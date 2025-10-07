ETV Bharat / state

રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને દિવાળીની ભેટ, કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો

નિર્ણય અંતર્ગત સાતમા પગાર પંચનો લાભ મેળવતા કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને દિવાળીની ભેટ, કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો
રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને દિવાળીની ભેટ, કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો (ફાઈલ ફોટો)
Published : October 7, 2025

અમદાવાદ: રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના હિતમાં એક મહત્વપૂર્ણ લેવામાં આવ્યો છે જેમાં છઠ્ઠા તેમજ સાતમા પગાર પંચનો લાભ મેળવતા રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને કેન્દ્રના ધોરણે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાનો લાભ તા. 1 જુલાઈ, 2025થી આપવાનો રાજય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.

નિર્ણય અંતર્ગત સાતમા પગાર પંચનો લાભ મેળવતા કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારના જે કર્મયોગીઓ છઠ્ઠા પગાર પંચનો લાભ મેળવતા કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 5 ટકાનો વધારો કરવામાં આવેલ છે.

આ મોંઘવારી ભથ્થાની 3 માસની એટલે કે 1 જુલાઈ 2025 થી 30 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીની તફાવતની રકમ એક હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવશે.

આ મોંઘવારી ભથ્થાના વધારાનો લાભ રાજ્ય સરકારના, પંચાયત સેવાના તથા અન્ય એમ કુલ 4.69 લાખ કર્મયોગીઓ અને અંદાજે 4.82 લાખ જેટલા નિવૃત્ત કર્મચારીઓ એટલે કે પેન્શનર્સને મળવાપાત્ર થશે.

એટલું જ નહિ, રાજ્ય સરકાર આ એરિયર્સ પેટે કુલ મળીને રૂ. 483.24 કરોડ રૂપિયાની કર્મચારીઓને ચુકવણી કરશે તથા વધારાના વાર્ષિક રૂ. 1932.92 કરોડની ચુકવણી પગારભથ્થા-પેન્શન પેટે કરાશે.

