નર્મદા: ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રમાં હાજરી આપવા માટે કોર્ટે ત્રણ દિવસના વચગાળાના જામીન મંજૂર કર્યા છે. છેલ્લા બે મહિનાથી વધુ તેઓ જેલવાસ ભોગવી રહ્યાં છે. વસાવા 8 સપ્ટેમ્બરથી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી વિધાનસભામાં હાજરી આપી શકશે.
3 દિવસ પોતાના ખર્ચે અને પોલીસ જાપ્તા સાથે જેલમાંથી બહાર રહી શકશે. ધારાસભ્યના વકીલો આર.વી.વોરા અને કિશોર જે.તડવીએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટના આદેશ મુજબ ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા આગામી 8, 9, અને 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ પોતાના ખર્ચે અને પોલીસ જાપ્તા સાથે જેલમાંથી બહાર રહી શકશે.
આ સમયગાળા દરમિયાન તેઓ ગાંધીનગર ખાતે વિધાનસભાના સત્રમાં હાજરી આપી શકશે. ત્યારબાદ, 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમણે ફરીથી વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં હાજર થવાનું રહેશે. આ જામીન મંજૂર થતા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા આશરે બે મહિના બાદ જેલમાંથી બહાર આવશે અને વિધાનસભામાં હાજરી આપશે.
ધારાસભ્ય વસાવાના વકીલો આર.વી.વોરા અને કિશોર તડવીએ વિધાનસભામાં હાજરી આપવા માટે કોર્ટમાં વિશેષ અરજી કરી હતી. કોર્ટે શરતી જામીન મંજૂર કરતા વસાવા પોતાના ખર્ચે પોલીસ જાપ્તા સાથે વિધાનસભામાં હાજરી આપી શકશે.
ચૈતર વસાવાને 10 સપ્ટેમ્બરે વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં પરત ફરવાનું રહેશે. વકીલ કિશોર તડવીના જણાવ્યા અનુસાર, વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રમાં ધારાસભ્ય તરીકેની ફરજ બજાવવા માટે કરાયેલી અરજીને ધ્યાનમાં લઈને કોર્ટે પોલીસ જાપ્તા સાથે વચગાળાના જામીન મંજૂર કર્યા છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો ?
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગત જૂલાઈ 2025માં ડેડિયાપાડા પ્રાંત કચેરીએ એટીવીટી (આપણો તાલુકો, વાઇબ્રન્ટ તાલુકો)ની સંકલન સમિતિની બેઠક હતી. જેમાં ચૈતર વસાવા, ડેડિયાપાડાના તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ સંજય વસાવા વગેરે લોકો હાજર હતા. જેમાં ચૈતર વસાવા અને સંજય વસાવા વચ્ચે માથાકૂટ થઈ હતી અને મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો અને સામ-સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આ મામલે 5 જૂલાઈ 2025ના રોજ ચૈતર વસાવાની ડેડિયાપાડાથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમને રાજપીપળા લઈ જવામાં આવ્યા હતાં. દરમિયાન રાજપીપળા કોર્ટમાં જામીન અરજી નામંજૂર થયા બાદ તેમણે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જે હાલ પેન્ડિંગ છે.
નોંધનીય છે કે, ગુજરાત વિધાનસભાનું આગામી ચોમાસું સત્ર 8 સપ્ટેમ્બર થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાશે