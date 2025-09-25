ETV Bharat / state

વડોદરા CREDAIમાં નવરાત્રી ફેસ્ટિવલમાં વિવિધ દેશોના ડેલિગેટ્સ પધાર્યા, ગરબાની રમઝટ અને ભારતીય સંસ્કૃતિને નિહાળી

વિવિધ દેશોના ડેલિગેટ્સ
વિવિધ દેશોના ડેલિગેટ્સ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 8:19 PM IST

વડોદરા : શહેરને સંસ્કૃતિ નગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અહીંની નવરાત્રી વિશ્વપ્રસિદ્ધ છે. આવી જ નવરાત્રીની અનોખી છટાને નજીકથી અનુભવવા માટે આ વખતે વિવિધ દેશોના ડેલિગેટ્સ વડોદરા આવ્યા હતા. વડોદરાના સાંસદના પ્રયાસોથી અને CREDAI વડોદરાના આયોજન હેઠળ આ વિશેષ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. વિશ્વના અનેક દેશોમાંથી આવેલા આ ડેલિગેટ્સ માટે આ અનુભવ એકદમ નવો અને યાદગાર રહ્યો હતો.

ડેલિગેટ્સ બન્યા વડોદરાના મહેમાન

વિવિધ દેશોમાંથી આવેલા પ્રતિનિધિઓ (ડેલિગેટ્સ)ને વડોદરા નવરાત્રીનો જીવંત અનુભવ અપાવવો એ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ હતો. સાંસદના પ્રયત્નો, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર તથા CREDAI વડોદરાના સંયુક્ત પ્રયાસોથી આ ડેલિગેટ્સને નવરાત્રીના ઉત્સવ સાથે ભારતીય વિરાસતનો પરિચય કરાવાયો હતો.

ગરબાની રમઝટ જોઈ થયા મંત્રમુગ્ધ

નવરાત્રી મહોત્સવના મુખ્ય આકર્ષણ એવા ગરબે આ ડેલિગેટ્સને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. રંગીન વસ્ત્રો, પરંપરાગત વાદ્યો અને હજારો ખેલૈયાઓના તાલબદ્ધ ગરબાને જોઈ તેઓ અદ્ભુત આનંદ અનુભવી રહ્યા હતા. ઘણા ડેલિગેટ્સ પોતે પણ ગરબાની રમઝટમાં જોડાઈ ગયા હતા અને ખેલૈયાઓ સાથે તાલ મિલાવીને ઘૂમ્યા હતા.

વિવિધ દેશોના ડેલિગેટ્સ પધાર્યા (ETV Bharat Gujarat)

આરતીનો લીધો લાભ

ડેલિગેટ્સે માત્ર ગરબા જ નહીં, પરંતુ માતા અંબાની આરતીમાં પણ ભાગ લીધો હતો. પરંપરાગત દીવડાઓની રોશની અને "જય અડશક્તિ"ના ઘોષ સાથે માહોલ એકદમ દિવ્ય બની ગયો હતો. આ ક્ષણે અનેક ડેલિગેટ્સે જણાવ્યું કે ભારતીય સંસ્કૃતિની આ આધ્યાત્મિકતા તેમને ખુબ સ્પર્શી ગઈ છે.

સાંસદ અને અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિ

આ કાર્યક્રમમાં વડોદરાના સાંસદ, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિતના અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેઓએ ડેલિગેટ્સ સાથે ચર્ચા કરી અને વડોદરાની વિશિષ્ટતાઓથી તેમને અવગત કરાવ્યા હતા. સાંસદે જણાવ્યું કે નવરાત્રી વડોદરાની ઓળખ છે અને તેને વૈશ્વિક સ્તરે લઈ જવાનો આ પ્રયત્ન સફળ સાબિત થશે.

ભારતીય વિરાસત અને સંસ્કૃતિનો પરિચય

આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ વિવિધ દેશોના ડેલિગેટ્સને ભારતીય પરંપરા, સંસ્કૃતિ અને લોકવારસો સાથે પરિચિત કરાવવાનો હતો. રંગો, સંગીત, નૃત્ય અને આધ્યાત્મિકતાનું સંમિશ્રણ એટલે નવરાત્રી, જે ભારતીય સંસ્કૃતિની અનોખી ઓળખ છે. ડેલિગેટ્સે જણાવ્યું કે, "તેઓએ ભારતીય સમાજની એકતા, ભક્તિ અને આનંદની ભાવના જીવંત જોઈ છે."

ડેલિગેટ્સના પ્રતિસાદ

કાર્યક્રમ બાદ ઘણા ડેલિગેટ્સે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેઓએ કહ્યું કે નવરાત્રી માત્ર એક તહેવાર નથી, પરંતુ જીવનનો ઉત્સવ છે. કેટલાકે તો એવું પણ જણાવ્યું કે તેઓ આવતા વર્ષે પોતાના પરિવાર સાથે વડોદરા આવી નવરાત્રીનો આનંદ માણવા ઇચ્છે છે.

આયોજકની પ્રતિક્રિયા

આયોજક મયંક પટેલે જણાવ્યું કે, "અમારું લક્ષ્ય માત્ર એક જ છે – વડોદરાની નવરાત્રીને વિશ્વ મંચ પર પ્રખ્યાત કરવી. આજે વિવિધ દેશોના ડેલિગેટ્સે અહીં આવીને જે અનુભવ કર્યો છે તે વડોદરાની ગૌરવવૃદ્ધિ છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે વિશ્વના દરેક ખૂણે લોકો ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરંપરાની મહત્તાને જાણી શકે."

CREDAI વડોદરાની પહેલ

CREDAI વડોદરા દ્વારા દર વર્ષે નવરાત્રી મહોત્સવ વિશાળ પાયે ઉજવવામાં આવે છે. પરંતુ આ વર્ષે તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્શ આપવામાં આવ્યો છે. વિશ્વના મહેમાનોને આમંત્રિત કરીને ગરબાની રમઝટ, સંગીત અને ભક્તિનો અનુભવ કરાવવો એક અનોખી પહેલ ગણાવી શકાય.

વડોદરાની ઓળખને મળ્યું વૈશ્વિક મંચ

વડોદરાની નવરાત્રી પહેલેથી જ દેશમાં પ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેની ગુંજ સુનાવાઈ રહી છે. ડેલિગેટ્સની ઉપસ્થિતિ વડોદરાની સાંસ્કૃતિક ઓળખને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે. આ પહેલ વડોદરાને “સાંસ્કૃતિક રાજધાની” તરીકે વધુ મજબૂત સ્થાન અપાવશે એવી આશા વ્યક્ત થઈ રહી છે.

CREDAI વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ માત્ર ખેલૈયાઓ માટે જ નહીં, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય મહેમાનો માટે પણ એક અવિસ્મરણીય અનુભવ બની રહ્યો છે. ગરબાની રમઝટ, આરતીનો દિવ્ય માહોલ અને ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝલક જોઈ ડેલિગેટ્સ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા. વડોદરાના સાંસદના પ્રયત્નો અને CREDAI વડોદરાની આગેવાની વડોદરાની આ ઓળખને હવે વૈશ્વિક મંચ સુધી લઈ જતી દેખાઈ રહી છે.

