દેવાયત ખવડને જુનાગઢ જેલમાં ધકેલાયા, તાલાળા મારામારી કેસમાં ખવડની જામીન અરજી ફગાવાઈ
દેવાયત ખવડે કરેલી જામીન અરજી કોર્ટે નકારી દેવાયત ખવડ અને તેમના અન્ય તમામ સાથી આરોપીઓને જૂનાગઢ જેલમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : September 17, 2025 at 1:54 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 2:52 PM IST
ગીર સોમનાથ : તાલાળાના ચિત્રોડ ગામમાં દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા શખ્સોએ અમદાવાદના સનાથલના ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પર 12 ઓગસ્ટના રોજ હુમલો કરી નાસી છૂટ્યા હતા. જેમના સામે ઇજાગ્રસ્ત ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ નામના યુવકે ફરિયાદ નોંધાવતા તાલાળા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી.
જેમાં નાસી ગયેલ દેવાયત ખવડ સહિતનાઓને જિલ્લા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી ઝડપી પાડ્યા હતા, અને કોર્ટમાં રિમાન્ડ અર્થે રજૂ કરવામાં આવતા દેવાયત ખવડના વકીલે કોર્ટના વિવિધ પ્રકારના ચુકાદાઓ રજૂ કરતા દેવાયત ખવડ સહિત 7 લોકોને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
હવે જુનાગઢ જેલમાં ખવડ
આ કેસની સામે તાલાલા પોલીસે રિમાન્ડ માટેની અરજી દાખલ કરતા કોર્ટે માન્ય રાખી હતી, અને 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ દેવાયત ખવડ સહિત 7 લોકોના 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરી સાંજ સુધીમાં તાલાલા પોલીસ સ્ટેશનમાં રજૂ થવા હુકમ કર્યો હતો, ત્યારે દેવાયત ખવડ સહિતનાઓ મોડી રાત્રે હાજર થયા હતા.
લોકસાહિત્યકાર દેવાયત ખવડ સહિતનાઓ માટે આજે 1 મહત્વપૂર્ણ દિવસ હતો. ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પર થયેલા હુમલા કેસમાં સાત દિવસના રિમાન્ડ પૂરા થતાં તેમને તાલાલા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે રિમાન્ડ ન લંબાવ્યા અને સાથે આરોપીઓની જામીન અરજી પણ નકારીને આજે તમામને જૂનગાઢ જેલમાં મોકલ્યા છે.
તાલાલા કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન, પોલીસે આરોપીઓના રિમાન્ડના દિવસો વધારવા માટે અરજી કરેલ ન હતી. તો બીજી બાજુ દેવાયત ખવડે કરેલી જામીન અરજી કોર્ટે નકારી દેવાયત ખવડ અને તેમના અન્ય તમામ સાથી આરોપીઓને જૂનાગઢ જેલમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો છે. હવે આ કેસમાં કાયદેસરની આગળની કાર્યવાહી જેલમાંથી જ ચાલશે.
આ પણ વાંચો....