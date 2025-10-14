દિવાળીની રજાઓમાં 'ચાલ ફરી લઈએ', ખુબજ સસ્તામાં ફરો અમદાવાદથી નજીકના આ સુંદર સ્થળો
જો આપ અમદાવાદમાં રહેતા હોય તો આપ ખુબ સસ્તામાં અને ઓછા ખર્ચે આ સ્થળે દિવાળીની રજાની મજા અને શાંતિનો અનુભવ માણી શકશો.
Published : October 14, 2025 at 4:29 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળી આ એક એવા તહેવારનો શબ્દ છે, જેને સાંભળતા જ મનમાં આનંદ, ઉત્સાહ, મજા, રજા, તરવરાટ, હરવું-ફરવું અને સ્વાદિષ્ટ મીઠાઈ અને વાનગીની સાથે ફટકટાનો ધમધમાટ છવાઈ જાય. પ્રકાશના પર્વ અને ઉત્સવના મહાપર્વ દિવાળીની રજાઓમાં ઘરમાં રહેવું કોને ગમે ? આ દરમિયાન મોટાભાગના લોકો ધાર્મિક સ્થળોની સાથે પ્રવાસન સ્થળોએ પોતાના પ્રિયજનો કે મત્રો સાથે યાદગાર પળો વિતાવવા નીકળી પડે છે! આ એવો સમય છે જ્યારે દરેક ગુજરાતી પોતાના પરિવાર કે મિત્રો સાથે થોડા દિવસો શહેરની ધમાલથી દૂર શાંતિની પળો વિતાવવા માંગે છે.
પરંતુ જો તમારું બજેટ ટાઈટ હોય તો શું ? ચિંતા ન કરો! પ્રવાસન માત્ર પૈસાદાર લોકોનો જ ઈજારો નથી. અમે તમારા માટે એવા મનમોહક સ્થળોની યાદી લાવ્યા છીએ, જ્યાં તમે ઓછા ખર્ચે સરળતાથી પહોંચી શકો છો અને દિવાળી વેકેશનને જીવનભરની યાદગીરી બનાવી શકો છો.
આપણું ગુજરાત પોતાની સુંદરતા, વિવિધતા, ઐતિહાસિક ધરોહરો-સ્મારકો અને કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપૂર સ્થાનો ધરાવતો પ્રદેશ છે. અહીંની મુસાફરીમાં સમય અને ખર્ચ બંનેની બચત થાય છે, કારણ કે ટ્રેન કે રાજ્ય પરિવહનની બસનો વિકલ્પ હંમેશા ઉપલબ્ધ હોય છે. જો તમારી પાસે માત્ર એક જ દિવસ છે, તો ગુજરાતના આ સ્થળો આપના માટે ખુબ અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે.
અમદાવાદ -પોલો ફોરેસ્ટ
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું પોલો ફોરેસ્ટ (પોળોનું જંગલ-વિજયનગર)ની એક દિવસની ટ્રીપનું આયોજન કરવું ખૂબ જ સરળ અને બજેટ-ફ્રેન્ડલી બની રહેશે. અમદાવાદથી પોલો ફોરેસ્ટ લગભગ ૧૫૦ કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. આ ટ્રીપમાં તમારો ઓછામાં ઓછો ખર્ચ પ્રતિ વ્યક્તિ 400 થી 700 રૂપિયા જેટલો થશે. આમાં GSRTC એક્સપ્રેસ બસની ટિકિટ (આવવા-જવાનો ખર્ચ ₹300-₹310), વિજયનગરથી પોલો ફોરેસ્ટ સુધીનું લોકલ પરિવહન (₹100-₹200), અને ભોજન (જો ઘરેથી લઈ જવામાં આવે તો ₹0) સામેલ છે.
કુદરતના સાનિધ્યમાં
ટ્રિપનું બજેટ જાળવવા માટે, સવારે 6.00 વાગ્યે ગીતા મંદિર બસ સ્ટેશનથી વિજયનગર જતી ST બસ પકડીને સવારે 10 વાગ્યા સુધીમાં પહોંચી જવું. વિજયનગરથી પોલો ફોરેસ્ટ માટે લોકલ રીક્ષા અથવા શેરિંગ જીપ મળી રહે છે. પોલો ફોરેસ્ટમાં મોટાભાગના મુખ્ય સ્થળોની કોઈ પ્રવેશ ફી (ટિકિટ) નથી, જે ખર્ચને ઘણો ઓછો કરી દે છે. આખો દિવસ તમે જંગલમાં શાંતિથી વિતાવી શકો છો.
શાનદાર બજેટ પ્લાન
પોલો ફોરેસ્ટમાં મુખ્યત્વે પ્રાચીન જૈન અને શિવ મંદિરોના અવશેષો (જે તેમની કોતરણી માટે જાણીતા છે) અને હરણાવ નદી તથા ડેમનું શાંત સૌંદર્ય જોવા મળે છે. વન્યજીવન અને ફોટોગ્રાફીના શોખીનો માટે આ જગ્યા ઉત્તમ છે. સાંજે 4 વાગ્યા સુધીમાં પોલો ફોરેસ્ટથી નીકળીને 4.30 વાગ્યાની આસપાસ વિજયનગર બસ સ્ટેશનથી અમદાવાદ માટેની બસ પકડી શકાય છે, જેથી તમે રાત્રે સમયસર પાછા પહોંચી જાઓ અને રહેવાનો ખર્ચ ટાળી શકાય. ખર્ચ બચાવવા માટેની ખાસ ટીપ: મુસાફરીનો સૌથી મોટો ખર્ચ બચાવવા માટે ભોજન અને પાણી ઘરેથી જ સાથે લઈ જવું.
અડાલજ - ઈન્દ્રોડા પાર્ક - અક્ષરધામ
જો તમને વધુ ટ્રાવેલિંગ પસંદ નથી અને નજીકમાં જ ક્યાંક જવા માંગો છો, તો ગાંધીનગરમાં આવેલી અડાલજની વાવની એક નાનકડી ટ્રીપ તમને રોમાંચક અનુભવ કરાવશે. જ્યાં એક ફેરામાં બે જગ્યા ફરવી હોય તો સાથે સાથે અક્ષરધામની પણ મુલાકાત તમે લઈ શકો છો. આ સિવાય સમયની અનુકૂળતા હોય તો ઈન્દ્રોડા પાર્કમાં પણ બાળકોને લઈ જઈ શકાય તેવી સુંદર જગ્યા છે.
આ જગ્યા અમદાવાદથી માત્ર 20-30 કિમી દૂર આવેલ છે. જ્યાં અડાલજમાં તમને અદ્ભૂત સ્થાપત્યકલા, શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ મળશે, તો અક્ષરધામમાં સાંજે લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શો પણ જોવાલાયક નજારો હોય છે. અમદાવાદની નજીક હોવાથી અહી સિટી બસ કે રીક્ષા દ્વારા સરળતાથી જઈ શકાય છે. જ્યાં વ્યક્તિ દીઠ માત્ર 300 રૂપિયામાં તમારો નાનકડો પ્રવાસ તમે પૂર્ણ કરી શકો છો.
અમદાવાદ - થોળ - મોઢેરા
થોળ પક્ષી અભયારણ્ય મહેસાણા જિલ્લામાં, કડી અને કલોલ વચ્ચે આવેલું છે. તેનું અંતર અમદાવાદ શહેરથી લગભગ 25 થી 30 કિલોમીટર જેટલું છે. અહીં જવા માટે સરકારી બસ સૌથી સસ્તો વિકલ્પ છે.
સૌથી સસ્તી મુસાફરી
અહીં જવા માટે તમે અમદાવાદના મુખ્ય બસ સ્ટેશન ગીતા મંદિર કે રાણીપ બસ સ્ટેશનથી કડી કે મહેસાણા તરફ જતી બસ પકડી શકો છો. જેમાં ડ્રાઇવર કે કંડક્ટરને કહીને થોળ સર્કલ પાસે ઉતરી જવાનું રહેશે. થોળ સર્કલથી અભયારણ્યનું મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર આશરે 3 થી 4 કિલોમીટર દૂર છે. ત્યાંથી તમે લોકલ રીક્ષા ભાડે કરી શકો છો અથવા જો બજેટ ખૂબ ઓછું રાખવું હોય તો આટલું અંતર ચાલીને પણ જઈ શકાય છે. માત્ર ₹ 40 થી ₹70 ની અંદર તમે થોળ પહોંચી જશો.
જો તમે બાઈક પ્રેમી છો અને તમને બસની મુસાફરી નથી કરવી તો વહેલી સવારે જ બાઈક પર થોળ જવા નીકળી શકો જેનો સૌથી ટૂંકો અને આરામદાયક રસ્તો છે. અમદાવાદથી ચાંદખેડા, રાણીપ અને કલોલ થઈને પણ થોળ પહોંચી શકાય છે. આ સૌથી ટૂંકો રસ્તો છે. આ ઉપરાંત બોપલથી સાણંદ થઈને પણ થોળ પહોંચી શકાય છે. આશરે દોઢ કલાકમાં સીધા અમદાવાદથી થોળ પક્ષીઓના કલરવ વચ્ચે આરામ અને શાંતિની પળ માણી શકાય છે.
સવારે 10.30 વાગ્યાની આસપાસ થોળથી નીકળીને, લોકલ બસ દ્વારા મહેસાણા થઈને મોઢેરા રોડ પર જવું. થોળથી મોઢેરા વચ્ચેનું બસનું ભાડું આશરે ₹40 થી ₹60 જેટલું થઈ શકે છે. બપોરે 12.30 વાગ્યાની આસપાસ મોઢેરા પહોંચીને, ₹50ની પ્રવેશ ફી આપીને 11મી સદીના સૂર્યમંદિરની મુલાકાત લઈ શકાય છે. અહીંના ગૂઢમંડપનું કોતરણી કામ અને પગથિયાંવાળો પુષ્કરણી કુંડ મુખ્ય આકર્ષણ છે. ભોજનનો ખર્ચ ઓછો રાખવા માટે સ્થાનિક જગ્યાએ ભોજનાલયમાં ₹200-₹300માં બજેટ થાળી મળી શકે છે.
ખર્ચ બચાવવા માટેની મુખ્ય ટિપ્સમાં પ્રાઇવેટ વાહનોને બદલે માત્ર GSRTC બસનો ઉપયોગ કરવો, લોકલ રીક્ષામાં અન્ય લોકો સાથે સીટ શેર કરવી અને રાત્રે રોકાવાનું ટાળીને સાંજે 4.00 વાગ્યાની આસપાસ મોઢેરા રોડથી અમદાવાદની બસ પકડીને એક જ દિવસમાં પ્રવાસ પૂર્ણ કરવો.