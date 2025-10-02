ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં દશેરાની ધામધૂમ: ફાફડા, જલેબી અને મીઠાઈની ખરીદીમાં ઉત્સાહ

સવારથી સાંજ સુધી દશેરાને લીધે ચોળાફળી અને જલેબીની ખરીદી થતી રહે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2025 at 3:46 PM IST

ભાવનગર: તહેવારોની ઉજવણીમાં ભાવનગરીઓ હંમેશા અગ્રેસર રહ્યા છે. દશેરાના નિમિત્તે ભાવનગરમાં ફરસાણ અને મીઠાઈની દુકાનો પર લોકોની ભીડ જોવા મળે છે. સવારથી સાંજ સુધી દશેરાને લીધે ચોળાફળી અને જલેબીની ખરીદી થતી રહે છે.

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં દશેરા એટલે કે વિજયાદશમીની ઉજવણી લોકો ઉત્સાહભેર કરે છે. શહેરના દરેક ફરસાણના વેપારીઓની દુકાનો પર આજે જલેબી અને ચોળાફળી ખરીદતા લોકો જોવા મળે છે. અધર્મ પર ધર્મના વિજયની ઉજવણી ભાવનગરવાસીઓ જલેબી, ચોળાફળી અને મીઠાઈઓના સાથે કરે છે. આ વર્ષે જલેબી, ચોળાફળી અને મીઠાઈઓના ભાવ પણ ચર્ચામાં છે.

જલેબી અને મીઠાઈઓની ખરીદીમાં ધૂમ

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં આવેલા ફરસાણ અને મીઠાઈના વેપારીઓ દ્વારા આજે જલેબી અને ચોળાફળીનું ખૂબ વેચાણ થઈ રહ્યું છે. શહેર અને જિલ્લાના મોટાભાગના લોકો દશેરા નિમિત્તે ચોળાફળી અને જલેબીની ખરીદી કરી વિજયાદશમીની ઉજવણી કરે છે. વર્ષોથી મીઠાઈના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા દવે મીઠાઈવાળાના કિશનભાઈએ જણાવ્યું કે, ભારતીય સંસ્કૃતિ મુજબ આજે વિજયાદશમીનો તહેવાર ઉજવાય છે. આ દિવસે ભાવનગરવાસીઓ શુદ્ધ ઘીની જલેબી, સાદી જલેબી, ચોળાફળી અને અન્ય મીઠાઈઓનો આનંદ માણે છે.

ભાવ ગત વર્ષની સરખામણીએ સ્થિર

કિશનભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, જલેબી અને ચોળાફળીના ભાવની વાત કરીએ તો, ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ભાવ લગભગ યથાવત છે. કોઈ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો નથી. સાદી જલેબી 200 રૂપિયા પ્રતિ કિલો, શુદ્ધ ઘીની જલેબી 480 રૂપિયા પ્રતિ કિલો, ચોળાફળી 400 રૂપિયા પ્રતિ કિલો અને પાપડી, ગાંઠિયા 250 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાય છે. આ ઉપરાંત, અલગ-અલગ પ્રકારની મીઠાઈઓના ભાવ 400 રૂપિયા પ્રતિ કિલોથી શરૂ થાય છે, જેની માંગ વિજયાદશમી નિમિત્તે વધુ જોવા મળે છે.

લાખોની જલેબી-ચોળાફળીનો સ્વાદ લેશે ભાવનગર

ભાવનગર શહેર હંમેશા ખાણીપીણીમાં અગ્રેસર રહ્યું છે. ફરસાણના વેપારીઓ દ્વારા જલેબી અને ચોળાફળી તૈયાર કરી રાખવામાં આવે છે. ભાવનગરમાં ગમે તેવો તહેવાર હોય, ખર્ચની સામે જોવાતું નથી. શહેરવાસીઓ ઉત્સાહભેર કોઈપણ તહેવારે મીઠાઈઓની ખરીદી કરે છે. આ વર્ષે પણ દશેરાનો ઉત્સાહ લોકોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યો છે.

