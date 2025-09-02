ધોલેરાના બહુપ્રતિભાશાળી શિક્ષક મિનેશભાઈ વાળંદનું રાજ્યકક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિકથી સન્માન

અમદાવાદ: 5મી સપ્ટેમ્બર - શિક્ષક દિન નિમિત્તે દેશભરમાં શિક્ષકોના અમૂલ્ય યોગદાનની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ દિવસ ભારતના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને બીજા રાષ્ટ્રપતિ, મહાન શિક્ષક તથા ફિલોસોફર ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનના જન્મદિવસની યાદમાં ઊજવાય છે. આ વર્ષે ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોનું સન્માન કરવામાં આવશે, જેમાં અમદાવાદ જિલ્લાના ધોલેરા તાલુકાની વાલીન્ડા પ્રાથમિક શાળાના બહુપ્રતિભાશાળી શિક્ષક મિનેશભાઈ વાળંદને 'શ્રેષ્ઠ શિક્ષક રાજ્ય પારિતોષિક - 2025' એનાયત થશે. આ સન્માન સમારોહ અમદાવાદમાં યોજાશે.
મિનેશભાઈનું બહુમુખી યોગદાન
મિનેશભાઈ વાળંદ એક શિક્ષક, લેખક, સાહિત્યકાર, સંપાદક, કન્વીનર, સમીક્ષક, પરામર્શક અને 'મિત્ર' તરીકે ઓળખાય છે. તેમણે મહાત્મા ગાંધીના બુનિયાદી કેળવણીના વિચારો અને ગીજુભાઈ બધેકાના શૈક્ષણિક પ્રયોગોને આત્મસાત કરી, શિક્ષણ ક્ષેત્રે અદ્વિતીય યોગદાન આપ્યું છે. તેમના પ્રયાસોથી વિદ્યાર્થીઓમાં સાદગી, સત્ય, અહિંસા અને સમાનતા જેવા મૂલ્યોનું સિંચન થયું છે. સાહિત્ય સર્જન, પુસ્તક પરબ અને કન્યા કેળવણી જેવા ક્ષેત્રોમાં તેમની કામગીરીએ આગામી પેઢીને વાંચન સમૃદ્ધ બનાવી છે.
શિક્ષણ અને સાહિત્ય ક્ષેત્રે યોગદાન
- ધોરણ 1 થી 8ના ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા) પાઠ્યપુસ્તકોના લેખક, પરામર્શક, સમીક્ષક અને કન્વીનર તરીકે કામગીરી.
- ધોરણ 7ના ગુજરાતી (દ્વિતીય ભાષા) પાઠ્યપુસ્તકમાં કન્વીનર તરીકે યોગદાન.
- ધોરણ 6 થી 8 માટે ભગવદ ગીતાના ભાગ-૨ના પાઠ્યપુસ્તકના લેખક.
- રાજ્ય, જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ 70થી વધુ મોડ્યૂલ લેખનમાં યોગદાન.
- શિક્ષક તાલીમમાં રાજ્ય, જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ તજ્જ્ઞ તરીકે સેવા.
- બાયસેગ સ્ટુડિયો દ્વારા શિક્ષક તાલીમમાં નિષ્ણાત તરીકે કામગીરી.
- 'સમર્થ-૨' શિક્ષક તાલીમ કાર્યક્રમ હેઠળ બાયસેગમાં વિડિયો રેકોર્ડિંગ.
- 'વાંચે ગુજરાત' અભિયાન હેઠળ 300થી વધુ પુસ્તકો વાંચન માટે ઉપલબ્ધ કરાવ્યા.
- ધંધુકા તાલુકાના 'પ્રયાસ' અને સર્વ શિક્ષા અભિયાનના 'હૃદયકુંજ' સામયિકોમાં સંપાદક તરીકે કામગીરી.
- ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળના 'બાલસૃષ્ટિ' સામયિકના સંપાદક.
- SSA અને GCERT દ્વારા રાજ્યની શાળાઓમાં મોનિટરિંગ.
- જાણીતા અખબારો અને સામયિકોમાં લેખો અને કૉલમ લખી વિચારો રજૂ કર્યા.
બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે નવીન પ્રકલ્પો
છેલ્લા 19 વર્ષથી ધોલેરાની વાલીન્ડા પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવતા મિનેશભાઈ વિદ્યાર્થીઓના વ્યક્તિગત કૌશલ્યો પર ભાર મૂકે છે. તેમણે ઉનાળુ વેકેશનમાં વિદ્યાર્થીઓની સર્જનાત્મકતા અને વૈચારિક કૌશલ્યો વધે તે માટે NGO 'સૃષ્ટિ' અને IIM સાથે મળી 'ચિલ્ડ્રન ક્રિએટિવિટી વર્કશોપ'નું આયોજન કર્યું, જેમાં એક વિદ્યાર્થીનું રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે સન્માન થયું.
'પેટર્ન ઓફ વાલીન્ડા' નામના નવીન પ્રકલ્પ દ્વારા અનિયમિત બાળકોને શાળા પ્રત્યે આકર્ષવા માટે માસિક કૅલેન્ડર આધારિત વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે મહોલ્લા પ્રાર્થના, ટિફિન ડે, કવિ કહે છે, વાલી સન્માન, ફિલ્મ નિદર્શન, વર્ગ શિક્ષક સન્માન અને SMC મીટિંગનું આયોજન કર્યું.
સરકારી પરીક્ષાઓ જેવી કે CET, NMMS, જ્ઞાનસાધના અને PSEમાં 100% વિદ્યાર્થીઓની સહભાગિતા સુનિશ્ચિત કરી, છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં દર વર્ષે વિદ્યાર્થીઓએ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલમાં પ્રવેશ અને NMMSમાં શિષ્યવૃત્તિ મેળવી.
ખેલ મહાકુંભમાં વિદ્યાર્થીઓને મોટી સંખ્યામાં ભાગ લેવડાવી રમત-ગમતના કૌશલ્યોનો વિકાસ કર્યો.
કન્યા કેળવણીમાં યોગદાન
મિનેશભાઈએ ધોરણ 8 પાસ કરનારી દીકરીઓને ગાંધીનગરની આદર્શ નિવાસી શાળામાં પ્રવેશ અપાવ્યો અને તેમનો અભ્યાસ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી જવાબદારી નિભાવી. અત્યાર સુધી 50થી વધુ દીકરીઓને પ્રવેશ અપાવ્યો, જેમાંથી કેટલીક ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, B.Ed, LL.B અને શિક્ષક તરીકે નિમણૂક પામી.
ખેલ મહાકુંભમાં શાળાની વિદ્યાર્થિની બંસી કિરીટભાઈ મેરે રાજ્યકક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું અને હાલ સરકારી સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલમાં બેડમિન્ટન અને કુસ્તીમાં આગળ વધી રહી છે. તાજેતરમાં તેણે મુંબઈ ખાતે ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી કુસ્તીમાં પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કર્યું.
- સન્માન અને પારિતોષિકો વાંચે ગુજરાત અંતર્ગત ગુજરાત ગૌરવ એવોર્ડ - 2011
- ભારત રત્ન સરદાર પટેલ સાહિત્યિક એવોર્ડ - 2013
- માતૃભાષા અભિયાન દ્વારા રાજ્યના શ્રેષ્ઠ ભાષા શિક્ષક એવોર્ડ - 2016
- મુખ્યમંત્રી દ્વારા શ્રેષ્ઠ આચાર્ય સન્માન - 2019
- રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રતિભાશાળી પ્રમાણપત્ર - 2019
- અચલા ફાઉન્ડેશન દ્વારા શ્રેષ્ઠ શિક્ષક સન્માન - 2020
- અમદાવાદ જિલ્લાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક સન્માન - 2021
મિનેશભાઈ વાળંદ એક શિક્ષકની સાથે બહુપ્રતિભાશાળી વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. શિક્ષણ, સાહિત્ય, સમાજ સુધારણા અને કન્યા કેળવણી ક્ષેત્રે તેમનું યોગદાન અનુકરણીય છે. તેમના પ્રયાસો શિક્ષણ અને સમાજના ઘડતરમાં અમૂલ્ય ફાળો આપે છે.
