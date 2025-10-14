ETV Bharat / state

નવા વર્ષના પંચાંગ-તારીખીયા આવ્યા બજારમાં, ડિજિટલ યુગ પણ કેમ માંગ ? જાણો

દિવાળી બાદથી શરૂ થતા ગુજરાતી નવા વર્ષને લઈને વર્ષોથી ચાલી આવતી તારીખીયા, ડટ્ટા અને પંચાંગ ખરીદવાની પરંપરા આજે પણ અકબંધ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 14, 2025 at 2:54 PM IST

ભાવનગર: દિવાળીનો તહેવાર આવતાની સાથે જ દરેક ચીજ વસ્તુઓ નવી આવતી હોય છે. પરંતુ સાથે ગુજરાતીઓ ધાર્મિક હોવાને પગલે આવતા દિવસોમાં આવનાર ગુજરાતી મહિનાઓ, તિથિ, વાર, ચોઘડિયા તેના ઉપર પણ તેમની નજર રહેતી હોય છે.

આથી ભાવનગરની બજારમા દિવાળીના દિવસો શરૂ થાય તે પહેલાં કેલેન્ડર અને પંચાંગની માંગ વધી જાય છે. જો કે ડિજિટલ યુગમાં આખરે દરેક ચીજોની માંગ શા માટે આ પ્રશ્ન જરૂર મનમાં થાય. ત્યારે જાણીએ આ વિશે શું કહે છે વડીલો અને વેપારીઓ...

બજારમાં પંચાંગ ડટ્ટા તારીખિયાની માંગ અને ભાવ

ભાવનગરની બજારમાં તમે પહોંચો એટલે તમને લારીઓમાં અને ખાસ છાપાની દુકાન હોય ત્યાં પંચાંગ, ડટ્ટા, તારીખીયા વગેરે જેવી ધાર્મિક ચીજ વસ્તુઓ મળી જાય છે. વર્ષોથી વેચાણ કરતા હેમંતભાઈ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે ડિજિટલ યુગ હોય કે ગમે તે યુગ હોય આ ડટ્ટા અને પંચાંગ એવી વસ્તુ છે કે જ્યાં સુધી વડીલો છે ત્યાં સુધી રહેશે. ડટ્ટામાં નવી વેરાઈટીઓ આવી ગઈ છે. દર વર્ષની જેમ નવી વેરાઈટીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, તેમાં ભાવ 20 થી લઈને 100 રૂપિયા 150 સુધી છે. તેમાં પણ અલગ-અલગ ભાવ જોવા મળે છે. પંચાંગમાં 100 થી લઈને 50, 60 અને 25 રૂપિયા ભાવ છે. જ્યારે કેલેન્ડર વૈભવ લક્ષ્મી સુરતનું અને અમદાવાદના તિથિ દર્શન જેના 50 અને 60 જેવી કિંમત છે.

ડિજિટલ યુગ પણ પંચાંગ-તારીખીયા ખરીદતા લોકો
ડિજિટલ યુગ પણ પંચાંગ-તારીખીયા ખરીદતા લોકો (Etv Bharat Gujarat)

ખરીદનાર માને છે તેના વગર ન ચાલે જુનુ સાહિત્ય

ભાવનગરના ઘોઘા ગેટ ચોકમાં 50, 60 વર્ષથી છાપા અને ધાર્મિક ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ કરતા હેમંતભાઈ ગણાત્રાને ત્યાં દિલીપભાઈ કનૈયા આવી પહોંચ્યા હતા. દિલીપભાઈ કનૈયાએ જણાવ્યું હતું કે 30 થી 35 વર્ષથી હું અહીંયા પંચાંગ અને દરેક ચીજ વસ્તુની ખરીદી કરું છું, પછી તારીખ હોય કે તેમાં સાચી તિથિ હોય છે ચોઘડિયા સાચા હોય છે અને સમગ્ર સાહિત્ય ખૂબ જ સારું હોય છે. આ આપણું જૂનું સાહિત્ય છે તેની તો જરૂર રહે જ તેના વગર ચાલી શકે નહીં.

ભાવનગરની બજારમાં નવા વર્ષના પંચાંગ અને કેલેન્ડર ખરીદતા લોકો
ભાવનગરની બજારમાં નવા વર્ષના પંચાંગ અને કેલેન્ડર ખરીદતા લોકો (Etv Bharat Gujarat)

ડિજિટલ યુગમાં પણ માંગ

જો કે મૌખિક ધાર્મિક ચીજ વસ્તુ વેચતા હેમંતભાઈ ગણાત્રા અને ખરીદી કરવા આવેલા દિલીપભાઈ કનૈયા સાથે વાતચીત કરી ત્યારે તેમને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ડિજિટલ યુગમાં મોબાઇલમાં જોવાનું આપણે ચૂકી શકીએ છીએ. પરંતુ ઘરમાં જ્યારે તારીખીયા, ડટ્ટા લગાવવામાં આવ્યા હોય તો તે નજરની સામે રહે છે, એટલે ઘરમાં હરતા ફરતા હોય ત્યારે સામે હોવાને કારણે તારીખ, તિથિ કે ચોઘડિયા તમે ત્યારે જ જાણી શકો છો. એ માટે આ પ્રથા આજે પણ શરૂ છે અને લોકો તેની ખરીદી કરે છે.

