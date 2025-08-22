ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ગોબરમાંથી ગણેશજીની ઇકો-ફ્રેન્ડલી મૂર્તિઓનું નિર્માણ - ECO FRIENDLY GANESH IDOL

નવરંગપુરામાં રહેતા અશોકભાઈ પટેલ ગોબરમાંથી ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની મૂર્તિઓ બનાવે છે અને તેનું વેચાણ કરે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 9:54 PM IST

અમદાવાદ: દર વર્ષે ગણેશ ચતુર્થી દરમિયાન કારીગરો દ્વારા પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ (POP)માંથી ગણેશજીની મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવે છે. આ મૂર્તિઓનું વિસર્જન નદીઓમાં કરવામાં આવે ત્યારે POPના કારણે નદીઓ પ્રદૂષિત થાય છે, જે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે.

અમદાવાદના નવરંગપુરામાં રહેતા અશોકભાઈ પટેલ ગોબરમાંથી ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની મૂર્તિઓ બનાવે છે અને તેનું વેચાણ કરે છે. અશોકભાઈ 2003થી ગાયોનું પાલન કરે છે અને ગૌશાળા ચલાવે છે. તેમણે જણાવ્યું, “ગાય એક સમય પછી દૂધ આપવાનું બંધ કરે છે, પરંતુ તે આજીવન ગોબર અને ગૌમૂત્ર આપે છે. POPની મૂર્તિઓના વિસર્જનથી નદીઓ પ્રદૂષિત થાય છે, તેથી મને ગોબરમાંથી ગણેશજીની મૂર્તિઓ બનાવવાનો વિચાર આવ્યો.”

વર્ષ 2017થી અશોકભાઈએ ગણેશજીની મૂર્તિઓ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. શરૂઆતમાં તેઓ હાથથી મૂર્તિઓ બનાવતા હતા, જેના કારણે મૂર્તિઓનો આકાર યોગ્ય નહોતો મળતો. પછી તેમણે રબરના મોલ્ડમાં મૂર્તિઓ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. નેશનલ ઇનોવેશન ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી તેમને આર્થિક અને ટેકનિકલ સહાય મળી. આ ફાઉન્ડેશને તેમને મશીન પૂરું પાડ્યું, જેનાથી મૂર્તિઓ ઝડપથી અને સચોટ આકારમાં બનવા લાગી.

ગણેશ ચતુર્થી નજીક આવતાં અશોકભાઈ ઝડપથી મૂર્તિઓ બનાવી રહ્યા છે. તેઓ ગોબર, પાણી અને ગુંદરનું મિશ્રણ તૈયાર કરી, મશીનની મદદથી મૂર્તિઓને આકાર આપે છે.

આ વર્ષે 6000થી વધુ મૂર્તિઓનું નિર્માણ:

2017માં અશોકભાઈએ લગભગ 100 ગણેશજીની મૂર્તિઓ બનાવી હતી. આ વર્ષે તેમણે 6000થી વધુ મૂર્તિઓ બનાવી છે. આ મૂર્તિઓ તેમણે મુંબઈ, સુરત, નાસિક, વડોદરા અને રાજકોટમાં હોલસેલમાં વેચી છે. અશોકભાઈએ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા અને ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા સાથે પણ જોડાણ કર્યું છે. આ મહાનગરપાલિકાઓની ગૌશાળાઓમાંથી મળેલા ગોબરમાંથી તેઓ મૂર્તિઓ બનાવે છે. આ ઇકો-ફ્રેન્ડલી મૂર્તિઓ લોકો ઉત્સાહપૂર્વક ખરીદી રહ્યા છે.

