ચોટીલામાં નાયબ કલેક્ટરની મોટી કાર્યવાહી: બે હોટલમાંથી ગેરકાયદેસર બાયોડીઝલનો જથ્થો જપ્ત
ચોટીલા હાઇવે પર મોટી મોલડી ગામ નજીક આવેલી બે હોટલોમાંથી ગેરકાયદેસર બાયોડીઝલનો જથ્થો મળી આવ્યો છે.
Published : October 11, 2025 at 5:18 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા ખાતે નાયબ કલેક્ટરે ગેરકાયદેસર બાયોડીઝલના જથ્થા સામે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મળતી માહિતી મુજબ, ચોટીલા હાઇવે પર મોટી મોલડી ગામ નજીક આવેલી બે હોટલોમાંથી ગેરકાયદેસર બાયોડીઝલનો જથ્થો મળી આવ્યો છે.
નાયબ કલેક્ટરની ટીમે "યુપી બિહાર પંજાબી ઢાબા" અને "યુપી બિહાર દરભંગા હોટલ" પર અચાનક દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન બંને હોટલોના પરિસરમાં પાંચ અંડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીઓ મળી, જેમાં શંકાસ્પદ બાયોડીઝલ જેવા જ્વલનશીલ પદાર્થનો જથ્થો સંગ્રહાયેલો હતો. આ ઉપરાંત, એક ટેન્કરમાંથી અંદાજે 40,000 લિટર જ્વલનશીલ પ્રવાહી મળી આવ્યું. આ ટેન્કર સહિત કુલ રૂ. 70,70,750નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી સીલ કરવામાં આવ્યો છે.
નાયબ કલેક્ટરની આગેવાની હેઠળ તંત્રની ટીમે સ્થળ પર જ કાર્યવાહી કરી, બંને હોટલોમાં બનાવેલી પાકી અંડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીઓ અને બાંધકામને જેસીબી મશીનથી તોડી પાડ્યું. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે હોટલ માલિકો, જેઠુરભાઈ રામાભાઈ ખાચર અને વિક્રમભાઈ જોરૂભાઈ ધાંધલ, લાંબા સમયથી બાયોડીઝલના ગેરકાયદેસર વેપારમાં સંકળાયેલા હતા. તંત્રે બંને હોટલ માલિકો સામે કાયદેસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે અને બંને હોટલો સીલ કરી દેવામાં આવી છે.
આ કામગીરી દરમિયાન તંત્રે અન્ય સ્થળો પર પણ તપાસ શરૂ કરી છે, જેથી આ ગેરકાયદેસર બાયોડીઝલ નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચી શકાય. ચોટીલા તંત્રની આ કાર્યવાહીથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે, અને ગેરકાયદેસર બાયોડીઝલનું વેચાણ કરતા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
