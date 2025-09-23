આપની સુરક્ષામાં દ્વારકા પોલીસ, નવરાત્રીને લઈને એક્શન પ્લાન તૈયાર
દ્વારકા જિલ્લા પોલીસ વિભાગ દ્વારા નવરાત્રીને લઈને ખાસ આયોજન કરાયું છે. ગરબામાં આવારા તત્વો પર પોલીસની બાજનજર રહેશે.
દેવભૂમિ દ્વારકા : રાજ્યભરમાં નવલી નવરાત્રીનો પ્રારંભ થયો છે. ત્યારે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં નાગરિકો નવરાત્રીનો આનંદ લઈ શકે તેને લઈને પોલીસ વિભાગે એક્શન પ્લાન તૈયાર કર્યો છે. નવરાત્રી દરમિયાન SP, DySP, PI, PSI સહિત કુલ 565 જેટલા પોલીસકર્મીઓ તેમજ હોમગાર્ડ, GRD અને SRD સહિતની ટીમ તૈનાત રહેશે. નવરાત્રી મહોત્સવ શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે પોલીસે માર્ગદર્શિકા પણ જાહેર કરી છે.
દ્વારકા જિલ્લામાં નવરાત્રીની ભવ્ય ઉજવણી : નોંધનીય છે કે, દ્વારકા જિલ્લામાં કુલ 303 સ્થળો પર ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નાગરિકો શાંતિ અને સુરક્ષિત માહોલમાં નવરાત્રીની ઉજવણી કરી શકે તે માટે દ્વારકા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લામાં તમામ ગરબા ગ્રાઉન્ડ અને મુખ્ય સ્થળો પર ડ્રોન કેમેરા દ્વારા સતત નજર રાખવામાં આવશે.
મહિલાઓની સુરક્ષા માટે SHE ટીમ તૈનાત : ગરબામાં રોમિયોગીરી કરતા આવારા તત્વો પર પોલીસની બાજ નજર રહેશે. આ ઉપરાંત મહિલાઓની સુરક્ષા માટે સી ટીમ તૈનાત રહેશે. આ માટે 55 મહિલા પોલીસકર્મીઓને ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં ગરબા મેદાનમાં ઉતરશે અને સુરક્ષા સાથે મહિલાઓમાં જાગૃતિ પણ ફેલાવશે.
દ્વારકા પોલીસનો એક્શન પ્લાન તૈયાર : પોલીસ ટીમ દ્વારા ખાસ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવશે. જે દરમિયાન વાહન ચેકિંગ કરવામાં આવશે તથા બ્રેથ એનાલાઈઝર દ્વારા પ્રોહિબિશનના ગુના અટકાવવા માટે પણ કામગીરી કરવામાં આવશે. પોલીસ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા ઉપર સતત મોનીટરીંગ કરવામાં આવશે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે નવરાત્રી પહેલા દ્વારકા જિલ્લા SP સહિત પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
