સુરેન્દ્રનગરમાં ધજાળા પોલીસે ગેરકાયદેસર ગાંજાના વાવેતરનો પર્દાફાશ કર્યો, 181 કિલો ગાંજો જપ્ત

સાયલા તાલુકાના નડાળા ગામની સીમમાં આવેલી એક ખાનગી વાડીમાંથી પોલીસને મોટા પ્રમાણમાં ગાંજાનું વાવેતર મળી આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2025 at 8:36 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: ધજાળા પોલીસે મોટી કામગીરી હાથ ધરીને ગેરકાયદેસર ગાંજાના વાવેતરનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સાયલા તાલુકાના નડાળા ગામની સીમમાં આવેલી એક ખાનગી વાડીમાંથી પોલીસને મોટા પ્રમાણમાં ગાંજાનું વાવેતર મળી આવ્યું, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં, ખાસ કરીને સાયલા અને ચોટીલા તાલુકાના અંતરિયાળ ગામોમાં, અવારનવાર ગેરકાયદેસર ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાતું રહે છે. આ વખતે ધજાળા પોલીસે ગુપ્ત બાતમીના આધારે રેડ કરી હતી. પોલીસ મથકના સૂત્રો અનુસાર, નડાળા ગામના વિપુલ ધીરુભાઈ શેખે પોતાના ખેતરમાં કપાસ અને એરંડાના પાકની આડમાં ગેરકાયદેસર ગાંજાના છોડનું વાવેતર કર્યું હતું. બાતમીના આધારે ધજાળા પોલીસે રેડ કરતાં કુલ 69 ગાંજાના છોડ મળી આવ્યા, જેનું વજન આશરે 181 કિલોગ્રામ હતું. આ મુદ્દામાલની અંદાજિત કિંમત રૂ. 18,15,500 છે.

પોલીસે સ્થળ પરથી તમામ છોડ અને વાવેતર માટે વપરાયેલી જમીનનો કબજો લઈ કાયદેસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપી વિપુલ શેખે કબૂલ્યું કે, લગભગ ચાર મહિના પહેલાં ગામની સીમમાં આવેલા રામાપીર મંદિરે રહેતા સાધુ પાસે તે ગાંજાની ચલમ પીતો હતો. ચલમમાંથી નીચે પડેલા બીજ ભેગા કરીને તેણે આ વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન એરંડા અને કપાસના વાવેતરની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર કર્યું હતું.

ધજાળા પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ બીજનો પુરવઠો કરનાર અન્ય વ્યક્તિઓ અને સંભવિત સહયોગીઓની શોધખોળ કરી રહી છે. તહેવારોના સમયગાળામાં ગેરકાયદેસર નશીલા પદાર્થોનું વાવેતર અને વેચાણ રોકવા જિલ્લા પોલીસ તંત્ર વધુ સજાગ બન્યું છે અને આવા ગુનાહિત તત્ત્વો સામે કડક કાર્યવાહીની ચેતવણી આપી છે. આરોપી વિપુલ શેખ વિરુદ્ધ NDPS કાયદા હેઠળ ગુનો નોંધીને કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

DHAJALA POLICESURENDRANAGARSEIZE 181 KG OF MARIJUANAILLEGAL MARIJUANA PLANTATIONBUST ILLEGAL MARIJUANA

