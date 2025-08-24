નવસારી : ગણેશ સ્થાપન ગણતરીના દિવસોમાં ગણેશ સ્થાપન થવા જઈ રહ્યું છે. નવસારી જિલ્લા સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં ગણેશ મૂર્તિ ખરીદવા માટે ગણેશ મંડળો અલગ અલગ શહેરોના ચક્કર લગાવી રહ્યા છે. સારી ડિઝાઇન, રંગ, ઊંચાઈ સહિત POP અને માટીની મૂર્તિ ખરીદી હાલ અંતિમ તબક્કામાં છે.
પર્યાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સરકારે માટીની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવાની ભલામણ કરી છે. મોટાભાગના મંડળોએ આ અપીલ સ્વીકારી લીધી છે, પરંતુ નવસારીમાં આથી એક ડગલું આગળ વધી બંગાળી કારીગરો કલકત્તાથી ખાસ મંગાવેલી ગંગા નદીની માટીમાંથી પ્રતિમા બનાવી રહ્યા છે. જેના કારણે ગંગાની માટીની પ્રતિમાની માંગ ખૂબ વધી છે.
ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગંગાનું મહત્વ : ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગંગાનું મહત્વ વિશાળ છે. મહાદેવની જટામાંથી વહેતી ગંગા અતિ પવિત્ર માનવામાં આવે છે. તેથી જ ગંગાની માટીમાંથી બનેલી ગણેશ પ્રતિમાની માંગ વધી રહી છે. નવસારી શહેરમાં બંગાળી કારીગરો છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી આવી પ્રતિમા બનાવી રહ્યા છે, જેના કારણે ગણેશ મંડળો આ કન્સેપ્ટથી આકર્ષાયા છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે ડિમાન્ડ : નવસારી જિલ્લામાં બંગાળી કારીગરોની મૂર્તિ કળાવાળી પ્રતિમાની દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે માંગ જોવા મળે છે. સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, બારડોલી, મુંબઈ અને કોલ્હાપુર જેવા શહેરોમાંથી ગણેશ મંડળો નવસારી આવી પોતાની ડિમાન્ડ મુજબ ઓર્ડર આપી રહ્યા છે. કારીગરો આબેહૂબ પ્રતિમાઓ કંડારવામાં નિષ્ણાત છે.
ભક્તોની ખાસ પસંદગી : દક્ષિણ ગુજરાતના ગણેશ ભક્તો પોર્ટ્રેટ કે ફોટો લઈને કારીગરો પાસે આવે છે અને તેમની પસંદગી મુજબ પ્રતિમાઓ તૈયાર કરાવે છે. મૂર્તિકારોની કળાના કારણે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહીંથી પ્રતિમાઓ ખરીદી પૂજા અર્ચના કરે છે.
બજારો ધામધુમ : પ્રતિમા અને શ્રૃંગારના સામાન સાથે શહેરમાં અંદાજિત 25 થી 30 કરોડથી વધુનું ટર્નઓવર થાય છે. શ્રૃંગારમાં લગભગ 25 લાખ રૂપિયાથી વધુનો વેપાર થાય છે. સાથે જ ટ્રાન્સપોર્ટ, DJ, ઢોલ ગ્રુપ, લાઈટિંગ, શૂટિંગ, ગ્રુપ ડ્રેસ, ફૂલ હાર, મીઠાઈ, પૂજાનો સામાન, મંડપ ડેકોરેશન અને હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ જેવા અનેક વ્યવસાયોને ગણેશોત્સવ દરમિયાન પ્રોત્સાહન મળે છે.
સ્થાપનની સંખ્યા એક સમયે થોડાં પ્રતિમાઓનું સ્થાપન થતું હતું, ત્યાં આજે નવસારીમાં જ 400થી વધુ મોટી પ્રતિમાઓ તેમજ ઘરોમાં સ્થાપિત થતી ગૌરી-ગણેશ મળી 5 હજારથી પણ વધુ પ્રતિમાઓનું સ્થાપન થાય છે. જિલ્લામાં આ આંકડો 10 હજારને પાર કરી જાય છે.
નવસારી કેમ હબ બન્યું? : વર્ષો પહેલાં રોજગારી માટે આવેલા બંગાળી કારીગરોએ અહીં મૂર્તિ બનાવવામાં મહારત મેળવી છે. ગણેશ મંડળો જે ફોટો આપે તે મુજબ આબેહૂબ મૂર્તિ બનાવી આપતા હોવાથી નવસારી દક્ષિણ ગુજરાત તથા મહારાષ્ટ્રના અનેક શહેરો માટે ગણેશ પ્રતિમાનું હબ બની ગયું છે. ગંગાની માટીથી બનેલી પ્રતિમાઓ વધુ મજબૂત અને ઉચ્ચકક્ષાનું ફિનિશિંગ ધરાવે છે.
મૂર્તિ બનાવનારનો અનુભવ : મૂર્તિ બનાવનાર હિમાંશુ જાના જણાવે છે : "હું બંગાળથી આવું છું અને છેલ્લા 26 વર્ષથી અહીં મૂર્તિ બનાવી રહ્યો છું. પહેલાં દુર્ગા માતાની મૂર્તિ બનાવતો હતો, ત્યારબાદ ધીરે ધીરે ગણેશ પ્રતિમા બનાવવાનું શરૂ કર્યું. આજે ગંગા માતાની માટીથી બનેલી મૂર્તિની સૌથી વધુ ડિમાન્ડ છે. આ મૂર્તિઓ નદીમાં વિસર્જન બાદ સહેલાઈથી ઓગળી જાય છે અને પ્રકૃતિને નુકસાન થતું નથી. ગંગાની માટીનું ફિનિશિંગ અહીંની સ્થાનિક માટીથી મળતું નથી, એટલે માંગ સતત વધી રહી છે."
ભક્તોએ જણાવ્યું : "અમે દર વર્ષે અહીં જ મૂર્તિ ઓર્ડર કરીએ છીએ. કલાકાર દર વર્ષે નવી પેટર્ન લાવે છે. બીજું ખાસ એ છે કે ગંગાની માટીનો ઉપયોગ થાય છે, જે ખૂબ જ પવિત્ર છે. મૂર્તિનું ફિનિશિંગ અને નવું ડિઝાઇન અમને ઘણું ગમે છે."
