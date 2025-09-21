'પાણી છે પણ લાઈટ નથી', છોટા ઉદેપુરમાં અનિયમિત વીજ પુરવઠાના કારણે ખેડૂતો ટીપે-ટીપે પાકને પાણી આપવા મજબૂર
ખેડૂતોને વીજ પૂરવઠો નિયમિત નહીં મળવાના કારણે, ખેતીના ઉભા પાક સુકાઈ રહ્યા છે.
Published : September 21, 2025 at 4:25 PM IST
છોટા ઉદેપુર: ગત ચોમાસા દરમિયાન ખુબ સારો વરસાદ વરસવાથી નદી, કોતરો અને સરોવર છલકાય ગયા છે, બોર કુવામાં પણ પાણીથી ભરેલા છે, અને હાલ ચોમાસુ વિદાય લેતા અસહ્ય ઉકળાટ અને બફરાની વચ્ચે ગરમીનું વાતાવરણ સર્જાતા ખેતીના પાકોને સિંચાઈ આપવું જરૂરી બન્યું છે, પરંતુ ખેડૂતોને વીજ પૂરવઠો નિયમિત નહીં મળવાના કારણે, ખેતીના ઉભા પાક સુકાઈ રહ્યા છે. ત્યારે મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની ખેડૂતોને વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં તદ્દન નિષ્ફળ નીવડી હોય તેવા ખેડૂતો આક્ષેપો કરી રહ્યા છે.
મધ્ય ગુજરાત વીજ કમ્પની પ્રિ મોન્સૂન કામગીરી પર સવાલ
મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની દ્વારા ચોમાસા પૂર્વે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરવાની હોય છે, પરંતુ ચોમાસા પહેલા કોઈ કામગીરી નહીં કરવાનાં કારણે વીજ લાઈનો ઉપર વેલાઓ કબ્જો જમાવી દેતા વીજ લાઈનમાં ફોલ્ટ સર્જાતા વીજ પુરવઠો ખોરવાય જાય છે.
વાડા માં સુતેલા યુવાન પર જીવંત વીજ વાયર તૂટી પડતા મોત
ગત વર્ષે 11 જૂન 2024 ના રોજ રોઝકુવા ગામના ઢેબર ફળીયામાં નિલેશ રાઠવા નામનો યુવાન રાત્રીના સમયે પોતાના ઘરના આંગણામાં સૂતો હતોને વીજ વાયર તૂટી પડતા યુવાનું મોત નીપજ્યું હતું, આજ થી ત્રણ દિવસ પહેલા 17 સપ્ટેમ્બર 2025 ના દિવસે ગુનાટા ગામની ઝમખું બેન રાઠવા ઘાસનો ભારો લઈને આવતી વેળાએ ઝુકી ગયેલા વીજ વાયરનો સંપર્ક થતાં ઘટના સ્થળે મોત નીપજ્યું હતું. તેમ છતાં વીજ લાઈનનું સમારકામ નહીં થતાં, લોકો માં રોષ ભભુકી ઉઠ્યો છે.
ટીપે ટીપે પાણી છાંટી પાક બચાવવાં પર ખેડૂતો મજબુર
બોડેલી તાલુકા ના મુઢીયારી ગામના પર્વતભાઈ ભલુંભાઈ નાયકના એગ્રીક્લચર લાઈનની ટી.સી છેલ્લા એક મહિનાથી ઉડી ગઈ છે, જે ટી.સી બદલવા માટે અનેક રજુઆતો કરવા છતાં, ટ્રાન્સફોર્મર નહીં બદલાતા પોતાના ખેતરમાં ટામેટીના પાકને બચાવવાં દરરોજ સવાર-સાંજ ડોલમાં પાણી લાવી છોડે છોડે પાણી રેડી પાકને સિંચાઈ આપી રહ્યા છે.
ખેડૂતોને હાલ સિંચાઈની તાતી જરૂર
હાલ ખેતીના પાકોમાં કપાસને ફૂલ આવી રહ્યા છે, ડાંગરના પાકને દૂધ ભરાઈ રહ્યું છે, ત્યારે અત્યારે ખેડૂતો પાકને સિંચાઈ નહીં આપે તો ચાર મહિનાની મહા મહેનતે વાવણી કરેલ પાક મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીના પાપે નિષ્ફળ નીવડે તો ખેડૂતો દેવાદાર બની જાય તેમ છે. ત્યારે મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીના અધિકરીઓ એ.સી ચેમ્બરમાંથી બહાર આવી ખેડૂતોને વીજ પુરવઠો નિયમિત આપવામાં આવે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે.
