બનાસકાંઠાના કોદરામ ગામમાં દૂધ મંડળીમાં 11 લાખની ઘટનો વિવાદ, પશુપાલકોનો આક્રોશ
મંડળીના ચેરમેનના દાવા પ્રમાણે, આ ઘટ પંખાને કારણે દૂધના વજનમાં થયેલી વધઘટને લીધે થઈ છે. આ વિચિત્ર સમજૂતીને કારણે પશુપાલકોમાં આક્રોશ ફેલાયો છે.
Published : September 17, 2025 at 6:12 PM IST
બનાસકાંઠા: વડગામ તાલુકાના કોદરામ ગામની દૂધ ઉત્પાદક મંડળીમાં 11 લાખ રૂપિયાની ઘટનો મુદ્દો ચર્ચામાં છે. મંડળીના ચેરમેનના દાવા પ્રમાણે, આ ઘટ પંખાને કારણે દૂધના વજનમાં થયેલી વધઘટને લીધે થઈ છે. આ વિચિત્ર સમજૂતીને કારણે પશુપાલકોમાં આક્રોશ ફેલાયો છે, અને તેઓએ આ મામલે પારદર્શક તપાસની માંગ કરી છે.
કોદરામ ગામની દૂધ મંડળીની 14 સપ્ટેમ્બરે યોજાયેલી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ચેરમેને 11 લાખ રૂપિયાની ઘટ રજિસ્ટરમાં દર્શાવી હતી. જોકે, ગ્રામજનોને આ સમજૂતી ગળે ઉતરી નથી. ચેરમેને દાવો કર્યો કે પંખાને કારણે વજન કાંટા પર વાઇબ્રેશન થવાથી દૂધના વજનમાં ભૂલ થઈ, જેના કારણે આટલી મોટી ઘટ દર્શાઈ. પરંતુ પશુપાલકોનો આક્ષેપ છે કે માત્ર પંખાને કારણે 11 લાખ રૂપિયાની ઘટ થવી અશક્ય છે. તેમણે હિસાબમાં ગોટાળાની શંકા વ્યક્ત કરી છે.
સાધારણ સભામાં દૂધના ભાવમાં 6.25 ટકાનો વધારો જાહેર કરાયો હતો, પરંતુ પશુપાલકોએ તેને નકારી કાઢ્યો અને ઓછામાં ઓછો 50 ટકા ભાવ વધારાની માંગ કરી. આ ઉપરાંત, પશુપાલકોનો આરોપ છે કે મંડળીનું હિસાબ ઓડિટ વિના ચાલી રહ્યું છે, અને 11 લાખની ઘટનું સંતોષકારક કારણ આપવામાં આવ્યું નથી. પંખાને કારણે દૂધના વજનમાં ભૂલ થવાનો દાવો પશુપાલકોને માન્ય નથી, અને તેઓનું માનવું છે કે તેમની સાથે અન્યાય થયો છે.
આ ઘટનાને લઈને કોદરામ ગામના લોકો પારદર્શક ઓડિટ અને સ્પષ્ટતાની માંગ સાથે વિરોધના મૂડમાં છે. બનાસ ડેરીની આગામી ચૂંટણીને ધ્યાને રાખતાં આ મામલો વધુ તીવ્ર બનવાની શક્યતા છે. બનાસકાંઠાની દૂધ મંડળીઓમાં હિસાબના ગોટાળા, નફાની વહેંચણી અને અન્ય મુદ્દાઓને લઈને પશુપાલકોમાં આક્રોશ વધી રહ્યો છે. આ વિચિત્ર ઘટનામાં પંખાને કારણે 11 લાખની ઘટ થઈ હોવાનો ચેરમેનનો દાવો પશુપાલકોને ગળે ઉતર્યો નથી, અને તેઓ તપાસની માંગ કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: