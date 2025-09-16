'ગુજરાતમાં ડાયાલિસિસ સેન્ટરોનું થઇ રહ્યું છે ખાનગીકરણ', કોંગ્રેસના આરોગ્ય વિભાગ અને સરકાર પર આરોપ
કોંગ્રેસ પ્રવક્તા ડૉ. પાર્થિવરાજસિંહ કઠવાડિયાએ જણાવ્યું કે, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના ડાયાલિસિસ સેન્ટરો કોઈ પણ પ્રક્રિયા કે ઠરાવ વિના સરકારના મળતિયાઓને સોંપી દેવામાં આવ્યા છે.
Published : September 16, 2025 at 6:00 PM IST
અમદાવાદ: રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા આયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પક્ષના પ્રવક્તા ડૉ. પાર્થિવરાજસિંહ કઠવાડિયાએ ગુજરાત સરકાર અને આરોગ્ય વિભાગ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના ડાયાલિસિસ સેન્ટરો કોઈ પણ પ્રક્રિયા કે ઠરાવ વિના સરકારના મળતિયાઓને સોંપી દેવામાં આવ્યા છે.
ડૉ. કઠવાડિયાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા કહ્યું કે, ગુજરાતના આરોગ્ય વિભાગે સુનિયોજિત રીતે મળતિયાઓને લાભ આપવાનું આયોજન કર્યું છે. ગુજરાત ડાયાલિસિસ પ્રોગ્રામ હેઠળ ઉત્તર ગુજરાતના બે જિલ્લાઓના 14 ડાયાલિસિસ સેન્ટર ખાનગી સંસ્થા સિમ્બાયોસિસ હેલ્થકેર ફાઉન્ડેશનને બિનજરૂરી રીતે સોંપી દેવાયા છે. આરોગ્ય વિભાગ અને ગુજરાત સરકારે કોઈ ટેન્ડર પ્રક્રિયા કે પારદર્શક ઠરાવ વિના ભિલોડા, મેઘરજ, બાયડ, માલપુર, મોડાસા, શામળાજી, ધનસુરા, ઇડર, ખેડબ્રહ્મા, પ્રાંતિજ, વિજયનગર, પોશીના, તલોદ અને વડાલીના ડાયાલિસિસ સેન્ટરો આ સંસ્થાને ફાળવી દીધા.
તેમણે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે, જનતાના પૈસે બનેલા સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રોના ડાયાલિસિસ સેન્ટરો સિમ્બાયોસિસ હેલ્થકેર ફાઉન્ડેશનને કેમ સોંપવામાં આવ્યા? ગુજરાત સરકાર આ સંસ્થા પ્રત્યે એટલી ઉદાર કેમ છે કે તેને ડાયાલિસિસ મશીન, આર.ઓ. પ્લાન્ટ, ફર્નિચર અને મેડિકલ સાધનો સહિતની તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે?
રાજ્ય સરકાર પ્રધાનમંત્રી નેશનલ ડાયાલિસિસ પ્રોગ્રામ હેઠળ પ્રતિ ડાયાલિસિસ 1650 રૂપિયા ખાનગી સંસ્થાને ચૂકવશે. આ સેન્ટરોમાં માસિક 5000થી વધુ ડાયાલિસિસ થાય છે, જેના પરિણામે વાર્ષિક 9.9 કરોડ રૂપિયાની રકમ સિમ્બાયોસિસ હેલ્થકેર ફાઉન્ડેશનને મળે છે. આ ઉપરાંત, સરકાર વીજળી અને પાણીની મફત સુવિધા પણ આ સંસ્થાને આપશે. સરકારી હોસ્પિટલના ડોક્ટરોને આ સેન્ટરો પર રાઉન્ડ લેવાની ફરજ પાડવામાં આવશે.
સિમ્બાયોસિસ હેલ્થકેર ફાઉન્ડેશન આ 14 ડાયાલિસિસ સેન્ટરોમાં ફક્ત ટેકનિશિયન પૂરા પાડીને કામગીરી ચલાવશે. સરકારી ખર્ચે ખરીદાયેલા 4.2 કરોડથી વધુના ડાયાલિસિસ મશીનો અને મેડિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો મફત ઉપયોગ કરીને આ સંસ્થા કરોડોની કમાણી કરશે.
ડૉ. કઠવાડિયાએ સવાલ ઉઠાવ્યા કે, સિમ્બાયોસિસ હેલ્થકેર ફાઉન્ડેશનના માલિકો કોણ છે? સરકાર કોને લાભ આપવા માગે છે? સરકારી ઠરાવમાં સંસ્થાનું પૂરું સરનામું નથી, ફક્ત 'નવરંગપુરા, અમદાવાદ' લખવામાં આવ્યું છે. આ સરનામું કેમ છુપાવવામાં આવે છે? શું ભાજપ સરકાર રાજ્યની આરોગ્ય વ્યવસ્થાને સાચવવામાં અસમર્થ છે? સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ખાનગીકરણ કેમ થઈ રહ્યું છે? તેમણે દાવો કર્યો કે, ડાયાલિસિસ સેન્ટરોનું ખાનગીકરણ આરોગ્ય વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચારનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છે.
આ પણ વાંચો: