દૂધધારા ડેરીની ચર્ચાસ્પદ ચૂંટણી સંપન્ન, 296 પ્રતિનિધિએ આપ્યો મત : આવતીકાલે આવશે પરિણામ

આ ચૂંટણીમાં ભાજપના બે દિગ્ગજ નેતાઓ વચ્ચે જ સીધી ટક્કર છે, જ્યારે સામે અપક્ષ ઉમેદવાર મહેશ વસાવા છે.

દૂધધારા ડેરીની ચૂંટણી
દૂધધારા ડેરીની ચૂંટણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 1:57 PM IST

ભરૂચ : ગુજરાતના સહકારી ક્ષેત્રમાં સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ ગણાતી દૂધધારા ડેરીની ચૂંટણી પ્રક્રિયા ભરૂચ આયોજન ભવન ખાતે પૂરી થઈ છે. હવે સૌની નજર આવતીકાલે એટલે કે 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ થનારી મતગણતરી પર છે. જે બાદ રૂ. 1000 કરોડથી વધુનો વાર્ષિક વહીવટ ધરાવતી આ ડેરીના આગામી સુકાનીનો નિર્ણય થશે.

દૂધધારા ડેરીની ચર્ચાસ્પદ ચૂંટણી : દૂધધારા ડેરીની આ ચૂંટણીને લઈને સહકારી ક્ષેત્ર જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લામાં ભારે રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને ભાજપના બે દિગ્ગજ નેતાઓ વચ્ચે જ સીધી ટક્કર સર્જાતા આ ચૂંટણી રાજકીય અસ્તિત્વની લડાઈમાં ફેરવાઈ ગઈ છે.

દૂધધારા ડેરીની ચર્ચાસ્પદ ચૂંટણી સંપન્ન, આવતીકાલે આવશે પરિણામ (ETV Bharat Gujarat)

296 પ્રતિનિધિઓએ આપ્યો મત : દૂધ મંડળીમાંથી ચૂંટાયેલા કુલ 296 પ્રતિનિધિઓએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે. સવારથી શરૂ થયેલી મતદાન પ્રક્રિયા ચાર કલાક સુધી ચાલી. સમગ્ર પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ હોવાનું ચૂંટણી અધિકારીએ જણાવ્યું છે. મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ બેલેટ બોક્સને કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે સીલ કરી સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે. આવતીકાલે સવારથી ગણતરીની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે.

“મતદાન શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં પૂર્ણ થયું, કોઈ વિઘ્ન આવ્યું નથી. આવતીકાલે મત ગણતરીની પ્રક્રિયા પારદર્શક રીતે થશે.” -- મનિષા મનાણી (ચૂંટણી અધિકારી)

15 બેઠકોમાં 14 પર ટક્કર, 1 બિનહરીફ

આ ચૂંટણીમાં કુલ 15 બેઠકો માટે મતદાન થવાનું હતું. જેમાં 12 સામાન્ય ઝોન, 2 મહિલા અનામત અને 1 SC/ST અનામત બેઠકનો સમાવેશ થાય છે. ઝઘડિયા તાલુકાના ઉમલ્લા બેઠક પરથી અરુણસિંહ રાણાની પેનલના પ્રકાશ દેસાઈ બિનહરીફ જાહેર થયા હતા. બાકીની 14 બેઠકો પર 31 ઉમેદવારો વચ્ચે કડક ટક્કર રહી.

“આ ચૂંટણી ખેડૂતોના હિત માટે છે. અમને વિશ્વાસ છે કે લોકો સારો નિર્ણય લેશે.” -- જીગ્નેશ પટેલ (ઉમેદવાર)

ભાજપના જ બે દિગ્ગજ નેતા સામસામે

આ ચૂંટણીમાં સૌથી મોટી લડાઈ ભાજપની અંદર જ છે. એક તરફ વાગરાના ધારાસભ્ય અરૂણસિંહ રાણા, જેમણે પોતાના પેનલ સાથે મજબૂત રીતે ચૂંટણી લડી છે. બીજી તરફ ભાજપના જ વરિષ્ઠ આગેવાન ઘનશ્યામ પટેલ, જેમણે પણ મોટાપાયે પ્રતિનિધિઓને સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ બંને વચ્ચે આ ચૂંટણી પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન બની ગઈ છે. ભરૂચ જિલ્લામાં ભાજપના ભવિષ્યના રાજકીય સમીકરણો માટે પણ આ પરિણામ નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.

“હું સહકારી ક્ષેત્રને રાજકીય નિયંત્રણથી મુક્ત રાખવા માગું છું. ખેડૂત હિત જ મારો એકમાત્ર એજન્ડા છે.” -- મહેશ વસાવા (અપક્ષ ઉમેદવાર)

અપક્ષ ઉમેદવાર મહેશ વસાવા: ત્રિકોણીય મુકાબલો

આ વખતે ચૂંટણીમાં એક નવી જ પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેશ વસાવાએ અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે, “હું કોઈ પક્ષના દબાણ હેઠળ નથી. ખેડૂતોના સીધા હિત માટે અપક્ષ તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યો છું. સહકારી ક્ષેત્ર ખેડૂત આધારિત હોવું જોઈએ, રાજકીય નિયંત્રણ હેઠળ નહીં.” મહેશ વસાવાની એન્ટ્રીથી ચૂંટણી ત્રિકોણીય મુકાબલામાં ફેરવાઈ છે.

ચૂંટણી પ્રચારમાં જોરદાર ખેંચતાણ

ચૂંટણી પૂર્વે બંને પેનલ વચ્ચે મતદારોને રીઝવવા જોરદાર દાવપેચ થયા હતા. અરુણસિંહ રાણાએ ખેડૂતોને ડેરીના વિકાસ માટે નવી યોજનાનો વિશ્વાસ આપ્યો. ઘનશ્યામ પટેલે સહકારી ક્ષેત્રમાં ખેડૂતોના હિતને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પોતાનો દાવો કર્યો. જ્યારે મહેશ વસાવાએ અપક્ષ તરીકે ખેડૂતોની સીધી વાણી બનવાનું વચન આપ્યું. આ પ્રચાર યુદ્ધને કારણે સહકારી ક્ષેત્રના આ ચૂંટણી મહાસંગ્રામમાં અતિશય રસપ્રદ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે.

આવતીકાલે આવશે નિર્ણય : દૂધધારા ડેરી માત્ર આર્થિક દૃષ્ટિએ જ નહીં પરંતુ રાજકીય દૃષ્ટિએ પણ અતિ મહત્વપૂર્ણ છે. ભરૂચ અને આસપાસના વિસ્તારના હજારો ખેડૂતોનું જીવન આ ડેરી પર આધારિત છે.

અરુણસિંહ રાણા પોતાની પેનલને જીતાડવામાં સફળ થશે? અથવા ઘનશ્યામ પટેલ પોતાનો દબદબો ફરી સાબિત કરશે? કે પછી અપક્ષ મહેશ વસાવા ખેડૂતોના સીધા ટેકા પર ચોંકાવનારું પરિણામ આપશે? અત્યાર સુધી ચૂંટણીમાં જે રીતે ત્રિકોણીય મુકાબલો સર્જાયો છે તે જોતા આવતીકાલનું પરિણામ ખૂબ જ રસપ્રદ રહેશે.

