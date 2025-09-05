અંબાજી ભાદરવી પૂનમ મહામેળા 2025માં પ્રથમવાર 400 ડ્રોન સાથે ભવ્ય ડ્રોન લાઇટ શો - AMBAJI BHADARVI POONAM MAHA MELA
અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમ મહામેળા 2025 દરમિયાન પ્રથમવાર 400 ડ્રોન દ્વારા ભવ્ય ડ્રોન લાઇટ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં અદભૂત આકાશી દૃશ્યો જોવા મળ્યા.
Published : September 5, 2025 at 4:52 PM IST
બનાસકાંઠા: અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમ મહામેળા 2025 દરમિયાન પ્રથમવાર 400 ડ્રોન દ્વારા ભવ્ય ડ્રોન લાઇટ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં અદભૂત આકાશી દૃશ્યો જોવા મળ્યા. આ શોમાં અંબાજીની સંસ્કૃતિ, શક્તિ અને અધ્યાત્મના પ્રતીકો આકાશમાં ઝળહળ્યા, જે શ્રદ્ધાળુઓ માટે યાદગાર અનુભવ બન્યો.
શક્તિ, ભક્તિ અને આસ્થાનું કેન્દ્ર એવા અંબાજી ખાતે ભાદરવી પૂનમ મહામેળામાં લાખો ભક્તો માઁ અંબેના દર્શન માટે ઉમટ્યા. પદયાત્રીઓ માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિવિધ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવામાં આવી, જેનો ભક્તો લાભ લઈ રહ્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલના માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વ હેઠળ આ મહામેળામાં પ્રથમવાર ભવ્ય ડ્રોન લાઇટ શો મુખ્ય આકર્ષણ બન્યો. 400 ડ્રોન દ્વારા અંબાજી મંદિર પર રંગબેરંગી આકાશી દૃશ્યો રચાયા.
આકાશમાં હજારો રંગીન લાઇટોથી સજ્જ 400 ડ્રોન ઉડાડવામાં આવ્યા, જેમાં માઁ અંબાજીની આકૃતિ, લખાણ, ત્રિશૂળ અને શક્તિના પ્રતીકોની અદ્ભુત રચનાઓ રજૂ થઈ. આ રોશનીથી ઝળહળતા ડ્રોનના દૃશ્યોએ શ્રદ્ધાળુઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. આ અનોખા ડ્રોન શો દ્વારા અંબાજીની ગૌરવશાળી સંસ્કૃતિ, અધ્યાત્મ અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો સમન્વય પ્રદર્શિત થયો.
નોંધનીય છે કે પ્રથમવાર ડ્રોનની મદદથી માઁ અંબાની સંસ્કૃતિ અને આસ્થા રજૂ કરવામાં આવી. લાખો ભક્તોએ આ અદ્ભુત નજારો નિહાળ્યો. બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, અંબાજી મંદિરના વહીવટદારો સહિતના અધિકારીઓએ આ શો માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરી હતી. ભક્તો આ ડ્રોન શોને સરળતાથી નિહાળી શકે તે માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વખતનો ભાદરવી પૂનમ મહામેળો ભક્તો માટે યાદગાર બની રહે તે માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી.
રાત્રે માઁ અંબાનું ધામ રોશનીથી જગમગતું જોવા મળ્યું. લાઇટિંગથી મંદિર અને ચાચર ચોકને શણગારવામાં આવ્યા. વહીવટી તંત્ર દ્વારા સતત ખડેપગે રહીને તમામ વ્યવસ્થાઓનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું. ગબ્બર પર પણ ભક્તોને દર્શનમાં કોઈ અગવડ ન પડે તે માટે ખાસ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી. પોલીસ દ્વારા અસામાજિક તત્વો પર સીસીટીવીની મદદથી બાજ નજર રાખવામાં આવી રહી છે, તેમજ ભક્તો વચ્ચે પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે.
