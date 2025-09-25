ETV Bharat / state

ઉપલેટાના મોજ ડેમમાંથી પાણી છોડાતાં ગઢાળા ગામનો કોઝવે ડૂબ્યો, ગ્રામજનોની મુશ્કેલી વધી

ઉપલેટા તાલુકાના મોજીરા ગામ નજીક આવેલા મોજ ડેમના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે ડેમની જળ સપાટી વધી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 6:20 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકામાં ભારે વરસાદને કારણે મોજ ડેમની જળ સપાટીમાં વધારો થતાં ડેમના પાટિયા ખોલવામાં આવ્યા છે. આના પરિણામે મોજ નદી પર આવેલા ગઢાળા ગામનો મુખ્ય કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થયો છે, જેના કારણે ગ્રામજનો, રાહદારીઓ અને ખેડૂતોને આવવા-જવામાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

રાજકોટ શહેર અને જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળ્યું છે. ઉપલેટા તાલુકાના મોજીરા ગામ નજીક આવેલા મોજ ડેમના ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે ડેમની જળ સપાટી વધી છે. પરિણામે, ડેમના પાટિયા ખોલવામાં આવ્યા, જેના કારણે ગઢાળા ગામનો મુખ્ય રસ્તો એટલે કે કોઝવે પાણીમાં ડૂબી ગયો છે. આનાથી વિદ્યાર્થીઓ, ખેડૂતો અને અન્ય ગ્રામજનોને આવનજાવનમાં ભારે અગવડતા થઈ રહી છે.

ગઢાળા ગામના કોઝવેની આ સમસ્યાને લઈને સ્થાનિક લોકો અને આગેવાનોએ અનેક રજૂઆતો કરી હતી. આ રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લઈને સરકારે નવા કોઝવેના નિર્માણને મંજૂરી આપી છે. ગઢાળા ગામના ભૂતપૂર્વ સરપંચ નારણભાઈ આહિરે માંગ કરી છે કે, આ મંજૂર થયેલા કોઝવેનું બાંધકામ વહેલી તકે શરૂ કરવામાં આવે જેથી ગ્રામજનોની મુશ્કેલી દૂર થાય.

આ ઉપરાંત, રાજકોટ જિલ્લામાં વરસાદી વાતાવરણને કારણે ઉપલેટા તાલુકાના અનેક ડેમો, જે સિંચાઈ અને જીવાદોરી માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે, તેમની જળ સપાટી 100 ટકા ભરાઈ ગઈ છે. મોજ ડેમ સહિત આ ડેમોના પાટિયા ખોલવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે ગઢાળા ગામના કોઝવે પર પાણી ફરી વળ્યું છે. સ્થાનિક લોકોએ તંત્રને આ સમસ્યાનું વહેલું નિરાકરણ લાવવા અને મંજૂર થયેલા નવા કોઝવેનું કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરવા વિનંતી કરી છે.

