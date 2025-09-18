દુધધારા ડેરીની ચૂંટણી પહેલા રાજકીય ગરમાવો, સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કહ્યું- જેની પાસે પૈસા છે તે જ જીતશે
ભરૂચ જિલ્લામાં સહકારી ક્ષેત્રે ભારે ઉથલપાથલ વચ્ચે આવતીકાલે યોજાનારી દુધધારા ડેરીની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો ચરમસીમાએ છે.
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં સહકારી ક્ષેત્રે ભારે ઉથલપાથલ વચ્ચે આવતીકાલે યોજાનારી દુધધારા ડેરીની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો ચરમસીમાએ છે. ભાજપની અંદર ઊભેલા મતભેદો હવે ખુલ્લેઆમ બહાર આવી ગયા છે. ખાસ કરીને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને સાંસદ મનસુખ વસાવાના આક્ષેપોથી રાજકીય ચર્ચાઓનો માહોલ ગરમાયો છે.
મનસુખ વસાવાનો બોમ્બ: "જેની પાસે પૈસા છે તે જ જીતશે"
ચૂંટણી પૂર્વે સાંસદ મનસુખ વસાવાએ જાહેર મંચ પરથી જ ખુલ્લેઆમ કહ્યું કે, ભરૂચમાં સહકારી માળખાનું શુદ્ધિકરણ અત્યંત જરૂરી છે. સહકારી સંસ્થાઓ હવે પોતાના મૂળ હેતુથી વિખેરાઈ ગઈ છે અને ચૂંટણીમાં કાળા નાણાંનો પ્રભાવ વધી ગયો છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, "જેની પાસે વધુ પૈસા હશે એ જ ચૂંટણી જીતશે."
તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યા કે, ભાજપે ઉમેદવારી જાહેર કરતી વખતે જિલ્લા સંકલન સમિતિને વિશ્વાસમાં લીધી નથી. જેના કારણે લાંબા સમયથી પક્ષ માટે વફાદારી દાખવતા કાર્યકર્તાઓની ઘોર અવગણના થઈ છે. આ નિવેદનથી ભાજપની અંદર ચાલી રહેલા ગૃહકલહ સ્પષ્ટ રીતે સપાટી પર આવી ગયા છે.
ભાજપના જ બે દિગ્ગજો વચ્ચે સીધી ટક્કર
દુધધારા ડેરીની આ ચૂંટણી ભાજપ માટે પ્રતિષ્ઠાની બની ગઈ છે. કારણ કે અહીં ભાજપના જ બે દિગ્ગજ–વાગરાના ધારાસભ્ય અરૂણસિંહ રણા અને વર્તમાન ચેરમેન ઘનશ્યામ પટેલ આમને-સામને છે. બંનેએ પોતાની અલગ પેનલ ઊભી કરી છે અને એકબીજા પર આક્ષેપોની ઝડી વરસાવી છે. ચૂંટણી હવે સીધી ધનબળ અને પ્રભાવની લડાઈમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. ભાજપની અંદરની ગઠબંધનોની નબળાઈ આ ચૂંટણીના માધ્યમથી સ્પષ્ટ થઈ રહી છે.
ઘનશ્યામ પટેલનો આક્ષેપ: "ગંગોત્રી ડેરીને ફાયદો કરાવવા પેનલ ઉતાર્યું"
વર્તમાન ચેરમેન ઘનશ્યામ પટેલે સીધો આક્ષેપ કર્યો છે કે, અરૂણસિંહ રણાએ તેમની ગંગોત્રી ડેરીને ફાયદો કરાવવા માટે દુધધારા ડેરીની ચૂંટણીમાં પેનલ ઉતારી છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે, રાણા પોતાની રાજકીય મહત્વકાંક્ષા સંતોષવા માટે સહકારી ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યા છે. પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, રણાની પેનલ પાછળ કેટલાક બાહ્ય હિતો કામ કરી રહ્યા છે, જે દુધ ઉત્પાદકોના હિતમાં નથી.
અરૂણસિંહ રણાનો પ્રત્યુત્તર: "દૂધધારા ડેરીમાં જ ભ્રષ્ટાચાર"
આ આક્ષેપોના જવાબમાં અરૂણસિંહ રણાએ આજે યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં ઘનશ્યામ પટેલના દાવાઓને પાયા વિહોણા ગણાવ્યા. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, તેમની ગંગોત્રી ડેરી ઘનશ્યામ પટેલના ચેરમેન બનતા પહેલાથી કાર્યરત છે અને પ્રતિદિન માત્ર 300 લિટર દૂધનું ઉત્પાદન કરે છે.
રણાએ સીધો પ્રહાર કરતાં જણાવ્યું કે, ઘનશ્યામ પટેલના કાર્યકાળ દરમિયાન જ ભ્રષ્ટાચાર વધ્યો છે. માત્ર ત્રણ જ દૂધ મંડળીઓ થકી દરરોજ 75 હજાર લીટર દૂધ ભરાઈ રહ્યું છે, જે સ્પષ્ટ ભ્રષ્ટાચારનો દાખલો છે. આ સાથે જ તેમણે પોતાની પેનલની જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો અને દાવો કર્યો કે પરિવર્તન લાવવું હવે જરૂરી બની ગયું છે.
સહકારી ક્ષેત્રે ભાજપની મુશ્કેલી
આ ચૂંટણી હવે માત્ર દુધ ઉત્પાદકોની જ નહીં પરંતુ ભાજપ માટે પણ કસોટી બની ગઈ છે. પક્ષના જ બે જૂથો આમને-સામને આવ્યા છે. સાંસદ મનસુખ વસાવાના આક્ષેપોએ પક્ષના ઉચ્ચ નેતૃત્વને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધું છે. સહકારી સંસ્થાઓ સામાન્ય રીતે ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર માટે આધારસ્તંભ હોય છે, પરંતુ હવે અહીં ધનબળ અને રાજકીય પ્રભાવનું બોલબાલા હોવાનો આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. વસાવાનું નિવેદન એ દિશામાં ગંભીર સંકેત આપે છે.
આવતીકાલે નિર્ધારિત થશે શક્તિ પરીક્ષણ
ભરૂચની દુધધારા ડેરીની ચૂંટણીમાં કઈ પેનલ બહુમતી મેળવે છે તે હવે આવતીકાલે સ્પષ્ટ થશે. પરંતુ વસાવાના આક્ષેપો બાદ ભાજપની અંદર રાજકીય ઉથલપાથલ વધી શકે છે. ચૂંટણીના પરિણામો માત્ર સહકારી માળખાને જ નહીં, પરંતુ ભરૂચ જિલ્લાના રાજકીય ભવિષ્યને પણ પ્રભાવિત કરશે. અત્યારે સહકારી ચૂંટણી ભાજપ માટે આંતરિક એકતા જાળવવાની કસોટી બની ગઈ છે.
