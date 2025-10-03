ભરૂચના દહેજ ખાતે 381 કરોડથી વધુના ડ્રગ્સનો નાશ: રાજ્યમાં એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સની સ્થાપના
ગુજરાત પોલીસે જુદા-જુદા 442 કેસોમાં જપ્ત કરાયેલા અંદાજે રૂ. 381 કરોડથી વધુની કિંમતના 8,000 કિલોગ્રામથી વધુ નાર્કોટિક્સના જથ્થાનો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : October 3, 2025 at 6:47 PM IST
ભરૂચ: ગુજરાત સરકારના નશા-મુક્ત ગુજરાતના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવવાના ભાગરૂપે ભરૂચ જીલ્લાના દહેજ ખાતે ઐતિહાસિક ડ્રગ્સ નાબુદી કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત પોલીસે જુદા-જુદા 442 કેસોમાં જપ્ત કરાયેલા અંદાજે રૂ. 381 કરોડથી વધુની કિંમતના 8,000 કિલોગ્રામથી વધુ નાર્કોટિક્સના જથ્થાનો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
વૈજ્ઞાનિક રીતે ડ્રગ્સનો નાશ
દહેજની જાણીતી બેઇલ કંપની ખાતે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ડ્રગ્સના જથ્થાને પર્યાવરણને અનુકૂળ રીતે નાશ કરવા માટે અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરાયો હતો. નાર્કોટિક્સના જથ્થાનો વિનાશ માત્ર કાયદાકીય કાર્યવાહી પૂરતું મર્યાદિત નહોતું, પરંતુ સમગ્ર સમાજને નશામુક્ત જીવન તરફ પ્રેરણા આપતું મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થયું.
એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF)ની સ્થાપના
આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ રાજ્યમાં એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF)ની સ્થાપનાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી. આ ફોર્સનું મુખ્ય મથક ગાંધીનગરમાં હશે અને તેની 6 ઝોનલ કચેરીઓ કાર્યરત રહેશે. ANTFમાં 213 જેટલા તાલીમબદ્ધ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ કાર્યરત રહેશે, જે ફક્ત નાર્કોટિક્સ સંબંધિત ગુનાઓ પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આ પગલું ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ નેટવર્કને ખતમ કરવા માટે સરકારના મજબૂત સંકલ્પને દર્શાવે છે.
જામીન પર છૂટેલા આરોપીઓ પર નજર
રાજ્ય સરકારના પ્રો-એક્ટિવ પોલીસિંગ અભિગમ હેઠળ ચાલી રહેલા મેન્ટર પ્રોજેક્ટને પણ વધુ સઘન બનાવવા જાહેરાત કરાઈ. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ હાલ 2,640 જેટલા નાર્કોટિક્સના આરોપીઓ, જે જામીન પર છૂટ્યા છે, તેમના પર રાજ્યભરના 1,978 પોલીસ મેન્ટર નજર રાખી રહ્યા છે. આ પહેલથી ગુનેગારો ફરીથી ડ્રગ્સ નેટવર્કમાં સક્રિય ન બને તે સુનિશ્ચિત કરાશે.
માનસ હેલ્પલાઇનને નવી સિસ્ટમ
કેન્દ્ર સરકારની માનસ હેલ્પલાઇન નંબર 1933ને ગુજરાતમાં વધુ અસરકારક બનાવવામાં આવશે. ગૃહમંત્રી સંઘવીએ જણાવ્યું કે હવે આ હેલ્પલાઇન પર મળતી માહિતી સીધી જ તેમના કાર્યાલયને મળશે, જેથી ઝડપી પગલાં લેવાઈ શકે. આ પહેલ નશાની લતમાંથી પીડાતા લોકોને મદદરૂપ થવા સાથે ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ અભિયાનને વેગ આપશે.
પોલીસ જવાનોનું સન્માન
રાજ્ય સરકારની રીવોર્ડ પોલીસી અંતર્ગત નાર્કોટિક્સ વિરુદ્ધના 7 મોટા કેસોમાં સફળતાપૂર્વક કામગીરી કરનાર 92 પોલીસ જવાનોને રૂ. 29.67 લાખની ઇનામ રકમ અર્પણ કરી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આથી પોલીસ તંત્રના મનોબળમાં વધારો થયો છે.
ડ્રગ્સ સામે યુદ્ધ – હર્ષ સંઘવી
ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે, “ગુજરાત પોલીસ ડ્રગ્સ સામે અભિયાન નથી ચલાવી રહી, પરંતુ એક સચોટ લડત લડી રહી છે. આજે જે ડ્રગ્સનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે તે મોટી સફળતા છે અને આગામી સમયમાં પણ આ જ રીતે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે. ગતરોજ દશેરા હતો રાવણરૂપી બુરાઈ અંત થયો તેમ આપણે ડ્રગ્સ રૂપી દૂષણને સમાજમાંથી જાકારો આપવાનો છે”
કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત અગત્યના મહાનુભાવો
આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના સાંસદ મનસુખ વસાવા, ડી.જી.પી વિકાસ સહાય, વડોદરા રેન્જ આઈ.જી. સંદીપસિંહ, ભરૂચના એસ.પી. અક્ષયરાજ મકવાણા સહિતના અધિકારીઓ, પોલીસકર્મીઓ અને આમંત્રિત મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સૌએ મળીને નશામુક્ત ગુજરાત માટે સરકારના સંકલ્પને આગળ ધપાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી.
નશામુક્ત ગુજરાત તરફ મજબૂત પગલું
આ સમગ્ર કાર્યક્રમ રાજ્ય સરકારના ડ્રગ્સ ફ્રી ગુજરાતના સપનાને સાકાર કરવા માટેની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ મંજિલ સાબિત થયો છે. ડ્રગ્સના નાશથી માત્ર જપ્ત જથ્થાનો વિનાશ જ નથી થયો, પરંતુ એ સંદેશો પણ ગયો કે ગુજરાતમાં ડ્રગ્સને કોઈપણ રીતે પાયો નહીં પકડી શકાય.
