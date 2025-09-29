ETV Bharat / state

દાહોદના આ ગામે દશેરાએ રાવણ દહન નહીં પરંતુ રાવણની થાય છે પુજા, જાણો કેમ ?

દાહોદ જિલ્લામાં એક એવું ગામ આવેલું છે, કે જ્યાં દશેરાએ રાવણ દહન નહીં, પરંતુ આસ્થાભેર રાવણની પૂજા કરવામાં આવે છે. જાણો કેમ ?

દશેરાએ ગડોઈ ગામે રાવણની પૂજા કરતા લોકો
દશેરાએ ગડોઈ ગામે રાવણની પૂજા કરતા લોકો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 10:00 AM IST

Updated : September 29, 2025 at 10:17 AM IST

દાહોદ: નવરાત્રી પૂર્ણતાને આરે છે, અને દશેરાની તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે, દશેરાના પર્વે ઠેરઠર રાવણ દહન કરવામાં આવે છે, જોકે, ભારતના કેટલાક એવા સ્થળો પણ છે જ્યાં રાવણદહન નહીં પરંતુ રાવણની પુજા થાય છે.

રાવણની પૂજા

આવું જે ગામ આવેલું છે દાહોદ જિલ્લામાં. આ ગામનું નામ છે ગડોઈ કે જ્યાં રાવણ અને મંદોદરીની ખંડિત મૂર્તિઓ એક વૃક્ષ નીચે જોવા મળે છે અને દશેરાના દિવસે અહીં આસપાસના ગામો માંથી કેટલાંક લોકો આવીને પુજા કરે છે. આ સિવાય પણ બાકીના દિવસોમાં પણ શ્રદ્ધાળુઓ અગરબત્તી અને દીવા આરતી કરવા પણ આવે છે.

દાહોદના ગડોઈ ગામે દશેરા પર્વે રાવણની કરાઈ છે પૂજા (Etv Bharat Gujarat)

રાવણ સાથે જોડાયેલી દંતકથા

એક દંતકથા પ્રમાણે એવું કહેવાય છે હજારો વર્ષ પહેલા રાવણ અને મંદોદરી પૃથ્વીનો છેડો જોવા માટે નીકળ્યા ત્યારે ગડોઈ ગામમાં આવેલા એક વૃક્ષ નીચે રાત્રિ રોકાણ કર્યું હતું અને ત્યારે જ અહી મંદિરની સ્થાપના થઈ હતી.

રાવણ અને મંદોદરીની ખંડિત મૂર્તિઓ
રાવણ અને મંદોદરીની ખંડિત મૂર્તિઓ (Etv Bharat Gujarat)

અહીં કોતરણી કામ કરેલી રાવણ અને મંદોદરીની ખંડિત મૂર્તિઓ અહીં છે, સાથે શિવલિંગનો ખંડિત ભાગ પણ અહીં જોવા મળે છે. આસપાસમાં કોતરણી કરેલા પથ્થરો પણ પડેલા છે. રાવણના મંદિર તરીકે પ્રખ્યાત થયેલો આ વિસ્તાર લોકોમાં આસ્થાનું કેન્દ્ર બની પણ બની રહ્યો છે.

રાવણે તેની પત્ની મંદોદરી સાથે ગડોઈ ગામે રાત્રી રોકાણ કર્યાની માન્યતા
રાવણે તેની પત્ની મંદોદરી સાથે ગડોઈ ગામે રાત્રી રોકાણ કર્યાની માન્યતા (Etv Bharat Gujarat)

લોકોમાં માન્યતા

એક દંતકથા એવી પણ છે કે, જ્યારે રાવણ અને મંદોદરી નીકળ્યા ત્યારે અહીં આ સ્થળે પૃથ્વીનું મધ્યબિંદુ આવેલું છે, જેના કારણે રાવણે અહી રોકાણ કર્યુ હતું, અને આજે પણ એવી શ્રદ્ધા જોવા મળે છે.

ગડોઈ ગામે આવેલી છે રાવણ અને મૂર્તિઓ
ગડોઈ ગામે આવેલી છે રાવણ અને મૂર્તિઓ (Etv Bharat Gujarat)

ગડોઈ ગામ પૃથ્વીની મધ્યમાં આવેલું સ્થળ છે, સાથે જ એવું પણ માનવામાં આવે છે કે, આ સ્થળ રોકાયા બાદ રાવણનું મૃત્યુ થયું અને અહીં જ તેઓ જમીનમાં સમાઈ ગયા હતા.

દશેરાના પર્વે રાવણની કરવામાં આવે છે પૂજા
દશેરાના પર્વે રાવણની કરવામાં આવે છે પૂજા (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક ગામલોકોનો દાવો

એવી પણ લોકવાયકા છે કે આ જગ્યા ઉપર જમીનની અંદર મોટું મંદિર છે, જે આખે આખું ધરતીમાં સમાઈ ગયું હતું. આ સ્થળે પુરાતત્ત્વ વિભાગ ખોદકામ કરે તો નીચેથી મંદિર નીકળે તેવો સ્થાનિકો દાવો કરી રહ્યા છે.

આ ઉપરાંત અહીં જે પૌરાણિક વૃક્ષ આવેલું છે આ વૃક્ષ નીચે મૂર્તિના અવશેષો અને તેના મૂળ દૂર દૂર સુધી ફેલાયેલા છે. બે થી ત્રણ વખત આ વૃક્ષનો નાશ થયો હતો અને ફરીથી તે જીવંત થયું તેવી પણ લોકોમાં માન્યતા રહેલી છે.

