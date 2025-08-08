Essay Contest 2025

અમદાવાદના ચાંગોદરમાં નાળામાંથી મળેલા મૃતદેહને લઈને ખુલાસો, બે મિત્રોએ જ કરી હતી હત્યા - AHMEDABAD CRIME NEWS

ચાંગોદર વિસ્તારમાં 16 માર્ચના રોજ રેલવે સ્ટેશન નજીકના નાળામાંથી એક માનવ કંકાલની હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.

અમદાવાદના ચાંગોદરમાં નાળામાંથી મળેલા મૃતદેહને લઈને ખુલાસો: બે મિત્રોએ જ કરી હતી હત્યા
અમદાવાદના ચાંગોદરમાં નાળામાંથી મળેલા મૃતદેહને લઈને ખુલાસો: બે મિત્રોએ જ કરી હતી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 8:41 PM IST

અમદાવાદ: ચાંગોદર વિસ્તારમાં 16 માર્ચના રોજ રેલવે સ્ટેશન નજીકના નાળામાંથી એક માનવ કંકાલની હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. મૃતદેહના ગળાના ભાગે ઈજાના નિશાન જોવા મળતાં હત્યાની શંકા સાથે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. બે-ત્રણ દિવસ પછી એક વ્યક્તિના ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. તપાસ દરમિયાન ગુમ થયેલ વ્યક્તિનું સિમ કાર્ડ કોઈ દ્વારા વપરાતું હોવાનું બહાર આવ્યું, જેના આધારે પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ કરી અને પૂછપરછ શરૂ કરી.

ચાલવા જવાના બહાને મિત્રની હત્યા:

મૃતકની ઓળખ મોહિબુલ તરીકે થઈ, જે મૂળ આસામનો વતની હતો. મોહિબુલ ચાંગોદરના તાજપુર રોડ પર આવેલી મેક્સગ્રાફિક્સ કંપનીમાં કામ કરતો હતો. તેના ગુમ થવાની ફરિયાદ તેના પરિવારે નોંધાવી હતી. આ દરમિયાન, તાજપુર ગામની સીમમાંથી મળેલા અજાણ્યા મૃતદેહની ઓળખ મોહિબુલ તરીકે થઈ.

અમદાવાદના ચાંગોદરમાં નાળામાંથી મળેલા મૃતદેહને લઈને ખુલાસો: બે મિત્રોએ જ કરી હતી હત્યા
અમદાવાદના ચાંગોદરમાં નાળામાંથી મળેલા મૃતદેહને લઈને ખુલાસો: બે મિત્રોએ જ કરી હતી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

મોહિબુલની ટેવ મુજબ તે પાસે ખૂબ પૈસા હોવાનો દેખાવ કરતો હતો. આનો લાભ લઈને તેના બે મિત્રો, સંતલાલ ગૌતમ (મૂળ રહેવાસી પ્રતાપગઢ, ઉત્તર પ્રદેશ) અને રોહિતસિંહ ગૌડ (મૂળ રહેવાસી ગ્વાલિયર, મધ્ય પ્રદેશ)એ તેને ચાલવા જવાના બહાને રેલવે સ્ટેશન નજીક લઈ ગયા. ત્યાં તેમણે ઝિપ ટાઈથી તેનું ગળું દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ નિષ્ફળ ગયા. ત્યારબાદ, તેમણે તેના બૂટની દોરીથી ગળું દબાવીને તેની હત્યા કરી. હત્યા બાદ, તેમણે મૃતદેહને ટ્રેન નીચે નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ નિષ્ફળ રહેતાં મૃતદેહને નાળામાં ફેંકી દીધો. 6 માર્ચથી 16 માર્ચ સુધી મૃતદેહ નાળામાં પડ્યો રહ્યો.

અમદાવાદના ચાંગોદરમાં નાળામાંથી મળેલા મૃતદેહને લઈને ખુલાસો: બે મિત્રોએ જ કરી હતી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

ટેકનિકલ વિશ્લેષણથી આરોપીઓની ધરપકડ:

પોલીસે ગુમ થયેલા યુવકના ફોન અને ટેકનિકલ પાસાઓ પર તપાસ કેન્દ્રિત કરી. ટેકનિકલ વિશ્લેષણના આધારે બે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ, સંતલાલ સીતારામ જાટ ગૌતમ (ઉંમર 19) અને રોહિત સિંહ લાલ સિંહ જાટ (ઉંમર 18) પર શંકા ગઈ. બંને મોહિબુલના મિત્રો અને સહકર્મચારીઓ હતા. ચાંગોદર પોલીસ સ્ટેશનમાં સઘન પૂછપરછ બાદ આરોપીઓએ હત્યાનો ગુનો કબૂલ્યો.

2 લાખ રૂપિયા ચોરવાના ઈરાદે હત્યા:

પૂછપરછમાં આરોપીઓએ જણાવ્યું કે તેમણે મોહિબુલના બેંક ખાતામાંથી ₹2 લાખ ચોરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. આ કાવતરાના ભાગરૂપે તેમણે મોહિબુલને તાજપુર ગામની સીમમાં બોલાવી, દોરડાથી ગળું દબાવીને હત્યા કરી. હત્યા બાદ, ઓળખ છુપાવવા મૃતદેહનાં કપડાં ઉતારી, ચહેરા પર ટી-શર્ટ મૂકી આગ લગાડી. ત્યારબાદ, મૃતદેહને રેલવે લાઇન પાસે ફેંકી દીધો અને તેનો મોબાઇલ ફોન લઈ ફરાર થઈ ગયા.પોલીસે આ મામલે BNSની કલમ 103(1), 309(4), 61(2)(A) હેઠળ ગુનો નોંધી બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

