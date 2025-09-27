દિવાળીના દીવડાઓ બનવવાનો પ્રારંભ: ઘટતી માંગના કારણે પરંપરા અને આજીવિકા પર અસર
લોકો દ્વારા આધુનિક અને મશીનથી બનાવેલા દીવડાઓની ખરીદી વધવાથી કુંભાર ભાઈઓની રોજીરોટી પર સીધી અસર પડી છે.
Published : September 27, 2025 at 4:22 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં વર્ષોથી કુંભાર ભાઈઓ દ્વારા દેશી દીવડાઓ બનાવવામાં આવે છે. જોકે, લોકો દ્વારા આધુનિક અને મશીનથી બનાવેલા દીવડાઓની ખરીદી વધવાથી કુંભાર ભાઈઓની રોજીરોટી પર સીધી અસર પડી છે. જો સ્થાનિક લોકો દેશી દીવડાઓની ખરીદીને પ્રોત્સાહન આપે તો કુંભાર ભાઈઓ આર્થિક રીતે મજબૂત બની શકે છે.
દિવાળી નિમિત્તે દીવડાઓ બનાવવાનો પ્રારંભ
ગુજરાતમાં દિવાળીના સમયે કુંભાર ભાઈઓ દ્વારા દીવડાઓ બનાવવાનું કામ શરૂ થઈ જાય છે. ભાવનગરમાં પણ કુંભારવાડા વિસ્તાર અને રૂવાપરી રોડ પર આવેલા કુંભારવાડામાં કુંભાર ભાઈઓ દ્વારા માટીના દીવડાઓ, માટલાં, કુંડાં અને અન્ય ચીજવસ્તુઓનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. દિવાળીના 20થી 25 દિવસ પહેલાં દેશી દીવડાઓ બનાવવાનો પ્રારંભ થઈ જાય છે. ઈટીવી ભારતની રૂવાપરી રોડના કુંભારવાડાની મુલાકાત દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, ઈશ્વરભાઈએ દીવડાઓ બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
મશીનના કલાત્મક દીવડાઓ સામે દેશી દીવડાઓની ઓછી માંગ
આધુનિક યુગમાં લોકો ગુણવત્તા અને કલાત્મક ડિઝાઇનવાળી વસ્તુઓને પ્રાધાન્ય આપે છે. ભાવનગરની મુખ્ય બજારોમાં દિવાળી નજીક આવતાં મશીનથી બનાવેલા કલાત્મક દીવડાઓ વધુ જોવા મળે છે, જ્યારે દેશી દીવડાઓની માંગ ઘણી ઓછી રહે છે. કુંભાર ઈશ્વરભાઈએ જણાવ્યું કે, “અમે દીવડાઓ બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે, પરંતુ દેશી દીવડાઓની માંગ ઓછી હોવાથી અમે ઓછી સંખ્યામાં બનાવીએ છીએ. છતાં દર વર્ષે દિવાળી દરમિયાન અમે લગભગ 10,000 દીવડાઓ બનાવીએ છીએ.”
દીવડાઓની બનાવટ અને ભાવ
કુંભાર ભાઈઓ ખારમાંથી માટી લાવીને તેમાંથી દીવડાઓ સહિત વિવિધ ચીજવસ્તુઓ બનાવે છે. દિવાળીના સમયે દીવડાઓની માંગ વધે છે, પરંતુ દેશી દીવડાઓ સાદા હોવાથી તેની માંગ ઓછી રહે છે. ઈશ્વરભાઈએ જણાવ્યું કે, “છૂટકમાં દીવડાઓ વેચીએ તો એક દીવડો પાંચ રૂપિયામાં વેચાય છે, જ્યારે જથ્થાબંધ વેચાણમાં એક દીવડો દોઢથી બે રૂપિયામાં મળે છે. રૂવાપરી રોડ પરના કુંભારવાડામાં 10થી 15 કુંભાર ભાઈઓ દીવડાઓ બનાવે છે, પરંતુ આમાં ખાસ કમાણી થતી નથી. છતાં અમે આ પરંપરા જાળવી રાખીને થોડી-ઘણી આજીવિકા મેળવીએ છીએ.”
