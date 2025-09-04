બનાસકાંઠા : ગુજરાતમાં નકલી કચેરી, નકલી અધિકારી અને નકલી જજ બાદ હવે નકલી ચલણી નોટો છાપતી ફેક્ટરી ગુજરાતના બનાસકાંઠામાંથી ઝડપાઈ છે. બનાસકાંઠા LCBની ટીમે બાતમીના આધારે ડુપ્લીકેટ ચલણી નોટો છાપતી ફેક્ટરી સીલ કરી દીધી છે.
નકલી ચલણી નોટો છાપતી ફેક્ટરી : બનાસકાંઠામાં અસલી પૈસા કમાવા માટે નકલી પૈસા છાપતી ફેક્ટરી બનાસકાંઠા LCBની ટીમે ઝડપી લીધી છે. LCBએ હાલમાં 2 શખ્સોની અટકાયત કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. LCBની ટીમે ડીસાના મહાદેવિયા ગામ નજીક ખેતરમાં બનાવેલા રહેણાંક મકાનમાં ચાલતી નકલી ચલણી નોટો છાપવાની ફેકટરી ઝડપી લીધી છે.
ડીસા તાલુકાના મહાદેવિયા ગામની સીમમાં ખેતરમાં બનાવેલા રહેણાંક મકાનમાં આ ફેક્ટરી ચાલતી હતી. જેની બનાસકાંઠા LCBને ખાનગી રાહે બાતમી મળતા ટીમે રેડ કરી હતી, અને રેડ દરમિયાન સ્થળ ઉપરથી નકલી ચલણી નોટ બનાવવાના મશીન, નકલી નોટો બનાવવા માટે વપરાતુ મટીરીયલ સહિત લાખોની માત્રામાં નકલી ચલણી નોટોનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી લીધો છે.
મળતી વિગતો મુજબ, મહાદેવિયા ગામના રાયમલસિંહ પરમારના ખેતરમાં આવેલા મકાનમાંથી આ ફેકટરી ઝડપાઈ છે. જોકે એલસીબીની ટીમે હાલમાં 2 લોકોની અટકાયત કરી લીધી છે. ડીસા રૂરલ પોલીસ મથકે સમગ્ર મામલે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલમાં ઘટના સ્થળે ફોરેન્સિક ટીમ સહિતના અધિકારીઓ પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી છે.
આ અંગે બનાસકાંઠા LCB સાથે ટેલીફોનિક વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, બાતમીના આધારે એલસીબી PSI એસ.જે. પરમારની ટીમે કાર્યવાહી કરી છે. ફેક્ટરી શરૂ થયાના ત્રણથી ચાર દિવસ જ થયા હતા, અને ચલણી નોટો માર્કેટમાં આવે તે પહેલા જ આ ફેક્ટરી ઝડપી લેવામાં આવી છે, સાથે જ બે લોકોની અટકાયત કરી સંડોવાયેલા તમામ લોકો સામે ડીસા રૂરલ પોલીસ મથકે કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.
