દ્વારકામાં સવા સો વર્ષ જૂની પ્રાચીન ગરબી, યુવાનો ભજન-છંદો ગાઈને સાદગીથી ગરબા રમાય છે

જામખંભાળિયાના વારાહી ચોક ખાતે ઔદીચ્ય ઝાલાવાડી બ્રાહ્મણ સમાજના ભાઈઓ નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીની આરાધના માટે એકત્ર થાય છે.

દ્વારકામાં સવા સો વર્ષ જૂની પ્રાચીન ગરબી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 6:15 PM IST

1 Min Read
દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના જામખંભાળિયા શહેરમાં નવરાત્રી દરમિયાન એક અનોખી પરંપરા નિભાવવામાં આવે છે. અહીં સવા સો વર્ષથી પણ જુની પ્રાચીન ગરબીનું આયોજન વારાહી ચોક ખાતે થાય છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ગરબીમાં આજના આધુનિક સાઉન્ડ સિસ્ટમ કે ડીજેનો કોઈ ઉપયોગ થતો નથી, પરંતુ માત્ર પરંપરાગત છંદો દ્વારા માતાજીની આરાધના કરવામાં આવે છે.

યુવાનો ભજન-છંદો ગાઈને ગરબે ધૂમે છે
જામખંભાળિયાના વારાહી ચોક ખાતે ઔદીચ્ય ઝાલાવાડી બ્રાહ્મણ સમાજના ભાઈઓ નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીની આરાધના માટે એકત્ર થાય છે. પરંપરાગત વેશભૂષામાં— ધોતિયું અને પીતાંબર પહેરીને ભાઈઓ માતાજીના ભજન અને છંદો ગાઈ ગરબે ઘૂમે છે. આ પરંપરા લગભગ સવા સો વર્ષથી અવિરત રીતે ચાલુ છે.

સાઉન્ડ સિસ્ટમ, લાઈટિંગ વગર ગરબા
આજના સમયમાં જ્યાં મોટાભાગની ગરબીઓ ડીજે સાઉન્ડ સિસ્ટમ, લાઇટિંગ અને આધુનિક ઉપકરણો સાથે યોજાય છે, ત્યાં જામખંભાળિયાની આ ગરબી પૌરાણિક રીતે સાદગીપૂર્વક ઉજવાય છે. અહીં માત્ર અવાજના છંદો અને ભક્તિભાવના સ્વરો ગુંજે છે. સાઉન્ડ સિસ્ટમના અભાવ છતાં આ ગરબીમાં ઊર્મિ અને ઉત્સાહની કોઈ કમી નથી.

વારાહી ચોક ખાતે દર વર્ષે નવરાત્રી દરમિયાન સ્થાનિક લોકો જ નહીં પરંતુ બહારગામથી આવેલા ભક્તો પણ આ અનોખી ગરબીનો અનુભવ કરવા માટે પહોંચે છે. આ ગરબીમાં આધ્યાત્મિક વાતાવરણ સર્જાય છે, જ્યાં દરેક વ્યક્તિને માતાજી પ્રત્યેની ભક્તિ અને પરંપરાની જીવંત અનુભૂતિ થાય છે.

ગરબા અંગે સમાજના વડીલ જણાવે છે કે, “આ ગરબી અમારી પેઢીઓથી ચાલી આવી છે. અહીં કોઈ ડીજે કે ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો નથી, માત્ર છંદથી માતાજીની આરાધના કરીએ છીએ.” તો અન્ય યુવાન જણાવે છે કે, "આવી પરંપરા જાળવવી એ અમારી જવાબદારી છે. અહીં ગરબે રમતાં સમયે સાચો ભક્તિભાવ અનુભવાય છે." તો સ્થાનિક નાગરિક જણાવે છે કે, “જામખંભાળિયાની આ પ્રાચીન ગરબી જોવા બહારગામથી લોકો આવે છે. આ ગરબી અમારી ઓળખ છે.”

