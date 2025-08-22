ETV Bharat / state

સુરતમાં વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને લઈને જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ પરિપત્ર બહાર પાડયો, કડક માર્ગદર્શિકા જાહેર - SURAT NEWS

સુરતની તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓ માટે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ એક કડક માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી

Published : August 22, 2025 at 9:09 PM IST

સુરત : અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થી દ્વારા બીજા વિદ્યાર્થીની હત્યા કરવાની દુઃખદ ઘટનાના પડઘા સુરત શહેરમાં પણ પડ્યા છે. આ ઘટના બાદ વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વધી છે. જેને પગલે સુરત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી ડૉ. ભગીરથસિંહ પરમારે તાત્કાલિક પગલાં ભર્યા છે. તેમણે સુરતની તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓ માટે એક કડક માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે.

આ આદેશનો મુખ્ય હેતુ વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો અને શાળાઓમાં ભયમુક્ત વાતાવરણ ઊભું કરવાનો છે. આ માર્ગદર્શિકામાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું છે કે, દરેક શાળાએ શિસ્ત સમિતિની રચના કરવી ફરજિયાત છે. આ સમિતિમાં શાળાના આચાર્ય, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સભ્ય તરીકે રહેશે.

આ સમિતિ સમગ્ર શાળા પરિસરમાં, રિસેસ દરમિયાન અને શાળામાં આવવા-જવાના સમયે વિદ્યાર્થીઓની સલામતી જાળવવાની કાર્યવાહી કરશે. કોઈપણ શિક્ષકની ગેરહાજરીમાં વિદ્યાર્થીઓ એકલા બેસી ન રહે, પરંતુ તેમને સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડવામાં આવે તેવી વ્યવસ્થા કરવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.

બેગ ચેક, વાલીઓને સૂચના અને કડક કાર્યવાહી : પરિપત્રમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે, શાળાઓને વિદ્યાર્થીઓના સ્કૂલ બેગની આકસ્મિક ચકાસણી કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. આકસ્મિક ચકાસણીનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી અનિચ્છનીય વસ્તુઓ જેવી કે હથિયાર, માદક પદાર્થો, વગેરે શાળામાં લાવતો નથી. આ ઉપરાંત, શાળાઓએ વાલી મીટિંગમાં વાલીઓને પણ સૂચના આપવાની રહેશે કે તેઓ પોતે પણ વિદ્યાર્થીને શાળાએ મોકલતા પહેલાં તેમના બેગની ચકાસણી કરવાની રહેશે.

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ જણાવ્યું : ડૉ. ભગીરથસિંહ પરમારે આ અંગે વધુ માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે, આ નિર્ણય 'સ્કૂલ સેફટી પોલિસી 2016'ને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો કોઈ વિદ્યાર્થીના બેગમાંથી આવી કોઈ પણ અનિચ્છનીય વસ્તુ મળશે, તો તે વિદ્યાર્થી અને તેના વાલીનું સાયકોલોજિસ્ટ પાસે કાઉન્સિલિંગ કરાવવામાં આવશે. જો કાઉન્સિલિંગ બાદ પણ બાળકમાં સુધારો ન જણાય, તો વિદ્યાર્થીને શાળામાંથી LC આપી દેવા સુધીની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

પોલીસની મદદ અને ગુનેગારો સામે પગલાં : ડૉ. પરમારે વધુમાં જણાવ્યું કે, જો કોઈ વિદ્યાર્થી પાસેથી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગમાં લેવાય તેવા સાધનો મળી આવશે, તો પોલીસ કમિશનર કચેરીનો સંપર્ક કરીને પોલીસની મદદ લેવામાં આવશે. એ બાબતે કડક કાર્યવાહી કરાશે. આ સમગ્ર માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવું તમામ શાળાઓ માટે ફરજિયાત છે.

આમ, સુરત વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની સલામતી માટે તાત્કાલિક અને કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. જેથી શાળાઓમાં ભયમુક્ત અને સુરક્ષિત વાતાવરણ જળવાઈ રહે.

TAGGED:

SURATSURAT EDUCATION OFFICERDISCIPLINARY COMMITTEESEVENTH DAY SCHOOL MURDERSURAT NEWS

