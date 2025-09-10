ઊંઝા APMCમાંથી ઉનાવા APMCના વિલીનીકરણની ઊઠી માંગ , 9 ગામના સરપંચોની મળી બેઠક
ઉનાવા ગામમાં આવેલી રુસાત વાડી ખાતે ઉનાવા સહિત આસપાસના 9 ગામોના સરપંચોના અધ્યક્ષસ્થાને એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી.
Published : September 10, 2025 at 2:09 PM IST
મહેસાણા : ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ, જે એશિયાનું સૌથી મોટું માર્કેટયાર્ડ ગણાય છે, બીજી તરફ ઉનાવા APMC કે તેનો વિકાસ અટકી ગયો છે, તેવી લાગણી સ્થાનિકોમાં પ્રવર્તી રહી છે. આ અન્યાયને કારણે હવે ઉનાવા માર્કેટયાર્ડનો ઊંઝા માર્કેટયાર્ડમાં સમાવેશ કરવાની માંગ ઉગ્ર બની છે.
ઉનાવા ગામમાં યોજાઈ અગ્રણીઓની બેઠક
આજે ઊંઝા તાલુકાના ઉનાવા ગામમાં આવેલી રુસાત વાડી ખાતે ઉનાવા સહિત આસપાસના 9 ગામોના સરપંચોના અધ્યક્ષસ્થાને એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં સ્થાનિક અગ્રણીઓ, વેપારીઓ અને ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બેઠકનો મુખ્ય હેતુ ઉનાવા માર્કેટયાર્ડને ઊંઝા માર્કેટયાર્ડમાં ભેળવી દેવા માટેની રણનીતિ ઘડવાનો હતો. ઉપસ્થિત સૌએ એકમત થઈને ઉનાવા માર્કેટયાર્ડને ઊંઝા માર્કેટયાર્ડમાં સમાવી લેવાની માંગને ટેકો આપ્યો હતો.
શા માટે થઈ રહી છે આ માંગ?
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ઊંઝા માર્કેટયાર્ડની આસપાસના ગામડાઓના ખેડૂતો તેમનો માલ ઊંઝા માર્કેટયાર્ડમાં વેચવા જાય છે. પરિણામે, ઉનાવા માર્કેટયાર્ડમાં આવક ઓછી થઈ ગઈ છે અને તેના વેપારીઓને પણ મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ માર્કેટયાર્ડની આવક ઘટી જવાને કારણે તેનો વિકાસ પણ અટકી ગયો છે અને તે લગભગ સુષુપ્ત અવસ્થામાં જતું રહ્યું છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે ખેડૂતો અને વેપારીઓને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે.
મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચાડાશે રજૂઆત
આ બેઠકમાં સર્વાનુમતે એવો નિર્ણય લેવાયો હતો કે, આ મામલે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવામાં આવશે. સરપંચો, અગ્રણીઓ અને વેપારીઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ ટૂંક સમયમાં જ મુખ્યમંત્રીને મળીને આ મુદ્દે રજૂઆત કરશે અને ઉનાવા માર્કેટયાર્ડનો ઊંઝા માર્કેટયાર્ડમાં સમાવેશ કરવા માટે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરશે. સ્થાનિકોને આશા છે કે સરકાર આ મામલે સકારાત્મક વલણ અપનાવશે અને ઉનાવા માર્કેટયાર્ડને થતા અન્યાયને દૂર કરશે.
