સુરત : સામાન્ય રીતે એવું કહેવાય છે કે ગુનેગારો એક ડગલું આગળ હોય છે, અને પોલીસ એક ડગલું પાછળ, પરંતુ સુરતની એક ઘટનાએ આ ધારણાને ખોટી સાબિત કરી છે. સુરત પોલીસે એક એવા હાઈ-ટેક ડ્રગ્સ માફિયાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. જેણે પોલીસને થાપ આપવા માટે તમામ આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો. છતાં, પોલીસની યુનિક સ્ટ્રેટેજી અને ચતુરાઈ સામે તેની તમામ યુક્તિઓ નિષ્ફળ ગઈ.
અભણ પણ ગુનાનો માસ્ટરમાઇન્ડ : આ ડ્રગ્સ માફિયાનું નામ છે, શિવા ઝાલા. ભલે તે અભણ હોય, પરંતુ તેના કરતૂતો જોઈને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)ની ટીમ પણ દંગ રહી ગઈ હતી. શિવાએ પોતાના ઘરને એક કિલ્લાની જેમ સુરક્ષિત બનાવ્યું હતું. તેના ઘરમાં 24 હાઈ-ડેફિનેશન નાઈટ વિઝન CCTV કેમેરા લગાવેલા હતા. જેનું લાઈવ મોનિટરિંગ તે 55 ઈંચના ટીવી પર કરતો હતો. આ કેમેરાની મદદથી તે ઘરની આસપાસની દરેક ગતિવિધિ પર નજર રાખતો હતો. પોલીસની કોઈ પણ શંકાસ્પદ મૂવમેન્ટ જણાય તો તે તરત જ ડ્રગ્સનો જથ્થો છુપાવી દેતો હતો.
વોકીટોકી અને કોડવર્ડ, ગુપ્ત સંચારનું નેટવર્ક : શિવા ઝાલાએ પોતાના માણસો સાથે વાતચીત કરવા માટે વોકીટોકીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જે તેણે એમેઝોન પરથી ખરીદ્યા હતા. તે અને તેના માણસો કોડવર્ડમાં વાત કરતા હતા, જેથી પોલીસ તેમને ટ્રેસ ન કરી શકે. ડ્રગ્સ માટે "કપડુ" અને પોલીસ માટે "કાટી" જેવા કોડવર્ડનો ઉપયોગ થતો હતો. આ વોકીટોકી તેણે ઘરની અંદર સીડી પાસે બનાવેલા ગુપ્ત ચોરખાનામાં રાખ્યા હતા. આ ચોરખાનામાંથી પોલીસે 2 પિસ્તોલ અને કાર્ટીજ પણ જપ્ત કર્યા છે. આ તમામ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને શિવાએ એક એવું નેટવર્ક ઊભું કર્યું હતું. જેના કારણે તેને પકડવો પોલીસ માટે એક મોટો પડકાર હતો.
પોલીસની યુનિક રણનીતિ : શિવા ઝાલાની આ ટેકનોલોજીનો અંદાજ પોલીસને હતો. તેથી, SOGએ તેને પકડવા માટે એક ખાસ રણનીતિ બનાવી. DCP રાજદીપસિંહ નકુમે જણાવ્યું કે, પોલીસે લગભગ 20 જેટલી બાઈકનો ઉપયોગ કર્યો. આ બાઈક અલગ-અલગ જગ્યાએથી શિવાના ઘર નજીક લાવવામાં આવી હતી. જેથી તેને પોલીસની મૂવમેન્ટની જાણ ન થાય. આ યુનિક સ્ટ્રેટેજીથી પોલીસ કોઈ પણ શંકાસ્પદ હિલચાલ કર્યા વગર શિવાના ઘરને કોર્ડન કરી શકી અને તેને રંગે હાથે ઝડપ્યો.
ગુનાઓની લાંબી યાદી અને જપ્ત થયેલો મુદ્દામાલ : પોલીસની રેડ દરમિયાન શિવાના ઘરેથી 30 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ, બે પિસ્તોલ, વોકીટોકી સેટ, અને 16 લાખ રોકડાનો સમાવેશ થાય છે. શિવાનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ ખૂબ લાંબો છે. તેની સામે અગાઉ પણ 15 જેટલા ગંભીર ગુનાઓ દાખલ છે, અને તે અગાઉ પાસા પણ ભોગવી ચૂક્યો છે. આ તમામ ઘટનાઓ છતાં તેણે ગુના કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.
ટેકનોલોજી સામે ટક્કર આપતી ચતુરાઈ : આ સમગ્ર ઘટના એ વાતનો પુરાવો છે કે ભલે ગુનેગારો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને સ્માર્ટ બન્યા હોય, પરંતુ પોલીસ પણ તેમની યુક્તિઓને નિષ્ફળ બનાવવા માટે સક્ષમ છે. આ ઓપરેશન દર્શાવે છે કે ટેકનોલોજી અને ચતુરાઈનું મિશ્રણ ગુનેગારોને પકડવા માટે અત્યંત અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સાથે જ, શિવા ઝાલાના મકાન વિશે પણ તપાસ ચાલી રહી છે. જો તે ગેરકાયદેસર જણાશે તો પોલીસ તે અંગે પણ કાર્યવાહી કરશે. હવે એ જોવું રહ્યું કે આ મામલે આગળ શું કાર્યવાહી થાય છે.
