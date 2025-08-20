ETV Bharat / state

દિલ્હીના CM પર હુમલો કરનાર આરોપીની માતાએ કહ્યું, 'એનો મગજ જ એવો છે ગમે એને મારી દે, મને પણ મારી' - DELHI CM REKHA GUPTA ATTACKED

રાજેશ સાકરીયાના માતાએ જણાવ્યું હતું કે, તેનો પુત્ર શ્વાનપ્રેમી છે અને હાલમાં દિલ્હીમાં ચાલતા શ્વાનોને શેલ્ટર હોમમાં રાખવાના મુદ્દે નારાજ થઈને આવું કર્યુ હોઈ શકે.

દિલ્હીના CM પર હુમલો
દિલ્હીના CM પર હુમલો (Etv Bharat)
Published : August 20, 2025 at 1:08 PM IST

રાજકોટ: દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર જનસુનાવણી દરમિયાન રાજકોટમાં રહેતા શખ્સે હુમલો કરતા તેમને ઇજા પહોંચી છે. હુમલો કરનારા શખ્સને તત્કાલિક ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. આ શખ્સનું નામ રાજકોટમાં રહેનારા રાજેશ ખીમજી સાકરીયા હોવાનું અને તે શ્વાનપ્રેમી હોવાનું જણાવ્યું છે. દિલ્હીમાં હાલ શ્વાનને શેલ્ટર હોમમાં મોકલવાનો જે મુદ્દો ગરમાયો છે તે મુદ્દે નારાજ થઇને તેણે આવું કર્યુ હોવાનું રાજેશની માતાએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું.

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ તેમની કેમ્પ ઓફિસમાં સવારે 8 વાગ્યે જ્યારે લોકોની જન સુનાવણી યોજી રહ્યા હતા ત્યારે રાજેશ સાકરીયાએ તેમના પર હુમલો કર્યો હતો. આ મામલે જ્યારે દિલ્હી ભાજપ અધ્યક્ષ વિરેન્દ્ર સક્સેનાને પુછવામાં આવ્યું ત્યારે રાજેશે મુખ્યમંત્રીનો હાથ પકડ્યો હતો અને તેમને ખેંચ્યા હતા જેના કારણે રેખા ગુપ્તાનું માથું ટેબલના ખુણા સાથે અથડાયું હતું અને તેમને ઈજા પહોંચી હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે થપ્પડ મારવાની ઘટના ખોટી છે.

દિલ્હીના CM પર હુમલો કરનાર આરોપીની માતાનું નિવેદન (Etv Bharat Gujarat)

દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન રેખા ગુપ્તા પર કથિત હુમલો કરનાર 41 વર્ષીય આરોપીનું નામ રાજેશ ભાઈ ખીમજી છે અને તે ગુજરાતના રાજકોટનો રહેવાસી છે. આ દરમિયાન રાજેશના માતા ભાનુ બેને મીડિયા સાથે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, એ થેલો લઈને આવ્યો અને મને કહે કે હું જાઉ છું. તે હમણા તો રીક્ષા ચલાવે છે પણ અત્યાર સુધી કોઈ જ કામ કરતો ન હતો. તેની પત્ની અને છોકરાઓનું હું જ ભરણપોષણ કરું છું.

તેમણે કહ્યું કે રાજેશ આખો દિવસ દાન-ધર્માદાનું કામ કરે છે. મારો પુત્ર પશુ પ્રેમી છે. શ્વાન તેને ખુબજ પ્રિય છે એટલે તે ગયો છે, તેનુ મગજ ઠેકાણે નથી. રાજેશની માતાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તે એમ પણ કહ્યું હતું કે એ રવિવારે ગયો હતો પણ તે દિલ્હી જાય છે તેમ અમને કહ્યું ન હતું.

'અમે તેમને છેલ્લાં પાંચ વર્ષથી ઓળખીએ છીએ, તે ખુબ શાંત અને સરળ સ્વભાવનો માણસ છે, આ ઉપરાંત તે ઘરે ઘરે જઈને શ્વાન અને ગાય માટે લોકો પાસેથી ખાવાનું માંગવાનું કાર્ય કરે છે અને શિવજીનો ભક્ત છે, બીજી કોઈ સમસ્યા નથી. પાડોશીએ વધુમાં કહ્યું કે, રાજેશ સકરીયાના માતા-પિતા અને ભાઈ પણ ખુબ જ સીધા છે, તેનો નાના ભાઈ પરિણીત છે અને રીક્ષા ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે તેનું નામ પણ કોઈ ઝઘડા કે વિવાદમાં નથી આવ્યું'. - સુરેશભાઈ, રાજેશ સકરીયાના પાડોશી

