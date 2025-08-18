ગીરસોમનાથ: તાલાલા તાલુકાના ચિત્રોડ ગામે અમદાવાદના સનાથલ ગામના યુવક સાથે કાર અથડાવી મારામારી કરી લૂંટ કરનાર દેવાયત ખવડ સહિત કુલ 16 લોકો વિરુદ્ધ ગુન્હો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 7 જેટલા ઇસમોને ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે અન્યને ઝડપી પાડવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે
સામ-સામે પોલીસ ફરિયાદ
અવાર નવાર વિવાદોમાં આવતા ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ અને સનાથલ ગામના ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ વચ્ચે છ મહિના પહેલા પૈસા લઈ ડાયરામાં હાજરી ન આપવાને લઈને ચાલી રહેલા મન દુ:ખ દરમિયાન સનાથલમાં રહેતા ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણે દેવાયત ખવડ સામે છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી, સામે ધ્રુવ્રજસિંહ ચૌહાણ સહિતનાઓએ દેવાયત ખવડની કારમાં નુકશાન પહોંચાડ્યું હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, આમ સામસામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
દેવાયત અને તેમના માણસોએ ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણની રેકી કરી
થોડા સમય પહેલા ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ અને તેમના મિત્રો અમદાવાદથી ભાવનગર આવ્યા હતા, ત્યાર બાદમાં ગીરમાં આવ્યા હતા જ્યાં તેઓ તાલાલા તાલુકાના ચિત્રોડ ગામે આવેલા ક્રિષ્ના નામના રિસોર્ટમાં રોકાયા હતા, જેનું મોબાઈલ ફોન પર સ્ટેટ્સ રાખતા દેવાયત ખવડ અને તેના માણસોને જાણ થતા તેઓ પણ ગીર વિસ્તારમાં બે કારમાં 15 જેટલા લોકો આવ્યા હતા અને ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ જે રિસોર્ટમાં રોકાયો હતો તેની આસપાસના ભાગે દેવાયત અને તેમના માણસો રેકી કરતા હતા.
ધ્રુવરાજ સિંહ પર દેવાયત ખવડ અને તેમના માણસોનો હુમલો
સવારના 11 વાગ્યા આસપાસ ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પોતાની કિયા કાર લઈ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે રોકાયેલ રિસોર્ટ પાસે જ દેવાયત ખવડ અને તેના માણસો કાર લઈ પુર ઝડપે સામેના ભાગેથી આવ્યા હતા અને ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણની કારને ચારથી પાંચ વખત ટક્કર મારી હતી. બાદમાં ધ્રુવરાજસિંહે કાર ઉભી રાખતા દેવાયત ખવડ સહિતના લોકો મોઢા પર રૂમાલ બાંધી કાર માંથી નીચે ઉતરી પોતાની પાસે રહેલ લોખંડના પાઇપ વડે આડેધડ હુમલો કરી ધ્રુવરાજસિંહના ગળામાં રહેલ સોનાનું લોકેટ ચેઇન, અને રોકડ રકમ લઈ નાસી ગયા હતા. જેમાં દેવાયત ખવડે મોઢા પર બાંધેલ રૂમાલ નીકળી જતા ધ્રુવરાજસિંહ દેવાયતને ઓળખી ગયો હતો.
દેવાયત ખવડે ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પર હુમલો કરતા ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં પ્રથમ તાલાળા હોસ્પિટલ અને વધુ સારવાર અર્થે જુનાગઢ ખસેડવામાં આવ્યો હતો જેમાં ધ્રુવરાજસિંહને હાથ અને પગના ભાગે ફ્રેકચર થયું હતું.
દેવાયત ખવડ સામે વિવિધ કલમો હેઠળ પોલીસ ફરિયાદ
આ હુમલા અંગેની જાણ તાલાલા પોલીસને થતા તાલાલા પીઆઇ ગઢવી, ડીવાયએસપી ખેંગાર,જિલ્લા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સહિતનાઓ ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા અને આરોપીઓ સામે હત્યાના પ્રયાસ બદલ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 109, ધાડ કે લૂંટ સમયે હત્યા કરવાની કોશિશ બદલ કલમ 311, જાણીજોઈને ઈજા પહોંચાડવા બદલ 118 (1), 118 (2), ગેરકાયદેસરની મંડળી રચવા બદલ કલમ 189 (2), રાયૉટિંગ એટલે કે રમખાણ કરવા બદલ કલમ 191 (2) અને 191 (3), ગુનાહિત કાવતરું ઘડવા માટે કલમ 61, શાંતિનો ભંગ કરવાના ઇરાદે કરવામાં આવેલા અપમાન બદલ કલમ 352 અને ધમકી આપવા બદલ કલમ 351 સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. આ ઉપરાંત પોલીસે પેટ્રોલ પંપ તેમજ હોટલોના સીસીટીવીની તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં બે કાર પુર ઝડપે પસાર થતી પોલીસને જોવા મળી હતી.
દેવાયત ખવડે તેના મિત્રો પાસેથી લીધી હતી કાર
હુમલાના બે દિવસ બાદ ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસને આ હુમલામાં વપરાયેલ બન્ને કાર તાલાળા ગીર નજીક માંથી બિનવારસી મળી આવી હતી, અને આ બન્ને કાર ચાલક કોણ છે ? દેવાયતને ક્યારે આપી હતી તેની તપાસ કરતા આ કાર દેવાયત ખવડે 12 દિવસ પહેલા તેમના મિત્રો પાસેથી લીધી હતી જે કાર માલિકો છે તેઓના પણ તાલાલા પોલીસે નિવેદનો નોંધ્યા હતા.
દેવાયત ખવડના પરિવારના પણ લેવાયા નિવેદનો
હુમલો કરનાર ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ સહિતનાઓના પોલીસને સગડ નહીં મળતા પોલીસે સાત જેટલી ટીમો બનાવી હતી અને વિવિધ દિશાઓમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં પોલીસે ગીર સોમનાથ,જુનાગઢ,પોરબંદર,રાજકોટ,અમરેલી, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર સહિતના જિલ્લાઓમાં ધામા નાખ્યા હતા અને દેવાયત ખવડના પરિવારોના પણ નિવેદનો નોંધ્યા હતા
દેવાયત ખવડ સહિત કુલ 7 ઇસમોને ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસે ઝડપી પાડ્યા
દેવાયત ખવડનું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દુધઈ ગામે એક ફાર્મ હાઉસ આવેલું છે, જ્યાં ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસે ફાર્મ હાઉસ અને ગામમાં તપાસ હાથ ધરી હતી સીસીટીવી તપાસતા દેવાયત ખવડ તેમના દુધઈ ગામે આવેલ ફાર્મ હાઉસમાં ભોજન લઈ અન્ય જગ્યાએ જવા નીકળ્યો હતો, બાદમાં પોલીસે દુધઈ સરલા ગામે રહેતા દેવાયત ખવડના મિત્રો અને સગાઓને બોલાવી પૂછપરછ કરતા દેવાયત ખવડ સહિત કુલ 7 ઇસમોને ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસે ઝડપી પાડી ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક કચેરીએ લાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે અન્ય ઇસમોને ઝડપી પાડવા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે
દેવાયત ખવડે પૂજા પંડ્યા નામનું ફેક ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું, જેમાંથી ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણને મેસેજ કર્યા હતા કે, આ બાજુ આવવામાં ધ્યાન રાખજે દેવાયત અડી જશે બાદમાં બીજો મેસેજ મોકલ્યો હતો. જેમાં લખેલું હતું કે લોકેશન મોકલ તને મળીને જઈશ 100 ટકા લખીને રાખજે આવું લખી મેસેજ પણ કર્યો હતો. જેના કલાકો બાદ જ ધ્રુવરાજસિંહ પર હુમલો થયો હતો.
મુખ્ય આરોપી દેવાયત ખવડનો ગુનાહિત ઇતિહાસ
(1) ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશન ગુ. ર. નં.80/2015 IPC કલમ 323,325,503,114 તથા જી. પી.એક્ટ 135
(2) મુળી પોલીસ સ્ટેશન ગુ. ર. નં.84/2015 આર્મસ એક્ટ કલમ 25(1)(ડી)(એ),27 તથા IPC કલમ 147,148,149,307,447,504 તથા જી.પી.એક્ટ કલમ 135
(3) સુરેન્દ્રનગર સીટી બી.ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ગુ. ર. નં.08/2018 આર્મસ એક્ટ કલમ 25(1)25(1)(એ),25(1)(બી)
(4) બોપલ દસક્રોઈ અમદાવાદ પોલીસ સ્ટેશન ગુ. ર. નં.252/2025 BNS કલમ 318(4),351(2)
(5) રાજકોટ શહેર એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ગુ. ર. નં 512/2022 IPC કલમ 114,307,325,506(2) તથા જી.પી.એક્ટ કલમ 135 તથા 37(1) મુજબ