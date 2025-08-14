આણંદના પ્રગતિશીલ ખેડૂત દીપેન શાહને સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી માટે દિલ્હી ખાતે લાલ કિલ્લા પર આમંત્રણ

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 2:52 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 3:31 PM IST

આણંદ: નાનકડા ગામ કુંજરાવના પ્રગતિશીલ ખેડૂત દીપેનકુમાર મુકુંદભાઈ શાહને ભારત સરકારના રક્ષા મંત્રાલય દ્વારા 15 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા ખાતે આયોજિત સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીમાં સહભાગી થવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. આણંદ જિલ્લામાંથી એકમાત્ર પ્રગતિશીલ ખેડૂત તરીકે તેમની પસંદગી થઈ છે, જે જિલ્લા માટે ગૌરવની વાત છે.

દીપેન શાહે સરગવાની ખેતીમાં પ્રોસેસિંગ અને મૂલ્યવર્ધન કરીને કૃષિ ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે. તેમણે સરગવાના પાંદડા, ફૂલ અને શીંગોના ઔષધીય ગુણો અને પોષક તત્ત્વોનું મહત્ત્વ લોકો સુધી પહોંચાડ્યું છે. તેમના પ્રયાસોથી સરગવાનો પાવડર લોકપ્રિય બન્યો અને તેમણે આને ખેત ઉદ્યોગ તરીકે વિકસાવ્યો છે. આ યોગદાન બદલ તેમને જિલ્લા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વિવિધ પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.

પુરસ્કારો અને સન્માન:

રાષ્ટ્રીય કક્ષા:

2014માં ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ દ્વારા શ્રી જગજીવન રામ અભિનવ કિસાન પુરસ્કાર, જેમાં રૂ. 1 લાખનું ઇનામ પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે આપવામાં આવ્યું.

2020માં એન.જી. રંગા ફાર્મર એવોર્ડ ફોર ડાઇવર્સિફાઇડ એગ્રીકલ્ચર, ભારત સરકારના કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર અને પુરુષોત્તમ રૂપાલાના હસ્તે, રૂ. 1 લાખના ઇનામ સાથે.

2014માં ક્રિસ્ટલ નેશનલ એગ્રી એવોર્ડ, કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીના હસ્તે.

રાજ્ય કક્ષા:

27 ડિસેમ્બર, 2015ના રોજ જુનાગઢ ખાતે કૃષિ રત્ન એવોર્ડ, મંત્રી મોહનભાઈ કુંડારીયાના હસ્તે.

મે 2016માં આણંદ ખાતે સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન એવોર્ડ, મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલના હસ્તે.

16 જૂન, 2019ના રોજ પંચમહાલના મોરવા હડફ ખાતે આત્મા બેસ્ટ ફાર્મર એવોર્ડ, મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે.

જિલ્લા કક્ષા: આણંદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને આત્મા પ્રોજેક્ટ દ્વારા પુરસ્કાર

દીપેન શાહે જણાવ્યું, “15 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ મને અને મારી પત્નીને સ્વતંત્રતા દિવસના સમારોહમાં આમંત્રણ મળ્યું છે, જેનાથી હું અત્યંત ખુશ છું. આણંદ જિલ્લામાંથી એકમાત્ર અને રાજ્યમાંથી પાંચ પ્રગતિશીલ ખેડૂતોમાં મારો સમાવેશ થયો છે. મારા યોગદાનની નોંધ ભારત સરકારે લીધી, જેના માટે હું આભારી છું.”

