ધરમપુરમાં વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ભવ્ય ઉજવણી, મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના લોકો જોડાયા - WORLD TRIBAL DAY

આદિવાસી એકતા પરિષદ અને આદિવાસી નેતા કલ્પેશ પટેલના નેતૃત્વમાં બે ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના લોકો જોડાયા હતા.

Published : August 10, 2025 at 3:34 PM IST

વલસાડ : ધરમપુર તાલુકામાં આ વર્ષે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ અને ભગવાન બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિ આ દિવસે હોવાથી લોકોમાં બમણો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. આદિવાસી એકતા પરિષદ અને આદિવાસી નેતા કલ્પેશ પટેલના નેતૃત્વમાં બે ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના લોકો જોડાયા હતા.

ઉજવણીનો પ્રારંભ અને ભવ્ય રેલીનું આયોજન : ઉજવણીનો પ્રારંભ ધરમપુરના આસુરા સર્કલ પાસે આવેલા ક્રાંતિકારી બિરસા મુંડા સર્કલથી થયો હતો. એક વિશાળ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલીમાં આદિવાસી સમાજના લોકો પરંપરાગત વેશભૂષાથી સજ્જ થઈને જોડાયા હતા. આદિવાસી વાદ્યોના તાલે અને નૃત્યના સથવારે આ રેલી આગળ વધી રહી હતી. આ રેલીમાં યુવક-યુવતીઓ અને વડીલો ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક જોડાયા હતા. વરસતા વરસાદમાં પણ તેઓએ નૃત્ય અને ગાન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું, જે તેમના ઉત્સાહને દર્શાવતું હતું.

જીગ્નેશ મેવાણીની ગેરહાજરી : આ રેલીમાં ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી હાજરી આપવાના હતા, પરંતુ કેટલાક કારણોસર તેઓ ઉપસ્થિત રહી શક્યા નહોતા. તેમ છતાં, રેલીમાં જોડાનારા લોકોની સંખ્યામાં કોઈ ઘટાડો જોવા મળ્યો નહોતો અને ઉત્સાહ યથાવત્ રહ્યો હતો. જનમેદનીમાં અલગ અલગ ગામોના લોકો આદિવાસી પોશાકમાં જોવા મળ્યા હતા.

માનવ મહેરામણ અને વિવિધ કાર્યક્રમો : સમગ્ર રોડ ઉપર માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું હતું. બે અલગ અલગ રેલીઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ડી.જે.ના તાલ ઉપર આદિવાસી સમાજના યુવક-યુવતીઓ વરસતા વરસાદમાં પણ નૃત્ય કરતા જોવા મળ્યા હતા. આસુરા સર્કલથી શરૂ થયેલી આ રેલી ધરમપુર બજારના વિવિધ માર્ગો પર ફરીને બાબા સાહેબ આંબેડકર સર્કલ પર પૂર્ણ થઈ હતી. આ રેલીએ ધરમપુરના વાતાવરણને ઉત્સાહમય બનાવી દીધું હતું.

પર્યાવરણ સંરક્ષણનો સંદેશ : આ રેલીનું મુખ્ય ધ્યેય માત્ર ઉજવણી કરવાનું જ નહોતું, પરંતુ પર્યાવરણ સંરક્ષણનો સંદેશ આપવાનું પણ હતું. 'જળ, જંગલ, જમીન'ની રક્ષા કરનારા આદિવાસી સમાજના લોકોએ આ રેલી દ્વારા લોકોને વૃક્ષો, પર્યાવરણ અને જળ-જંગલને બચાવવા માટેનો સંદેશ આપ્યો હતો. આ રેલી એક માત્ર ઉજવણી નહોતી, પરંતુ એક સામાજિક અને પર્યાવરણીય જાગૃતિ અભિયાન પણ હતી.

બિરસા મુંડાનું સન્માન : આ ઉજવણીમાં બિરસા મુંડાને ખાસ યાદ કરવામાં આવ્યા હતા. બિરસા મુંડા આદિવાસી સમાજના એક મહાન ક્રાંતિકારી હતા. તેમણે અંગ્રેજો સામે આદિવાસી સમાજના હક્કો માટે લડત ચલાવી હતી. તેમણે 'જળ, જંગલ, જમીન'ના હક્કો માટે સંઘર્ષ કર્યો હતો. આ ઉજવણીમાં બિરસા મુંડાના બલિદાન અને તેમના યોગદાનને યાદ કરવામાં આવ્યું હતું.

તેમની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે તેમના જીવન અને સંઘર્ષ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં બિરસા મુંડાના સંઘર્ષને યાદ કરીને આદિવાસી સમાજના લોકોને પોતાના હક્કો માટે જાગૃત રહેવા અને સંઘર્ષ કરવા માટે પ્રેરણા આપવામાં આવી હતી.

આદિવાસી સંસ્કૃતિનું પ્રદર્શન : આ ઉજવણીમાં આદિવાસી સંસ્કૃતિની ઝલક પણ જોવા મળી હતી. રેલીમાં પરંપરાગત વેશભૂષા, નૃત્ય અને વાદ્યોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આદિવાસી સંસ્કૃતિને પ્રદર્શિત કરવાની અને તેને જીવંત રાખવાની ભાવના પ્રગટ થઈ હતી. આદિવાસી સમાજના લોકોએ પોતાની સંસ્કૃતિ પર ગર્વ વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેને ભવિષ્યની પેઢીઓ સુધી પહોંચાડવાનો સંકલ્પ લીધો હતો. આ ઉજવણીએ આદિવાસી સમાજની એકતા અને શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.

વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણીનો પ્રારંભ ક્યારથી શરૂ થયો : વિશ્વ આદિવાસી દિવસ દર વર્ષે 9મી ઓગસ્ટે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસની શરૂઆત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (United Nations) દ્વારા થઈ હતી. તેનો ઉદ્દેશ્ય દુનિયાભરના આદિવાસી લોકોના હક્કોનું રક્ષણ કરવું અને તેમની સંસ્કૃતિ, ભાષા અને જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ દિવસની જાહેરાત 1994માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UN General Assembly) દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

આ દિવસની પસંદગી 1982માં આદિવાસી લોકોના અધિકારો પર સંયુક્ત રાષ્ટ્રના વર્કિંગ ગ્રુપની પ્રથમ બેઠકની યાદમાં કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી, દર વર્ષે 9મી ઓગસ્ટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ દિવસ આદિવાસી લોકોની વિશેષ જરૂરિયાતો અને પડકારો પ્રત્યે વૈશ્વિક જાગૃતિ લાવવાનું કામ કરે છે. આદિવાસી સમાજને તેમના હક્કો માટે અવાજ ઉઠાવવા અને સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરે છે.

આદિવાસી નેતાએ સરકારને ચેતવણીની રેલી હોવાનો હુંકાર ભર્યો : ધરમપુર તાલુકા પંચાયતના અપક્ષ અને આદિવાસી અગ્રણી કલ્પેશ પટેલે જણાવ્યું કે, અમે વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી નથી કરી રહ્યા, પરંતુ સરકારને ચેતવણી આપી રહ્યા છીએ. તાપી રીવર લિંક યોજના અંગે જે તાજેતરમાં જ એક DPR જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, તે અંગે સરકાર ખુલાસો કરે નહીં તો આગામી તારીખ 14ના રોજ ઉપરોક્ત સંખ્યા કરતા પણ વધુ જનમેદની સાથે પાર તાપી રીવર લિંક યોજનાનો વિરોધ કરવા માટે આદિવાસી સમાજના અગ્રણીઓ રેલી કરશે, તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી.

