૃદ્ધ પર જીવલેણ હુમલો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 8:28 PM IST

સુરત: શહેરના વિલેજા ગામની સાંજણ રેસીડેન્સીમાં પ્લોટના વિવાદમાં 56 વર્ષીય પ્રદીપભાઈ વિરાસ પર તેમના જ સંબંધીઓ દ્વારા જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા થવાને કારણે વૃદ્ધને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પરિવારનો આક્ષેપ છે કે, હુમલાના CCTV ફૂટેજ હોવા છતાં પોલીસ ઢીલી કાર્યવાહી કરી રહી છે.

પ્લોટના વિવાદે લીધું હિંસક સ્વરૂપ: પ્રદીપભાઈ વિરાસ નિવૃત્ત જીવન જીવી રહ્યા છે. નવ વર્ષ પહેલાં તેઓ પ્લોટની લે-વેચનું કામ કરતા હતા. વર્ષ 2016માં તેમણે પોતાના સંબંધીઓ પ્રદીપ ખુમાણ અને અશોક ખુમાણ સાથે મળીને સાંજણ રેસીડેન્સીમાં ચાર પ્લોટ ખરીદ્યા હતા. કોરોના મહામારી દરમિયાન પ્લોટના ભાવમાં ઘટાડો થતાં, સંબંધીઓએ પોતાનો પ્લોટ પ્રદીપભાઈને વેચી દીધો હતો. જોકે, પાછળથી તેમને નુકસાન થયું હોવાનું જણાવીને તેઓ પૈસા પાછા માગવા લાગ્યા. પ્રદીપભાઈએ પ્લોટ પાછો લઈ લેવા અને તેમના પૈસા પરત આપવાનું કહેતાં, મામા-ભાણિયા વચ્ચે વિવાદ શરૂ થયો હતો.

સુરતમાં પ્લોટના વિવાદમાં વૃદ્ધ પર જીવલેણ હુમલો (Etv Bharat Gujarat)

ઘરમાં ઘૂસીને હુમલો: પ્રદીપ ખુમાણ, અશોક ખુમાણ, નારણ ખુમાણ, પ્રવીણ ખુમાણ અને કાનતુબેન ખુમાણ સહિત પાંચ વ્યક્તિઓ પ્રદીપભાઈના ઘરમાં ઘૂસી આવ્યા હતા. પ્લોટના મુદ્દે વાતચીત દરમિયાન મામલો ઉગ્ર બન્યો અને અશોક ખુમાણ ઝપાઝપી કરવા લાગ્યો. ત્યારબાદ તે ઘરની બહારથી ખપાળી લઈને આવ્યો અને પ્રદીપભાઈના માથા પર ગંભીર ઘા માર્યો, જેથી તેઓ લોહીલુહાણ થઈ ગયા. અન્ય હુમલાખોર અશોકે પણ બાજુમાં પડેલું ત્રિકમ લઈને પ્રદીપભાઈના ડાબા પડખામાં મારતાં તેઓ નીચે પડી ગયા. આ ઘટનામાં પ્રદીપભાઈને બચાવવા આવેલા તેમના પત્ની, પુત્ર અને પુત્રવધૂને પણ માર મારવામાં આવ્યો હતો.

CCTV ફૂટેજ હોવા છતાં કાર્યવાહી નહીં: પુત્ર કિરણભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના પિતા એકવાર નીચે પડી ગયા બાદ પણ હુમલાખોરોએ 'આ હજી જીવે છે' કહીને ફરી હુમલો કર્યો હતો. હુમલા બાદ આરોપીઓ ધમકી આપીને જતા રહ્યા કે, "આજે તો તું બચી ગયો છે, પછી મળ્યો તો મારી નાખીશું." ત્યારબાદ ઈજાગ્રસ્ત પ્રદીપભાઈ અને તેમના પત્નીને સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. પ્રદીપભાઈને કપાળના ભાગે આઠ ટાંકા આવ્યા છે અને તેઓ હજુ પણ સારવાર હેઠળ છે.

પરિવારે આ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ અને અન્ય પુરાવા ઉત્તરાણ પોલીસને સોંપ્યા છે. તેમ છતાં, પોલીસે હળવી કલમો લગાવી હોવાનો અને ગુનેગારો હજુ પણ ખુલ્લેઆમ ફરી રહ્યા હોવાનો પરિવાર આક્ષેપ કરી રહ્યો છે. પરિવારે પોલીસ કમિશનર સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓને આ મામલે કડક કાર્યવાહી કરવાની અને ન્યાય અપાવવાની માગ કરી છે, જેથી આવા ગુંડા તત્વો સામે દાખલો બેસી શકે.

ઉતરાણ પોલીસ મથકના ASI દિલીપ ભાઈ રાઠોડ એ જણાવ્યું હતું કે, પ્રદીપ ભાઈની ફરિયાદના આધારે પ્રદીપ ખુમાણ, અશોક ખુમાણ, નારણ ખુમાણ, પ્રવીણ ખુમાણ સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. CCTV ફૂટેજ ના આધારે હાલ તપાસ શરૂ છે. આરોપીઓ વિરુદ્ધ અલગ અલગ બીએમએસ કલમ લગાડવામાં આવી છે.

