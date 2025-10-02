ETV Bharat / state

દશેરા પર્વ નિમિત્તે ભગવાનના સોનાના શસ્ત્રો અને આયુધોની શોભાયાત્રા કાઢીને વિધિવત્ પૂજન કરવામાં આવ્યું.

ડાકોરમાં દશેરા પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી, રણછોડરાયજીએ ધારણ કર્યું શ્રીરામનું સ્વરૂપ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2025 at 4:04 PM IST

ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે દશેરા પર્વની શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી ભગવાનને શ્રીરામનો શણગાર ધરાવવામાં આવ્યો. દશેરા પર્વ નિમિત્તે ભગવાનના સોનાના શસ્ત્રો અને આયુધોની શોભાયાત્રા કાઢીને વિધિવત્ પૂજન કરવામાં આવ્યું. સાંજે ભગવાન હાથી પર બિરાજમાન થઈ, પોતાની કલાઈ પર બાંધેલી રાખડી છોડવા શમી વૃક્ષ નીચે જશે.

રાજાધિરાજે ધારણ કર્યું શ્રીરામનું સ્વરૂપ

અસત્ય પર સત્યના વિજયના પ્રતીક એવા દશેરા પર્વે ભગવાન રણછોડરાયજી શ્રીરામના સ્વરૂપે બિરાજમાન થયા. ભગવાનને સોનાના આભૂષણો અને અલંકારોથી સજાવવામાં આવ્યા. સોનાના આયુધો જેવા કે ધનુષ-બાણ, ઢાલ, તલવાર, કટારી વગેરે રણછોડરાયજીને તિલક કરી ધરાવવામાં આવ્યા. શ્રીરામના સ્વરૂપમાં ભગવાનના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી. વિજયોત્સવ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવાયો.

શોભાયાત્રા યોજી સોનાના આયુધોનું પૂજન

દશેરા પર્વ નિમિત્તે ભગવાન રણછોડરાયજીના સોનાના શસ્ત્રો અને આયુધોની ઢોલ-નગારા સાથે વાજતે-ગાજતે પાલખીમાં શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી. આ શસ્ત્રોને પવિત્ર ગોમતી નદીમાં સ્નાન કરાવવામાં આવ્યું. શોભાયાત્રા મંદિરમાં પરત ફર્યા બાદ, રણછોડરાયજીની સન્મુખ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી આયુધો અને શસ્ત્રોનું પૂજન કરવામાં આવ્યું.

હાથી પર બિરાજમાન થઈ રાખડી છોડશે

દશેરા પર્વે સાંજે શ્રીજી હાથી પર બિરાજમાન થઈ, પોતાની કલાઈ પર બાંધેલી રાખડી શમી વૃક્ષ નીચે છોડવા જશે. યાત્રાધામ "જય રણછોડ" અને "હાથી ઘોડા પાલખી, જય કન્હૈયાલાલકી"ના નાદથી ગુંજી ઉઠશે. હાથી પર બિરાજમાન ભગવાનના દર્શન કરી ભાવિકો ધન્યતા અનુભવશે.

પૂજારીનું નિવેદન: હાથી પર બિરાજમાન ભગવાનના દર્શનથી લોકો ધન્ય બને છે

મંદિરના પૂજારી સંજય સેવકે જણાવ્યું કે દશેરાનું પર્વ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. ડાકોર મંદિરમાં આ પર્વ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવાય છે. કેસર સ્નાન બાદ ભગવાનને આભૂષણો, અલંકારો અને સોનાના શસ્ત્રોથી સજાવવામાં આવે છે. શ્રીરામના ધનુષ-બાણ સહિતના શસ્ત્રો ભગવાનને ધરાવવામાં આવે છે. આજના પર્વની વિશેષતા એ છે કે ભગવાન રક્ષાબંધનના દિવસે બાંધેલી રાખડીને શમી વૃક્ષ નીચે છોડવા હાથી પર બિરાજમાન થઈ જાય છે. "હાથી ઘોડા પાલખી, જય કન્હૈયાલાલકી"ના નાદ સાથે ભગવાનના દર્શન કરી લોકો ધન્યતા અનુભવે છે. આ દિવસે ભગવાનના દર્શન કરી, ભાવિકો કાર્યસિદ્ધિ માટે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે.

