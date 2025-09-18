ETV Bharat / state

અમદાવાદની સેવેન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીના મૃત્યુ બાદ DEO કમિટીની તપાસ શરૂ, શાળાના દસ્તાવેજો અને NOCની ચકાસણી

સેવેન્થ ડે સ્કૂલમાં ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થી નયનના શંકાસ્પદ મૃત્યુ બાદ હાઈકોર્ટના આદેશથી રચાયેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન ઓફિસર (DEO) કમિટીએ આજે શાળાની મુલાકાત લીધી.

અમદાવાદની સેવેન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીના મૃત્યુ બાદ DEO કમિટીની તપાસ શરૂ, શાળાના દસ્તાવેજો અને NOCની ચકાસણી
અમદાવાદની સેવેન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીના મૃત્યુ બાદ DEO કમિટીની તપાસ શરૂ, શાળાના દસ્તાવેજો અને NOCની ચકાસણી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 6:31 PM IST

અમદાવાદ: શાહીબાગ વિસ્તારમાં આવેલી સેવેન્થ ડે સ્કૂલમાં ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થી નયનના શંકાસ્પદ મૃત્યુ બાદ હાઈકોર્ટના આદેશથી રચાયેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન ઓફિસર (DEO) કમિટીએ આજે શાળાની મુલાકાત લીધી. કમિટીએ શાળાના નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) સહિતના મહત્વના દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરી.

કમિટીની પ્રાથમિક તપાસ:

આજે સવારે કમિટીના સભ્યો સેવેન્થ ડે સ્કૂલ ખાતે પહોંચ્યા હતા. તપાસ બાદ અમદાવાદ શહેરના DEO રોહિત ચૌધરીએ જણાવ્યું, "અમે શાળા પાસે NOC સહિતના જરૂરી દસ્તાવેજો માંગ્યા હતા, પરંતુ કેટલાક દસ્તાવેજો હજુ સુધી રજૂ કરવામાં આવ્યા નથી. પ્રાથમિક તપાસમાં જણાયું છે કે વિદ્યાર્થી નયનને તાત્કાલિક સારવાર આપવામાં શાળા ક્યાંક નિષ્ફળ રહી હોય શકે છે."

અમદાવાદની સેવેન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીના મૃત્યુ બાદ DEO કમિટીની તપાસ શરૂ, શાળાના દસ્તાવેજો અને NOCની ચકાસણી (Etv Bharat Gujarat)

હાઈકોર્ટના આદેશનું પાલન:

DEOએ વધુમાં જણાવ્યું કે હાઈકોર્ટના નિર્દેશ મુજબ, આ મામલે વાલીઓની એક કમિટીની રચના કરવામાં આવશે. આજે મૃતક વિદ્યાર્થી નયનના પિતા સહિત પાંચથી સાત વાલીઓનો સમાવેશ કરતી આ કમિટી રચાશે, જે મૃત્યુના કારણો અને શાળાની બેદરકારી અંગેના તથ્યો રજૂ કરશે.

ઓફલાઈન શિક્ષણ અંગે વાલીઓની રજૂઆત:

કેટલાક વાલીઓ અને શાળા મેનેજમેન્ટે ઓફલાઈન શિક્ષણ ફરી શરૂ કરવા માટે કમિટી સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. આ અંગે DEO ચૌધરીએ સ્પષ્ટ કર્યું, "વિદ્યાર્થીઓની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપીને તમામ બાબતોની ચકાસણી કર્યા બાદ જ ઓફલાઈન વર્ગો શરૂ કરવા અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે."

સમગ્ર ઘટના શું હતી:

સેવેન્થ ડે સ્કૂલમાં ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થી નયનના શંકાસ્પદ મૃત્યુ બાદ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રચાયેલી આ કમિટી, જેમાં DEO રોહિત ચૌધરી સહિતના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે, તેમણે શાળાના મેનેજમેન્ટ પાસે મહત્વના દસ્તાવેજો અને NOCની માંગણી કરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે શાળાએ માંગેલા કેટલાક મહત્વના દસ્તાવેજો હજુ રજૂ કર્યા નથી.

હાલ કમિટી દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે, અને આગામી દિવસોમાં આ મામલે વધુ વિગતો બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.

