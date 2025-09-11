હીરા ઉદ્યોગની કફોડી હાલત: કોંગ્રેસે વડાપ્રધાનને પત્ર લખી રાહત પેકેજની માંગ કરી
અમેરિકા દ્વારા ભારતીય હીરા પર 50 ટકા આયાત ડ્યુટી લાગુ થવાની જાહેરાતથી સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની છે. જે 2 લાખ રત્નકલાકારોને બેરોજગાર કરી શકે છે.
Published : September 11, 2025 at 9:46 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 9:53 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને એક પત્ર લખીને ગુજરાતના હીરા ઉદ્યોગ અને રત્નકલાકારોની કફોડી હાલત પર ધ્યાન દોર્યું છે. કોંગ્રેસે આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી. જેમાં વરિષ્ઠ નેતા જય નારાયણ વ્યાસે જણાવ્યું કે, "સુરતનો હીરા ઉદ્યોગ હાલ વૈશ્વિક મંદી, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ, ઈઝરાયેલ-હમાસ યુદ્ધ અને લેબગ્રોન ડાયમંડની હરીફાઈ જેવા પરિબળોને કારણે ગંભીર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે.
છેલ્લા 2 વર્ષમાં 75 જેટલા કારીગરોએ આત્મહત્યા કરી
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી હીરાની નિકાસમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 2019માં 50 અબજ ડોલરની નિકાસ સામે 2023માં તે ઘટીને 30 અબજ ડોલર થઈ ગઈ છે. આના કારણે લગભગ 8 થી 10 લાખ રત્નકલાકારોની રોજગારી પર સીધી અસર પડી છે. જેમાં 30 થી 50 ટકા પગારકાપનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. પરિણામે, ઘણા કારીગરો પોતાના વતન પરત ફરી રહ્યા છે અને છેલ્લા 2 વર્ષમાં 75 જેટલા કારીગરોએ આત્મહત્યા કરી છે.
અમેરિકા દ્વારા ભારતીય હીરા પર 50 ટકા આયાત ડ્યુટી લાગુ થવાની જાહેરાતથી સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની છે. જે 2 લાખ રત્નકલાકારોને બેરોજગાર કરી શકે છે. આનાથી અમેરિકામાં ભારતીય હીરા મોંઘા બનશે અને થાઈલેન્ડ, વિયેતનામ જેવા દેશોને ફાયદો થશે. આ ઉપરાંત, આફ્રિકાના દેશો જ્યાં રફ હીરાનું ઉત્પાદન થાય છે, તેઓ હવે સીધા પોલિશ્ડ હીરાના વેપારમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર કરાર નહીં થાય, ત્યાં સુધી આ પરિસ્થિતિ અસ્પષ્ટ રહેશે.
રત્નદીપ કૌશલ્ય વર્ધક યોજના' 2012માં બંધ
કોંગ્રેસે આ મામલે સરકાર પાસે તાત્કાલિક રાહત પેકેજ અને પુનર્વસન યોજના જાહેર કરવાની માંગ કરી છે. ડાયમંડ યુનિયનની મુખ્ય માંગણીઓમાં રત્નકલાકાર કલ્યાણ બોર્ડની રચના, આર્થિક પેકેજ, રત્નદીપ યોજના, વ્યવસાય વેરો નાબૂદ કરવો અને મજૂર કાયદાનું પાલન કરાવવાનો સમાવેશ થાય છે. કોંગ્રેસે સરકાર પર રત્નકલાકારોની અવગણના કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે, અને જણાવ્યું છે કે 2008 માં જાહેર થયેલી 'રત્નદીપ કૌશલ્ય વર્ધક યોજના' ફક્ત 6 લોકોને જ લાભ આપીને 2012માં બંધ કરી દેવામાં આવી હતી.
વ્યાસે જણાવ્યું કે, "હીરા ઉદ્યોગના બેરોજગાર રત્નકલાકારોના બાળકો માટે સરકારે 13,500 રૂપિયાની શિક્ષણ ફી ભરવાની જાહેરાત કરી છે. જેમાં 1.20 લાખ બાળકોના ફોર્મ ભરાયા છે, પરંતુ આ ફી હજુ સુધી જમા થઈ નથી. જેના કારણે સ્કૂલ દ્વારા રત્નકલાકારો પાસેથી ફીની ઉઘરાણી કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે આ મુદ્દે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
કોંગ્રેસે કેન્દ્ર સરકારને તાત્કાલિક અમેરિકા સાથે વાટાઘાટો કરીને ટેરિફનો મુદ્દો ઉકેલવા વિનંતી કરી છે.
વધુમાં, કોંગ્રેસે માંગ કરી છે કે G-7 દેશોને ભારતમાં બનેલા હીરાની ખરીદી કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવે, આત્મહત્યા કરનાર રત્નકલાકારોના પરિવારોને તાત્કાલિક આર્થિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવે, અને વ્યવસાય વેરો નાબૂદ કરવામાં આવે. રત્નકલાકાર કલ્યાણ બોર્ડમાં કામદાર, કારખાનેદાર અને જનપ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ કરી મોટી રકમ ફાળવવામાં આવે. આ બધા જ મુદ્દાઓ પર વિગતવાર માહિતી સાથે વડાપ્રધાનને પત્ર લખીને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો :