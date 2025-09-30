ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ફરી ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવનો કેસ: નશામાં ચાલકે યુવકને ટક્કર મારી, ત્રણ ટુ-વ્હીલરને નુકસાન

કાર ચલાવતા ચાલકે બેફામ રીતે વાહન હંકારીને પહેલા એક રાહદારી યુવકને ટક્કર મારી અને ત્યારબાદ રોડ કિનારે પાર્ક કરેલા ત્રણ ટુ-વ્હીલરને પણ અડફેટે લીધા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 4:07 PM IST

અમદાવાદ: શહેરમાં ફરી એકવાર 'ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવ'ની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. સરદારનગર વિસ્તારમાં એક નશાની હાલતમાં કાર ચલાવતા ચાલકે સોમવારે રાત્રે બેફામ રીતે વાહન હંકારીને પહેલા એક રાહદારી યુવકને ટક્કર મારી અને ત્યારબાદ રોડ કિનારે પાર્ક કરેલા ત્રણ ટુ-વ્હીલરને પણ અડફેટે લીધા હતા. આ અકસ્માતમાં યુવકને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા થતા તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયો છે.

ગંભીર અકસ્માતની વિગતો:

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ ગઇકાલે રાત્રે આશરે 8 વાગ્યાની આસપાસ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનની સામેની બાજુએ આવેલા ડી.જે. ભરત એન્ડ ડેકોરેશન નામની દુકાન નજીક ધટના બની હતી. જેમાં કરણભાઈ હરેશભાઈ મકવાણા (ઉંમર 21 વર્ષ) ફૂટપાથ પર ચાલી રહ્યા હતા, ત્યારે ભદ્રેશ્વર તરફથી પૂરઝડપે અને ગફલતભરી રીતે આવી રહેલી એક ફોર વ્હીલ કાર (નંબર GJ-01-KU-3897) ના ચાલકે તેમને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે કરણભાઈ રસ્તા પર પટકાયા અને ત્યાર બાદ આ બેફામ કારચાલકે રોડની બાજુમાં પાર્ક કરેલા ત્રણ ટુ-વ્હીલર વાહનો પર કાર ચઢાવી દીધી હતી.

ઇજાગ્રસ્ત યુવકને હેમરેજ:

અકસ્માત બાદ હાજર લોકોએ કારચાલકને પકડી પાડ્યો હતો, જે નશાની હાલતમાં હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા કરણભાઈને તેમના માથાના ભાગે, જમણા પગે અને ડાબા હાથે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. માથાના ભાગની ઇજા વધુ ગંભીર હોવાથી તેમને તાત્કાલિક 108 મારફતે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તબીબોના જણાવ્યા મુજબ, યુવકને માથામાં હેમરેજ થયું છે અને ટાંકા લેવા પડ્યા છે.

પોલીસે ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવનો ગુનો નોંધ્યો:

આ ઘટના અંગે ઈજાગ્રસ્ત યુવકની બહેન પ્રાચીની ફરિયાદના આધારે સરદારનગર પોલીસે તાત્કાલિક કારચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે આરોપી કારચાલક સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની (B.N.S.S) કલમ 281, 125(A), 234(2) તેમજ મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 177, 184, 185 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

