ETV Bharat / state

ડીસા કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની નવી ટેકનોલોજીથી હળદરની ખેતી, ઓછા ખર્ચે અને ઓછા સમયમાં સારું ઉત્પાદન

બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો હવે આધુનિક પદ્ધતિઓ અપનાવીને ઓછા ખર્ચે અને ઓછા સમયમાં ખૂબ સારું ઉત્પાદન મેળવતા થયા છે.

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની નવી ટેકનોલોજીથી હળદરની ખેતી
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની નવી ટેકનોલોજીથી હળદરની ખેતી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 12, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા : જિલ્લો ખેતી અને પશુપાલનના વ્યવસાય માટે જાણીતો જિલ્લો છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી ડીસા કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકોના માર્ગદર્શન હેઠળ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો હવે આધુનિક પદ્ધતિઓ અપનાવીને ઓછા ખર્ચે અને ઓછા સમયમાં ખૂબ સારું ઉત્પાદન મેળવતા થયા છે.

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની નવી ટેકનોલોજીથી હળદરની ખેતી

બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો ડીસા કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (KVK)ના વૈજ્ઞાનિકોના પ્રયાસોથી ખેડૂતો હવે હળદરની ખેતીમાં પણ નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને વધુ લાભ મેળવવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ડીસા સ્થિત દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના માર્ગદર્શન હેઠળ ખેડૂતો આધુનિક ખેતીની પદ્ધતિઓ અપનાવી સફળતા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ડીસા કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આપવામાં આવેલી પદ્ધતિઓ દ્વારા ઓછા પાણીના ઉપયોગ સાથે ઓછા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન આપે છે.

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની નવી ટેકનોલોજીથી હળદરની ખેતી (ETV Bharat Gujarat)

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિક ડૉ. યોગેશ પવાર ખેડૂતોને સેમિનારો અને તાલીમ દ્વારા નવી ટેકનોલોજીઓ અપનાવવા પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે, તેમના માર્ગદર્શનથી ખેડૂતો વિવિધ પાકોની ખેતી કરીને સારૂ ઉત્પાદન મેળવી આર્થિક પગભર બન્યા છે.

ઓછા ખર્ચે અને ઓછા સમયમાં ખૂબ સારું ઉત્પાદન

5 વર્ષ પહેલાં ડીસા કૃષિ.કેન્દ્રના ડૉ. યોગેશ પવારે શક્કરટેટી અને તરબૂચની ખેતી માટે એક અલગ પ્લગ ટ્રે ટેકનોલોજી શરૂ કરી હતી. આ ટેકનોલોજીના ઉપયોગ થકી ખેડૂતોએ રોપાથી વાવેતર શરૂ કર્યું. જેનાથી તેમને ઓછા સમયમાં સારું ઉત્પાદન અને ઊંચા બજાર ભાવ મળ્યા હતા. આ સફળતાથી પ્રેરાઈને ખેડૂતો હવે રોપા ટેકનોલોજી તરફ વળીને ખેતી કરતા થયા છે. ડીસા પંથક રીતે બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો હવે હળદરની ખેતીમાં પણ પોતાની કિસ્મત અજમાવી રહ્યા છે.

હળદરની ખેતી
હળદરની ખેતી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતો શિયાળુ પાક તરીકે હળદરની ખેતી બિયારણ દ્વારા કરતા હતા જોકે આ પદ્ધતિમાં લગભગ 6 મહિનાનો સમય લાગતો હતો. ત્યારે ખેડૂતોને ઓછી મહેનતે ખૂબ જ સારું ઉત્પાદન ઓછા સમયમાં મળે તે માટે હવે ડૉ. યોગેશ પવારે હળદરના રોપા પણ તૈયાર કર્યા છે. જેથી વાવેતરનો સમય દોઢ મહિના ઘટી જશે. આ રોપા ટેકનોલોજીથી ખેતી કરવાથી ખેડૂતોને સારો ફાયદા પણ થશે. એટલે કે હળદરની ખેતીનો સમયગાળો ઘટીને લગભગ સાડા ચાર મહિના થશે.

હળદરની ખેતી
હળદરની ખેતી (ETV Bharat Gujarat)

રોપા દ્વારા વાવેતરથી ખેતીનો ખર્ચ ઘટશે સાથે જ રોપા ટેકનોલોજીથી રોગ અને જીવાતની સમસ્યા ઘટી જશે. જોકે રોપા ઉછેરથી ઓછા સમયમાં ખેતી થવાથી પાણીનો ઉપયોગ પણ ખુબજ ઓછો થશે.

હળદરની ખેતી
હળદરની ખેતી (ETV Bharat Gujarat)

બનાસકાંઠાના ડીસા કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના આ નવતર પ્રયાસથી જિલ્લાના ખેડૂતો હળદરની ખેતીમાં ઓછા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન અને આવક મેળવતા થશે તેમજ આ નવી ટેકનોલોજી ખેડૂતોને આધુનિક ખેતીની દિશામાં આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહનરૂપ સાબિત થશે. ડૉ. યોગેશ પવાર અને તેમની ટીમના સહિયારા પ્રયાસો થી હવે બનાસકાંઠાના ખેડૂતો માટે ખેતી વધુ નફાકારક અને વધુ ઉત્પાદન આપવા સાથે સારો એવો આર્થિક લાભ આપનારી ચોક્કસ સાબિત થશે.

આ પણ વાંચો...

  1. આંબાના મોરમાં રોગ અને જીવાત જોવા મળતા ખેડૂતો મૂકાયા ચિંતામાં, જાણો શું કહે છે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અધિકારી
  2. Agriculture pilot project: 'ઓછા પાણી સાથે ખેતી' અંગે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ, પંચમહાલમાં યોજાયો સેમિનાર

For All Latest Updates

TAGGED:

DEESA KRISHI VIGYAN KENDRANEW TECHNOLOGYTURMERIC CULTIVATIONBANASKANTHA NEWSDEESA KRISHI VIGYAN KENDRA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.