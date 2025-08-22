ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં ટ્રાફિક પોલીસની 1315 જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતી
ગુજરાતમાં ટ્રાફિક પોલીસની 1315 જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 9:10 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ટ્રાફિક પોલીસની સીધી ભરતીને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જો તમે ટ્રાફિક પોલીસ બનવા ઇચ્છતા હો, તો આ અહેવાલ જરૂર વાંચો.ગુજરાત રાજ્યમાં 1315 ટ્રાફિક કર્મચારીઓની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ અંતર્ગત 1315 ટ્રાફિક પોલીસની સીધી ભરતી કરવામાં આવશે, જેમાંથી અમદાવાદને 200 ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ ફાળવવામાં આવશે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટે એક સુઓમોટો અરજીની સુનાવણી દરમિયાન સરકારે આ અંગે બાંહેધરી આપી છે. આ મુદ્દે નવેમ્બરમાં વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટે અમદાવાદમાં રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધારવા, અકસ્માત ઘટાડવા અને ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરાવવા માટે સુઓમોટો અરજી લીધી હતી. આ મામલે હાઇકોર્ટે સરકારને અત્યાર સુધી લીધેલાં પગલાંનો પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે લોકોના જીવન સાથે જોડાયેલા આ મુદ્દાઓ પર ત્વરિત અને અસરકારક કામગીરી આવશ્યક છે.

સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે જણાવ્યું કે રાજ્ય ટ્રાફિક શાખાએ 1315 ટ્રાફિક કર્મચારીઓની જરૂરિયાત નોંધી છે. આગામી સમયમાં આ જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવશે. આમાંથી અમદાવાદને 200 ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ ફાળવવામાં આવશે. આગામી 15 વર્ષ માટે પોલીસની જગ્યાઓનું આયોજન કરવા થર્ડ પાર્ટી એક્સપર્ટની નિમણૂક કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં 11,000 પોલીસ જગ્યાઓ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ જાહેરાત ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરાવવા અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટેની સ્ટાફની લાંબા સમયથી રહેલી જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

આ રજૂઆત છતાં, ગુજરાત હાઇકોર્ટે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે ભવિષ્યમાં રાજ્યમાં ટ્રાફિક પોલીસની કેટલી જરૂરિયાત રહેશે. કોર્ટે ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને આ સવાલ કર્યો હતો. કોર્ટે ગૃહ વિભાગના સેક્રેટરીને પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ આપ્યો છે અને આ મુદ્દે નવેમ્બરમાં વધુ સુનાવણી માટે મુદત નિયત કરી છે.

