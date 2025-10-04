ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ: જિલ્લાનો દરજ્જો મળ્યો, પરંતુ મૂળભૂત સુવિધાઓનો હજુ અભાવ
બનાસકાંઠાના મુખ્ય શહેર ડીસાની સિવિલ હોસ્પિટલને એક વર્ષ પહેલાં જિલ્લા હોસ્પિટલનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો.
Published : October 4, 2025 at 9:04 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના મુખ્ય શહેર ડીસાની સિવિલ હોસ્પિટલને એક વર્ષ પહેલાં જિલ્લા હોસ્પિટલનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. જિલ્લામાં આરોગ્ય સેવાઓને વધુ મજબૂત કરવાના હેતુથી આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો હતો. જોકે, જિલ્લા હોસ્પિટલની ઓળખ મળ્યા બાદ પણ ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ આજે મૂળભૂત સુવિધાઓથી વંચિત છે. હોસ્પિટલમાં સોનોગ્રાફી મશીન, એમઆરઆઈ મશીન, સીટી સ્કેન મશીન સહિતની અનેક સુવિધાઓનો અભાવ જોવા મળે છે. આના કારણે દર્દીઓએ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં મોંઘા ચાર્જ ચૂકવીને આ રિપોર્ટ્સ કરાવવા પડે છે, અને ઘણી વખત ગરીબ દર્દીઓ રિપોર્ટ વિના જ પરત ફરે છે.
સામાન્ય રીતે, ઓછા ખર્ચે સારી દવા અને નિદાનની અપેક્ષા સાથે લોકો ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે આવે છે. પરંતુ હોસ્પિટલની વાસ્તવિક સ્થિતિ નિરાશાજનક છે. રોજના 1000થી 1200 દર્દીઓ સારવાર માટે આવે છે, જેના કારણે ઉચ્ચ ઓપીડી (આઉટ પેશન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ)ની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને હોસ્પિટલને જિલ્લાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, એક વર્ષથી વધુ સમય વીતવા છતાં સોનોગ્રાફી, સીટી સ્કેન, એમઆરઆઈ જેવી આધુનિક મશીનરીનો અભાવ યથાવત્ છે. પરિણામે, જિલ્લાભરમાંથી આવતા દર્દીઓએ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ત્રણથી ચાર ગણો ચાર્જ ચૂકવીને રિપોર્ટ્સ કરાવવા પડે છે, જેનાથી તેમને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે.
જિલ્લા હોસ્પિટલનો દરજ્જો મળ્યા બાદ લોકોને આશા હતી કે આધુનિક મશીનરી અને તમામ પ્રકારની સારવાર અહીં ઉપલબ્ધ થશે, જેથી ખાનગી હોસ્પિટલોનો સહારો લેવો ન પડે. ખાસ કરીને, સોનોગ્રાફી, એમઆરઆઈ અને અન્ય આધુનિક ટેસ્ટિંગ સુવિધાઓ તાત્કાલિક શરૂ થવાની અપેક્ષા હતી. પરંતુ, એક વર્ષથી વધુ સમય વીતવા છતાં આ સુવિધાઓ હજુ ઉપલબ્ધ નથી. વધુમાં, ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા આપવામાં આવતા વિકલાંગતા પ્રમાણપત્રો પણ અન્ય સ્થળોએ માન્ય ગણાતા નથી, કારણ કે CDMO (ચીફ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેડિકલ ઓફિસર)ની પોસ્ટ પાલનપુર ખાતે નિયુક્ત છે, જ્યારે જિલ્લાનો દરજ્જો ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલને આપવામાં આવ્યો છે. આના કારણે, અહીંથી જારી થતા વિકલાંગતા પ્રમાણપત્રોની સહી અને સીલ કોઈપણ સ્થળે માન્ય ગણાતી નથી, જેનાથી વિકલાંગ વ્યક્તિઓને પણ ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે.
બીજી તરફ, જરૂરી મશીનરી અને ટેકનિકલ સ્ટાફની અછતને કારણે દર્દીઓને યોગ્ય સમયે સારવાર મળતી નથી. ઘણી વખત તાત્કાલિક સારવાર માટે દર્દીઓને રાતોરાત પાલનપુર કે મહેસાણા ખસેડવા પડે છે. પરિણામે, જિલ્લા હોસ્પિટલની અપેક્ષાઓ પૂરી થતી નથી. જિલ્લા આરોગ્ય તંત્રએ તાત્કાલિક પગલાં લઈને ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ. સરકારે આપેલો જિલ્લાનો દરજ્જો માત્ર કાગળ પૂરતો ન રહે, તે માટે મશીનરી, સ્ટાફ અને અન્ય સુવિધાઓ વાસ્તવિક રીતે કાર્યરત કરવી અત્યંત જરૂરી છે. નહીંતર, દર્દીઓએ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે અને ખાનગી હોસ્પિટલોના ખર્ચાળ બિલો સામે ઝઝૂમવું પડશે.
