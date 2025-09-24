ETV Bharat / state

MLA ચૈતર વસાવા જેલમાંથી બહાર આવ્યા, જાણો શું બોલ્યા વસાવા

જેલમાં છેલ્લા અઢી મહિનાથી બંધ ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને આજે જામીન મળતાં તેમના સમર્થકોમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ છે.

ચૈતર વસાવા
ચૈતર વસાવા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ભરુચ : વડોદરાની જેલમાં છેલ્લા અઢી મહિનાથી બંધ ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને આજે જામીન મળતાં તેમના સમર્થકોમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ છે. કોર્ટના આદેશ બાદ ચૈતર વસાવાની જેલમાંથી મુક્તિ થતા તેમના સગા, કાર્યકરો અને સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા.

જેલ મુક્તિ બાદ પહેલી જ પ્રતિક્રિયામાં વસાવાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, "તેઓ પોતાના મત વિસ્તારમાં જઈ શકશે નહીં, છતાં વિસ્તારમાં ઉભી થતી દરેક સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

ચૈતર વસાવા જેલમાંથી બહાર આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

લડત ચાલુ રાખવાનો સંકલ્પ

જામીન મળ્યા બાદ ચૈતર વસાવાએ મીડિયા સામે નિવેદન આપતાં કહ્યું કે, “સત્ય ક્યારેય છુપાયું નથી અને છુપાશે નહીં. મારી લડત હંમેશા લોકોના હિત માટે રહી છે અને એ લડત હવે વધુ મજબૂત રીતે ચાલુ રહેશે.” તેમણે પોતાના સમર્થકોને અપીલ કરી હતી કે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં શાંતિ જાળવી રાખવી જોઈએ અને જનહિતનાં મુદ્દાઓ માટે કાયદેસર રીતે જ લડત આપવી જોઈએ.

મત વિસ્તારમાં જઈ નહીં શકવાના શરત

કોર્ટ દ્વારા જામીન મંજૂર થયા બાદ એક મહત્વપૂર્ણ શરત મૂકવામાં આવી છે. ચૈતર વસાવા પોતાના મત વિસ્તાર દેડિયાપાડા જઈ શકશે નહીં, તેમ છતાં તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે પોતાના લોકો માટે દૂર રહીને પણ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવશે. ટેકનોલોજીના માધ્યમથી સતત સંપર્કમાં રહીને તંત્ર અને સંબંધિત વિભાગો સુધી વિસ્તારની સમસ્યાઓ પહોંચાડવા તેઓ સક્રિય રહેશે.

સમર્થકોમાં આનંદની લાગણી

ચૈતર વસાવાની જેલમુક્તિના સમાચાર સાથે જ દેડિયાપાડા અને આસપાસના વિસ્તારમાં તેમના સમર્થકોમાં ભારે આનંદની લાગણી જોવા મળી. અનેક કાર્યકરો વડોદરા સુધી પહોંચ્યા હતા અને જયઘોષ કર્યો હતો. જેલ બહાર ‘ચૈતર વસાવા ઝિંદાબાદ’ના નારા પણ ગૂંજ્યા હતા. ઘણા લોકો માટે આ માત્ર ધારાસભ્યની મુક્તિ નહીં પરંતુ ન્યાયની જીત ગણાઈ રહી છે.

અઢી મહિનાથી કેદ

ચૈતર વસાવા છેલ્લા અઢી મહિનાથી વડોદરાની જેલમાં બંધ હતા. તેમની ધરપકડ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં રાજકીય ગરમાવો ઊભો થયો હતો. વિરોધ પક્ષો દ્વારા આ મુદ્દે સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરવામાં આવ્યા હતા તો બીજી તરફ તેમના સમર્થકો સતત ચૈતર વસાવાની જામીન માટે કોર્ટની લડતમાં જોડાયેલા હતા. હવે જામીન મળતાં આ લડતને તાત્કાલિક વિરામ મળ્યો છે.

રાજકીય સમીકરણ પર અસર

ચૈતર વસાવાની મુક્તિ બાદ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા છે કે આ ઘટનાનો પ્રભાવ આવનારી ચૂંટણી અને સ્થાનિક સ્તરે પક્ષના સમીકરણ પર પડશે. વસાવા હંમેશા તીખા નિવેદનો અને જનહિતના મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. તેમના પર લાગેલ કેસને કારણે તેમને જેલ જવું પડ્યું હતું, પરંતુ હવે બહાર આવી તેઓ રાજકીય મંચ પર ફરી સક્રિય બનશે તે સ્પષ્ટ છે.

ચૈતર વસાવા જેલમાંથી બહાર આવ્યા
ચૈતર વસાવા જેલમાંથી બહાર આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

વસાવાનો સંદેશ

મુક્તિ બાદ વસાવાએ પોતાના મતદારો અને સમર્થકોને સંદેશ પાઠવ્યો કે, "હું ભલે શારીરિક રીતે વિસ્તાર સાથે રહી શકતો ન હોઉં, પરંતુ મારા વિચારો, સંઘર્ષ અને સંકલ્પ હંમેશા તમારાં સાથે છે. આપણે સૌ સાથે મળીને દેડિયાપાડા વિસ્તારના વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ રહીશું." તેમણે આગળ કહ્યું કે સત્યની જીત હંમેશા થતી આવી છે અને એ જ માર્ગ પર તેઓ આગળ પણ અડગ રહીને ચાલશે.

આગળનો માર્ગ

જામીન બાદ ચૈતર વસાવા હવે કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ અને શરતોને ધ્યાનમાં રાખીને આગળનો રાજકીય માર્ગ ગોઠવશે. તેમના સમર્થકો હવે તેમની આસપાસ સંગઠિત થઈને વધુ મજબૂત રાજકીય મંચ ઉભો કરશે એવી અપેક્ષા વ્યક્ત થઈ રહી છે. દેડિયાપાડા વિસ્તારના લોકોએ પણ આશા વ્યક્ત કરી છે કે વસાવાની લડત તેમના હક્કો માટે ચાલુ રહેશે અને વિકાસના મુદ્દાઓ વધુ ઝડપથી આગળ ધપશે.

ચૈતર વસાવા જેલમાંથી બહાર આવ્યા
ચૈતર વસાવા જેલમાંથી બહાર આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની જામીન પર મુક્તિ માત્ર કાનૂની નિર્ણય નથી, પરંતુ રાજકીય ગરમાવો, લોકભાવના અને સંઘર્ષની નવી કડી છે. હવે જોવાનું રહેશે કે વસાવા કઈ રીતે પોતાના શરતો વચ્ચે રહીને લોકોની વચ્ચે સંદેશ પહોંચાડે છે અને આગળની રાજકીય લડતને કઈ દિશામાં લઈ જાય છે.

આ પણ વાંચો...

  1. MLA ચૈતર વસાવા થયા જેલમુક્ત, વડોદરા જેલમાંથી બહાર આવતા કાર્યકર્તાઓએ કર્યુ જબરૂ સ્વાગત
  2. 'ભાજપ-કોંગ્રેસના નેતાએ મળીને 400 કરોડનું કૌભાંડ કર્યું', ચૈતર વસાવાના આરોપ પર હીરા જોટવાનો પલટવાર

For All Latest Updates

TAGGED:

MLA CHAITAR VASAVADEDIAPADA MLAVADODARA JAILCHAITAR VASAVAMLA CHAITAR VASAVA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.