ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં હજયાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યો, ગુજરાતના કુલ 5,753 હાજીઓની પસંદગી - HAJ 2026

આ વર્ષે ગુજરાત રાજ્યમાંથી કુલ 31,788 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી. જ્યારે રાજ્યને 5,753 સીટોનો ક્વોટા ફાળવવામાં આવ્યો

અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું
અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 9:45 AM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : વર્ષ 2026ની હજ યાત્રા માટે હાજીઓની પસંદગી જુહાપુરાના ગાંધી હોલ ખાતે યોજાયેલ કુર્રાહ (રેન્ડમ ડિજીટલ સિલેક્શન) દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત રાજ્ય હજ સમિતિના અધ્યક્ષ ઈકબાલ સૈયદે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, હજ કમિટી ઓફ ઈન્ડિયા, મુંબઈની સૂચનાઓ અનુસાર આ પસંદગી પ્રક્રિયાનું જીવંત પ્રસારણ અમદાવાદમાં કરવામાં આવ્યું.

આ વર્ષે ગુજરાત રાજ્યમાંથી કુલ 31,788 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી. જ્યારે રાજ્યને 5,753 સીટોનો ક્વોટા ફાળવવામાં આવ્યો છે. હજ પોલિસી/ગાઈડલાઇન્સ-2026 મુજબ પ્રથમ 65 વર્ષથી વધુ ઉંમરના અરજદારો, મહેરમ વગરની મહિલા અરજદારો અને ગયા વર્ષ 2025ના બેકલોગ કેટેગરીના અરજદારોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી.

અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

આ અંતર્ગત 3,163 બેકલોગ અરજદારો, 1,816 વરિષ્ઠ નાગરિકો અને 59 મહેરમ વિના મહિલાઓનું સિલેક્શન થયું. જનરલ કેટેગરીમાંથી 26,750 અરજદારોમાંથી 679 નવા નામો પસંદ કરાયા, જ્યારે બાકીના 26,071 અરજદારોને વેઇટિંગ લીસ્ટમાં મૂકાયા.

અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું,
અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું, (Etv Bharat Gujarat)

અલ્પસંખ્યક મોરચાના મહાસચિવે જણાવ્યું : ભાજપ અલ્પસંખ્યક મોરચા ગુજરાતના મહાસચિવ ઝૈનુલ આબદીન અન્સારીએ જણાવ્યું કે, નસીબદાર હજ યાત્રીઓ માટે આજે ખાસ ડ્રો યોજાયો અને હજ કમિટી દ્વારા ખૂબ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પાંચ હજારથી વધુ ગુજરાતીઓ હજ માટે પસંદ થયા છે, જે માટે અમે તેમને હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ,"

અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું,
અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું, (Etv Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું,
અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું, (Etv Bharat Gujarat)

સિલેક્ટ થયેલા હજ યાત્રીએ જણાવ્યું : અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાં રહેતા ઉસ્માનભાઈએ આનંદ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "આ વર્ષે બીજી વખત મેં ફોર્મ ભર્યું હતું અને આજે મારો નંબર લાગતા હું ખૂબ ખુશ છું. હજ પર જઈને દેશ અને દુનિયામાં ભાઈચારો અને શાંતિ માટે દુઆ કરવી મારી ઈચ્છા છે."

આ પણ વાંચો :

  1. હજ યાત્રિકો આ તારીખ સુધી કરી શકે છે એડવાન્સ પેમેન્ટ, કયા કયા દસ્તાવેજો જમા કરાવવાના રહેશે જાણો...
  2. શાહરૂખ ખાનથી લઈને અલી ફઝલ સુધીના આ સેલેબ્સ આ વર્ષે ઉમરાહ કરી ચૂક્યા છે

અમદાવાદ : વર્ષ 2026ની હજ યાત્રા માટે હાજીઓની પસંદગી જુહાપુરાના ગાંધી હોલ ખાતે યોજાયેલ કુર્રાહ (રેન્ડમ ડિજીટલ સિલેક્શન) દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત રાજ્ય હજ સમિતિના અધ્યક્ષ ઈકબાલ સૈયદે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, હજ કમિટી ઓફ ઈન્ડિયા, મુંબઈની સૂચનાઓ અનુસાર આ પસંદગી પ્રક્રિયાનું જીવંત પ્રસારણ અમદાવાદમાં કરવામાં આવ્યું.

આ વર્ષે ગુજરાત રાજ્યમાંથી કુલ 31,788 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી. જ્યારે રાજ્યને 5,753 સીટોનો ક્વોટા ફાળવવામાં આવ્યો છે. હજ પોલિસી/ગાઈડલાઇન્સ-2026 મુજબ પ્રથમ 65 વર્ષથી વધુ ઉંમરના અરજદારો, મહેરમ વગરની મહિલા અરજદારો અને ગયા વર્ષ 2025ના બેકલોગ કેટેગરીના અરજદારોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી.

અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

આ અંતર્ગત 3,163 બેકલોગ અરજદારો, 1,816 વરિષ્ઠ નાગરિકો અને 59 મહેરમ વિના મહિલાઓનું સિલેક્શન થયું. જનરલ કેટેગરીમાંથી 26,750 અરજદારોમાંથી 679 નવા નામો પસંદ કરાયા, જ્યારે બાકીના 26,071 અરજદારોને વેઇટિંગ લીસ્ટમાં મૂકાયા.

અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું,
અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું, (Etv Bharat Gujarat)

અલ્પસંખ્યક મોરચાના મહાસચિવે જણાવ્યું : ભાજપ અલ્પસંખ્યક મોરચા ગુજરાતના મહાસચિવ ઝૈનુલ આબદીન અન્સારીએ જણાવ્યું કે, નસીબદાર હજ યાત્રીઓ માટે આજે ખાસ ડ્રો યોજાયો અને હજ કમિટી દ્વારા ખૂબ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પાંચ હજારથી વધુ ગુજરાતીઓ હજ માટે પસંદ થયા છે, જે માટે અમે તેમને હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ,"

અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું,
અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું, (Etv Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું,
અમદાવાદમાં હજ યાત્રા 2026 માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યું, (Etv Bharat Gujarat)

સિલેક્ટ થયેલા હજ યાત્રીએ જણાવ્યું : અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાં રહેતા ઉસ્માનભાઈએ આનંદ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "આ વર્ષે બીજી વખત મેં ફોર્મ ભર્યું હતું અને આજે મારો નંબર લાગતા હું ખૂબ ખુશ છું. હજ પર જઈને દેશ અને દુનિયામાં ભાઈચારો અને શાંતિ માટે દુઆ કરવી મારી ઈચ્છા છે."

આ પણ વાંચો :

  1. હજ યાત્રિકો આ તારીખ સુધી કરી શકે છે એડવાન્સ પેમેન્ટ, કયા કયા દસ્તાવેજો જમા કરાવવાના રહેશે જાણો...
  2. શાહરૂખ ખાનથી લઈને અલી ફઝલ સુધીના આ સેલેબ્સ આ વર્ષે ઉમરાહ કરી ચૂક્યા છે

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABADHAJ COMMITTEE OF GUJARATHAJ 2026HAJ COMMITTEEHAJ 2026

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.