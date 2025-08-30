ગુજરાતમાં 'વોટ ચોરી'નો મોટો ખુલાસો: કોંગ્રેસનો ભાજપ પર આક્ષેપ, 62 લાખ ભૂતિયા મતદારોનો દાવો

અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં કોંગ્રેસ રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં “વોટ ચોરી” ના ષડયંત્ર સામે રસ્તા ઉપર ઊતરી આવી છે. સાત ઓગસ્ટના દિવસે રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરી અંગે સૌથી મોટા ખુલાસા ડોક્યુમેન્ટ સાથે કર્યા હતા. ત્યારબાદ હવે ગુજરાતમાં પણ “વોટ ચોરી” બાબતે ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને, ગુજરાતમાં કેવી રીતે વોટ ચોરી થઈ રહી છે અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ અને નવસારીથી ભાજપ સાંસદ સી.આર પાટીલના મતવિસ્તારમાં કેટલાક ભૂતિયા વોટ પડ્યા છે તેની સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે જો 182 વિધાનસભામાં આ પદ્ધતિથી વોટિંગ થયું હોય તો અંદાજે 62 લાખ વોટ ચોરી થઇ છે.
વધુમાં ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા જણાવ્યું હતું કે, “લોકશાહીનો પાયો અને દેશના બંધારણે આપણને મતદાનનો અધિકાર આપે છે. લોકશાહી અત્યારે જોખમમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ “વોટ ચોરી”ને ખુલ્લું પાડ્યું છે. સાચા કરતા ખોટા મતદારો વધી નથી ગયાને તેની ચિતા ગુજરાતીઓમાં છે. લોકશાહીમાં ‘એક વ્યક્તિ, એક વોટ’નો અધિકાર આપે છે. કોંગ્રેસની ટીમે કરેલા નિરીક્ષણ બાદ ખબર પડી કે મતદાર યાદીમાંમાં ગડબડી થઇ રહી છે. ગુજરાતની આખી મતદાર યાદીની ચકાસણી શરુ કરી તો ઘણા ખુલાસાઓ થયા છે. ગુજરાતમાં એક વ્યક્તિ એકથી વધુ વખત વોટ નાખે છે. આવા ચોરોના કારણે લોકશાહી ખતમ કરવાનું આ ષડ્યંત્ર છે. ચોર્યાસી વિધાનસભામાં કુલ મતદરા 6 લાખ મતદાર છે, જે પૈકી 2.40 મતદારો ચેક કર્યા તેમાં 30 હજાર મતદારો ભૂતિયા જોવા મળ્યા છે. દેશના કેબિનેટ મંત્રીની જવાબદારી સંભાળતા નેતાના વિસ્તારામાં આ “વોટ ચોરી” થઇ રહી છે. ભાજપ નેતા સંદીપ દેસાઈ ચોર્યાસી વિધાનસભામાં ધારાસભ્ય છે. આ વિધાનસભામાં 12 ટકા મતદારો ભૂતિયા મતદારો છે. જો ચેક કરવામાં આવે તો આ વિધાનસભામાં 75 હજાર જેટલા મતદારો ખોટા હોય શકે છે.”
August 30, 2025
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, પાંચ રીતે મતદાર યાદીમાં છેડછાડ કરવામાં આવે છે. જેમાં સંપૂર્ણ ખોટો મતદાર, મતદારના સ્પેલિંગમાં છેડછાડ, એક વ્યક્તિના ત્રણ-ચાર વોટર આઈડી, સરનામામાં ફેરફાર, મતદાર યાદીમાં ભાષા બદલીને છેડછાડ કરવામાં આવી રહી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના પ્રમુખ અને નવસારીના સાંસદ સી.આર પાટિલના વિસ્તારમાં આ રીતે મતદાર યાદીમાં ગોટાળા છે. વ્યવસ્થિત રીતે ભાષા બદલાવીને વોટ ચોરી ડિજીટલમાં પકડાઈ નહિ તે માટે પણ વ્યવસ્થા છે. પાંચ પદ્ધતિથી આ ખોટું કામ કરવામા આવ્યું. આખા ગુજરાતમાં મતદારો સંખ્યા 5 કરોડ 6 લાખ છે. જો આ પાંચ પદ્ધતિ હોય તો એક ચૂંટણીમાં 62.31 લાખ ‘વોટ ચોરી’ થઇ છે. મોટા ગજાના નેતાઓના વિસ્તારમાં આવા કૌભાંડ ચાલતા હોય તો તેનો મતલબ છે કે ચોકીદાર ચોર છે. 182 વિધાનસભામાં જો આ પદ્ધતિ હોય તો 62 લાખ વોટ ચોરી થઇ રહી છે. ચૂંટણીઓમાં મતદાનમાં ગડબડ કરીને લોકશાહી ખતમ કરવામાં આવી રહી છે. દરેક ગુજરાતીઓએ આ વોટચોરોને ખુલ્લા પાડવા જોઈશે. કોંગ્રેસ વિપક્ષ તરીકે કટિબદ્ધ છે. ચૂંટણી પંચના માધ્યમથી થતી ગડબડીને રાહુલ ગાંધી ખુલ્લા પાડી રહ્યા છે. ગુજરાતના તમામ મતદારોને મળીશું અને 2027માં આ ‘વોટ ચોરો’ ને ખુલ્લા પાડીશું. કોંગ્રેસના કાર્યકરો કલેકટર કચેરી ખાતે જનસભા કરવામાં આવશે, 2027 સુધીમાં તમામ મતદારોને ચેક કરીશું. મારા મતથી મારા અધિકારની સરકાર બને તે જરૂરી છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આવતીકાલે 31 ઓગસ્ટના રોજ AICCના મહાસચિવ મુકુલ વાસનિક, પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા, વિધાનસભા કોંગ્રેસના નેતા તુષાર ચૌધરી અને પક્ષના વરિષ્ઠ નેતાઓની ઉપસ્થિતિમાં “વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ” જનસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. લોકશાહી બચાવવાની અને વોટ ચોરોને ખુલ્લા પાડવાની આ લડાઈમાં મોટી સંખ્યામાં મિત્રો, જાગૃત નાગરિકો અને કાર્યકરો સાથે જોડાવા આગ્રહભરી વિનંતી છે.
આ પણ વાંચો: