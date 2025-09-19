ETV Bharat / state

દૂધધારા ડેરીની ચૂંટણી : ભાજપના જ બે દિગ્ગજ નેતા સામેસામે મેદાને ઉતર્યા

મેન્ડેટવાળી ઘનશ્યામ પટેલની અને મેન્ડેટ વિનાની અરૂણસિંહ રાણાની પેનલ વચ્ચે દૂધધારા ડેરીની ચૂંટણીમાં જંગ શરૂ.

ફાઈલ ફોટો
દૂધધારા ડેરીની ચૂંટણી (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 19, 2025

Published : September 19, 2025 at 11:51 AM IST

ભરૂચ : નર્મદા-ભરૂચમાં ભાજપ માટે જંગ બનેલી દૂધધારા ડેરીની ચૂંટણી માટે આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે. આશરે રૂ. 900 કરોડથી વધુનું ટર્નઓવર ધરાવતી ડેરીમાં સત્તા મેળવવા ભાજપના જ બે આગેવાનો આમને સામને છે. આ દરમિયાન બંને ઉમેદવાર વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે.

અરુણસિંહ રાણા અને ઘનશ્યામ પટેલ સામસામે

દૂધધારા ડેરીમાં મહિલા અનામતની 2 અને અનુસૂચિત આદિજાતિની એક મળી કુલ 14 બેઠક માટે ચૂંટણી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. દૂધધારા ડેરીના ચેરમેન રહેલા ઘનશ્યામ પટેલ સામે આ વર્ષે વાગરાના ધારાસભ્ય અરૂણસિંહ રાણા ચૂંટણી મેદાને આવ્યા છે. મતદાન પહેલા ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી. આર. પાટીલે સત્તાવાર રીતે મેન્ડેટ મોકલાવ્યો હતો. જેમાં ઘનશ્યામ પટેલની પેનલના 12 અને અરૂણસિંહની પેનલના 3 ઉમેદવારના નામ હતા.

ભાજપના જ બે દિગ્ગજ નેતા સામેસામે મેદાને ઉતર્યા (ETV Bharat Gujarat)

31 ઉમેદવારો-આવતીકાલે મતગણતરી

મતદાન પ્રક્રિયા પર નજર કરવામાં આવે તો દૂધધારા ડેરીના 12 ઝોન, બે મહિલા અનામત અને એક SC-ST અનામત બેઠક મળી કુલ 14 બેઠકો પર મતદાન કરવામાં આવશે. ભરૂચમાં આયોજન ભવન ખાતે અને રાજપીપળામાં APMC ખાતે સવારે 8 કલાકથી સાંજે 4 કલાક સુધી મતદાન કરવામાં આવશે. મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ બીજા દિવસે એટલે કે 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ મતદાનની ગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે.

ભાજપ vs ભાજપ

ભરૂચ જિલ્લાની દૂધ મંડળીના મતદારો આજે ભાજપનું પાણી માપશે. 14 બેઠકો માટે 296 મતદારો મતદાન કરી દૂધધારા ડેરીના નવા ચેરમેનનો ચહેરો નક્કી કરશે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપ vs ભાજપ વચ્ચે સીધો જંગ થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે હાલ તો બન્ને પક્ષના ઉમેદવાર પોતાના જીતના દાવા કરી રહ્યા છે. ઝઘડિયાના ઉમલ્લા બેઠક પરથી અરૂણસિંહ રાણાની પેનલના પ્રકાશ દેસાઈ અગાઉ બિનહરીફ છે.

ARUNSINH RANA GHANSHYAM PATEL દૂધધારા ડેરીની ચૂંટણી DUDHDHARA DAIRY ELECTION

