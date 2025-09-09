વિધાનસભા ગૃહમાં ઓપરેશન સિંદૂર પર ચર્ચા, તો રાજકોટમાં હેલ્મેટ કાયદાના અમલીકરણ બાબતે વિવાદ
ગુજરાત વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રના બીજા દિવસનો આરંભ પ્રશ્નોત્તરી અને જવાબથી થયો. શું છે મહત્વના પ્રશ્નોત્તરી અને તેની વિગતો જાણીએ વિસ્તારથી...
Published : September 9, 2025 at 3:10 PM IST
ગાંધીનગર: સોમવારે રાજકોટ શહેરમાં હેલ્મેટ પહેરી દ્વિ ચક્રી વાહન હંકારવા અંગે વિવાદ સર્જાતા રાજકીય ચર્ચાઓ જામી છે. રાજકોટના ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડે વિધાનસભા પરિસરમાં મીડિયા સામે રાજકોટવાસીઓ હાલમાં હેલ્મેટ પહેરી દ્વિ ચક્રી વાહન ચલાવે છે. એવી વાત કરી લોકોની હેલ્મેટ પહેરવા અંગેના વિવાદ અંગે બચાવ કર્યો હતો.
ઉદય કાનગડે હેલ્મેટ પહેરવાના ફાયદા અંગે જણાવી રાજકોટવાસીઓની વાહન ચાલકોની માંગ સંભાળવા અંગે પણ ટકોર કરી વિવાદ છેડ્યો હતો.
ગૃહમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઓપરેશન સિંદૂર અભિનંદન પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો
ગૃહના બીજા દિવસે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગૃહમાં એક કલાકના સમયની અવધીમાં રાજ્યના વિકાસ અંગે પ્રસ્તાવ રજૂ થનાર છે. ગૃહમાં મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા માટે પ્રસ્તાવ મૂકી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ અને ભારતીય સેનાની સફળતાને ગૃહમાં રજૂઆત કરી હતી. જ્યારે કોંગ્રેસના શાહઆલમના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારે પણ પોતાનો પ્રતિભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો.
પહેલગામમાં ધર્મ પૂછી હત્યા કરવામાં આવી
ગૃહમાં ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા અંગેના અભિનંદન પ્રસ્તાવની ચર્ચામાં નરોડાના ધારાસભ્ય પાયલ કુકરાણીએ ગૃહમાં કહ્યું કે, પહેલગામમાં આતંકી હુમલામાં ધર્મ પૂછી લોકોને નિશાન બનાવાયા. તેમણે કહ્યું કે, આતંકવાદીઓએ નિર્દોષોની હત્યા કરી, કહ્યું હતું કે, જાવ હવે તમે તમારા પ્રધાનમંત્રી મોદી ને કહેજો. પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની કુનેહ અને ભારતીય સૈન્યની કામગીરીથી ઓપરેશન સિંદૂરની સફળ બનાવી પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો.
પહેલગામ આતંકવાદી હુમલામાં ભાવનગરના બે નાગરિકોનું પણ થયું હતું મૃત્યું
ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણા એ પણ ઓપરેશ સિંદૂર માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વ્યૂહ અને નિર્ણયને બિરદાવી દોહરાવ્યું હતું કે, આતંકવાદીઓ એ ધર્મ પૂછી હત્યા કરી હતી. જેમાં ભાવનગરના બે નાગરિકોનું પણ મૃત્યું થયું હતું.
કોંગ્રેસ પાકિસ્તાનની ભાષા ન બોલે: પૂર્ણેશ મોદી
ધારાસભ્ય પૂર્ણેશ મોદી એ હિન્દીમાં આ અંગે રજૂઆત કરી કહ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂર એ ભારતનો પાકિસ્તાન પ્રેરિત આતંકવાદ માટેનો જવાબ છે. કોંગ્રેસ પાકિસ્તાનની ભાષા ન બોલે. હવે પાકિસ્તાનને ડોઝીયર થી નહી મિસાઈલ થી જવાબ આપે એવી મોદી સરકાર છે.
ડૉ. તુષાર ચૌધરીએ સરકારી યોજનામાં ગેરરીતી થયાનો કર્યો આક્ષેપ
ગૃહમાં આજે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ નળ સે જળ કાર્યક્રમમાં ગેરરીતીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. ખેડબ્રહ્માના ધારાસભ્ય અને ગૃહમાં વિપક્ષ નેતા ડૉ. તુષાર ચૌધરીએ પોતાના વિસ્તારમાં થયેલ નલ સે જલ યોજનામાં ગેરરીતીના પ્રશ્નોને ઉજાગર કર્યા. નલ સે જલ યોજના મુદ્દે ચર્ચા દરમિયાન જલ સે નલ શબ્દ બોલતા અધ્યક્ષે ટકોર કરી હતી. કોંગ્રેસે વિવિધ પ્રશ્નોના મંત્રીના જવાબ સામે પેટા પ્રશ્નો કર્યા હતા.
દવા સસ્તી મળવી જોઈએ: જગદીશ વિશ્વકર્મા
ગૃહમાં પોતાની વાત રજૂ કરતાં મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માએ રાજ્યમાં વિવિધ દવાઓ સસ્તા ભાવે મળવી જોઈએ મુદ્દે ભાર મૂક્યો હતો. ગૃહમાં ગ્રામીણ વિકાસ માટે દરેક ગામમાં વિકાસ મંડળીઓની ભૂમિકા હોવી જોઈએ એમ કહી ગ્રામીણ વિકાસમાં સ્થાનિકોની ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવાનું આહવાન કર્યું છે.