મહેસાણા : ઊંઝા અને ઉનાવા APMCના વિલિનીકરણની માંગ ઉઠી છે. કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ (APMC)ની ઊંઝા APMC, જે એશિયાની સૌથી મોટી APMCમાંથી એક છે, અને તેની 4 કિલોમીટર નજીક આવેલી છે. ઉનાવા APMC હાલમાં, ઉનાવા APMCને ઊંઝા APMC સાથે ભેળવી દેવાની માંગણી ઉઠી રહી છે. આ માંગણી પાછળનું કારણ શું છે ,અને તેનાથી ખેડૂતોને શું લાભ થશે?
ઊંઝા APMC : મહેસાણાના ઊંઝાના ઉનાવાની APMC કે આ APMCની આવક ઓછી હોવાને કારણે અહીંના ખેડૂતોને ઘણા લાભો મળતા નથી. ઉનાવા APMCનો કમાન્ડ એરિયા નાનો છે, અને તેની આવક પણ મર્યાદિત છે. આ કારણોસર, ખેડૂતોને પાક માટે યોગ્ય ભાવ, નોટબુક-ચોપડા વિતરણ, તેમજ અન્ય સહાય જેવી કે તાળપત્રી વગેરે મળી શકતી નથી. જેને લઈને ઉનાવા APMCને ઊંઝા APMCમાં ભેળવવા માંગ ઉઠી છે.
ઊંઝા APMC પોતાની વિશાળતા અને મોટી આવક માટે જાણીતું છે. ઊંઝા APMC ખેડૂતોને અનેકવિધ લાભો પૂરા પાડે છે. જેમ કે, તેઓ ખેડૂતોને ખાતર, બિયારણ, સબસીડીવાળી તાળપત્રી અને અન્ય કૃષિ સાધનો પણ આપે છે. આ ઉપરાંત, શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે પણ તેઓ સહાય કરે છે. ઉનાવા ગામના સરપંચ સહિતના ગ્રામજનો અને આસપાસના ગામોના ખેડૂતોની માંગ છે કે ઉનાવા APMCને ઊંઝા APMC સાથે ભેળવી દેવામાં આવે, જેથી તેમને પણ ઊંઝા APMCના લાભો મળી શકે.
ગ્રામજનો દ્વારા રજુઆત : આ વિલિનીકરણની માંગ સાથે ઉનાવાના સરપંચ અને ગ્રામજનો દ્વારા કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ અને રાજ્યના સહકાર મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. તેમની આ રજૂઆત પાછળનો મુખ્ય હેતુ એ જ છે કે ઉનાવા APMCમાં સમાવિષ્ટ ગામોના ખેડૂતોને પણ યોગ્ય લાભ મળી રહે અને તેમની આર્થિક સ્થિતિ સુધરી શકે છે.
