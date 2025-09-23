બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર આપનાર AAPના લીગલ સેક્રેટરીનું ઈ સ્ટેમ્પ લાઈસન્સ રદ
બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર મામલે આમ આદમી પાર્ટીના લીગલ સેક્રેટરી ધર્મેશ કાનાણી મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. જાણો શું હતો સમગ્ર મામલો...
Published : September 23, 2025 at 8:46 PM IST
જૂનાગઢ: 8મી સપ્ટેમ્બરે જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે વિસાવદરમાંથી બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર આપનાર અને મેળવનાર બે વ્યક્તિની અટકાયત કરી હતી. જેમાં આ પ્રમાણપત્ર બનાવનાર ધર્મેશ કાનાણી આમ આદમી પાર્ટીના લીગલ જોઈન્ટ સેક્રેટરીની પણ અટકાયત કરી હતી. આજે જુનાગઢ પોલીસની વિશેષ માંગને આધારે ગુજરાત સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ મેનેજર દ્વારા આરોપી ધર્મેશ કાનાણીનું ઈ સ્ટેમ્પ લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવ્યું છે.
બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર મામલે લાયસન્સ થયું રદ
ગત 8મી સપ્ટેમ્બરે જુનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદરમાંથી બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર અને તેનો જામીન મેળવવા માટે રજૂ કરવાના મામલામાં વિસાવદર મામલતદાર દ્વારા વિધિવત પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવતા પોલીસે આઠમી તારીખે ધર્મેશ કાનાણી અને મનસુખ પાટરીયાની અટકાયત કરી હતી. ધર્મેશ કાનાણીએ મનસુખ પાટરીયાને બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર બનાવીને જામીન મેળવવા માટે અરજી કરી હતી. આ તમામ દસ્તાવેજ બોગસ હોવાની વિસાવદર મામલતદારની ફરિયાદને આધારે જુનાગઢ SOGએ બંને આરોપીને પકડી પાડ્યા હતા. જેમાં સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ મેનેજરને સમગ્ર મામલાની જાણ કરતા તેમણે આજે 23 સપ્ટેમ્બરે આરોપી ધર્મેશ કાનાણીનું લાઈસન્સ રદ કર્યું છે, તેના પુરાવા રૂપે સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ મેનેજરને 465 જેટલા કોરા સ્ટેમ્પના કાગળ પણ આપવામાં આવ્યા હતા, જેના આધારે આજે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે વિસાવદરમાંથી આમ આદમી પાર્ટીના લીગલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી સહિત અન્ય એક વ્યક્તિને બોગસ સર્ટિફિકેટ અને અન્ય પ્રમાણપત્રો બનાવવાના અપરાધમાં ધરપકડ કરી છે. સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા આજે વિસાવદરમાં ખાનગી ઓફિસમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી જેમાંથી આ પ્રકારના બોગસ પ્રમાણપત્ર બનાવ્યાના કારસ્તાનનો ખુલાસો થતા પોલીસે બંને આરોપીની અટકાયત કરીને કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર બનાવવાનો કારસો
જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે આજે (23 સપ્ટેમ્બર) વિસાવદરના એક ખાનગી એકમમાં તપાસ કરતા અહીંથી બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર બનાવવાના કારસ્તાનનો ખુલાસો થયો છે. વિસાવદર મામલતદાર દ્વારા સમગ્ર મામલામાં મનસુખ પાટરીયા નામના વ્યક્તિએ સોલવંશીનું ખોટું પ્રમાણપત્ર બનાવીને મામલતદાર કચેરીમાં રજૂ કર્યું છે, આવી ફરિયાદને આધારે જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. જેમાં મુખ્ય આરોપી મનસુખ પાટરીયાની સાથે આમ આદમી પાર્ટીના લીગલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી ધર્મેશ કાનાણીની પણ જુનાગઢ પોલીસે અટકાયત કરીને કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
શું હતો બોગસ સોલવંશીનો મામલો
સમગ્ર મામલામાં વિસાવદર મામલતદાર દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી જેમાં મુખ્ય આરોપી મનસુખ પાટરીયા દ્વારા વિસાવદર ની યુનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા નું ખોટું સોલવંશી પ્રમાણપત્ર અને ખોટું એફિડેવિટ બનાવીને તેને મામલતદાર કચેરીમાં રજૂ કર્યો હતો મામલતદાર દ્વારા પ્રમાણપત્રની ખરાઈ થતા પ્રમાણપત્ર અને એફિડેવિટ બનાવટી હોવાનું સામે આવતા વિસાવદર મામલતદારે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. ત્યારબાદ સમગ્ર મામલામાં સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે તપાસ શરૂ કરી હતી જેમાં આજે વિસાવદરના એકમમાં પોલીસે સર્ચ ઓપરેશન કરીને કેટલાક દસ્તાવેજી પુરાવા પણ એકત્ર કર્યા છે
બેંકના બોજામાં ફેરફાર કરીને બનાવ્યું પ્રમાણપત્ર
મુખ્ય આરોપી મનસુખ પાટરીયાના યુનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં વિસાવદર શાખાના ખાતાં માં 3,36,997નો બોજો હતો. આ બોજાને બાદ કરતા ખાતામાં 64,730 જમા બોલતા હતા, ત્યારે બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે વિસાવદરના ધર્મેશ કાનાણી નામની વ્યક્તિએ યુનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના બોજા રૂપે બોલતા 3,36,997 માંથી પ્રમાણપત્રમાં 3 નંબર સફળતાપૂર્વક દુર કરીને મનસુખ પાટરીયાના ખાતામાં બેંકનો 36,997 રૂપિયાનો બોજો છે, તેવું બનાવટી સર્ટિફિકેટ બનાવ્યું હતું.
આમ આદમી પાર્ટીના લીગલ જોઈન્ટ સેક્રેટરીને ફટકાર
ધર્મેશ કાનાણી જુનાગઢ જિલ્લા આમ આદમી પાર્ટીના લીગલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી તરીકે પણ કામ કરી રહ્યા હતા, જેણે મુખ્ય આરોપી મનસુખ પાટરીયા પાસેથી 7000 રૂપિયા મેળવીને આ પ્રકારનું કારસ્તાન કર્યું હોવાનુ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. સમગ્ર મામલામાં ધર્મેશ કાનાણી એક સ્ટેમ્પ પેપર ખરીદીને તેમાં મનસુખ પાટરીયાનુ ખોટું સોગંદનામું પણ રજૂ કરીને બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે વિસાવદર મામલતદાર કચેરીમાં રજૂ કરીને તાલુકા મેજિસ્ટ્રેટ અને મામલતદારને પણ ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ સોલવંશી સર્ટિફિકેટ અને એફિડેવિટ બંને બનાવટી નીકળતા મામલતદારે પોલીસ ફરિયાદ કરી હતી. આ મામલામાં જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા આરોપીઓની અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.