ETV Bharat / state

દ્વારકા: ખંભાળિયામાં જુલુસ દરમિયાન પેલેસ્ટાઇન ફ્લેગ દેખાયો, પોલીસે FIR નોંધી

ઈરાદાપૂર્વક કાવતરું રચનાર આરોપી સામે પોલીસ વિભાગ દ્વારા FIR નોંધી, ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ખંભાળિયામાં પેલેસ્ટાઇન ફ્લેગ દેખાયો
ખંભાળિયામાં પેલેસ્ટાઇન ફ્લેગ દેખાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 10:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દેવભૂમિ દ્વારકા : હાલમાં જ એક વિવાદાસ્પદ બનાવ બન્યો છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા શહેરમાં 11મી શરીફ ઇદના જુલુસ દરમિયાન એક વિવાદાસ્પદ ઘટના સામે આવી છે. જુલુસ દરમિયાન કેટલાક લોકો દ્વારા પેલેસ્ટાઇનના ફ્લેગ પ્રદર્શિત કરાયો હોવાનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ શહેરમાં તણાવનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.

દ્વારકામાં ફરક્યો પેલેસ્ટાઇન ફ્લેગ : મળતી માહિતી મુજબ, આમદ અબ્દુલ રૂખડા નામના વ્યક્તિએ આ ફ્લેગ પોતે તૈયાર કર્યો હતો, અને અન્ય નાના બાળકો પાસેથી તે ફ્લેગ પ્રદર્શિત કરાવ્યો હતો. માત્ર એટલું જ નહીં, જુલુસ દરમિયાન ઉશ્કેરણીજનક સૂત્રોચ્ચાર પણ કરવામાં આવ્યા હતા. શહેરમાં ચાલી રહેલા ધાર્મિક કાર્યક્રમ દરમિયાન આવી હરકત કરવાથી શાંતિ અને સદભાવ ખોરવાય તેવું વાતાવરણ ઊભું થયું હતું.

ખંભાળિયામાં જુલુસ દરમિયાન પેલેસ્ટાઇન ફ્લેગ દેખાયો (ETV Bharat Gujarat)

ઈરાદાપૂર્વક રચાયું કાવતરું : પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલ્યું છે કે, આમદ અબ્દુલ રૂખડાએ ઈરાદાપૂર્વક જુદા જુદા પ્રાદેશિક અને ધાર્મિક જૂથો વચ્ચે વૈમનસ્ય ફેલાય તે માટે કાવતરું રચ્યું હતું. આ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ખંભાળિયા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આરોપી વિરુદ્ધ FIR : પોલીસે આમદ અબ્દુલ રૂખડા સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023 કલમ 196(2) અને 351(C) તેમજ જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ, 2016 કલમ 83(2) હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે, અને પોલીસે વધુ પૂછપરછ માટે ધરપકડ કરી છે.

શાંતિ જાળવવા અપીલ : પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે, શહેરમાં શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે પૂરતી સાવચેતી રાખવામાં આવી છે. સાથે જ ધાર્મિક કાર્યક્રમો દરમિયાન કોઈપણ ઉશ્કેરણીજનક પ્રવૃત્તિ સહન કરવામાં નહીં આવે, તેવી ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે. આ ઘટનાથી દ્વારકા જિલ્લામાં ચર્ચાનો માહોલ છે અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા લોકોમાં શાંતિ જાળવવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

KHAMBHALIA PALESTINE FLAGDWARKA KHAMBHALIA POLICEખંભાળિયામાં ફરક્યો પેલેસ્ટાઇન ફ્લેગAHMAD ABDUL RUKHDADWARKA PALESTINE FLAG CONTROVERSY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.